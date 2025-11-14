R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S a l v i n i n o n s i s m e n t i s c e m a i e d i m o s t r a d i e s s e r e , a n c o r a u n a v o l t a , l a q u a r t a c o l o n n a d i P u t i n . M e n t r e T a j a n i c o n f e r m a a o r e i l d o d i c e s i m o p a c c h e t t o d i a i u t i a K i e v , i l v i c e p r e m i e r l e g h i s t a p a r l a d i ' a l l u n g a r e i l p e r c o r s o d i m o r t e ' , r i p r o p o n e n d o l a n a r r a z i o n e t a n t o c a r a a l C r e m l i n o . A q u e s t o p u n t o l a d o m a n d a s o r g e s p o n t a n e a : c o m e p u ò G i o r g i a M e l o n i p r e s e n t a r s i c o m e l a p i ù c o n v i n t a s o s t e n i t r i c e d e l l ’ U c r a i n a , s e p o i h a a c c a n t o u n v i c e p r e m i e r c h e i n d e b o l i s c e l a p o s i z i o n e d e l l ’ I t a l i a e r i l a n c i a m e s s a g g i f i l o r u s s i ? I l p r o b l e m a n o n è s o l o d i c o e r e n z a p o l i t i c a , m a d i c r e d i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e ” . L o a f f e r m a i n u n a n o t a l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , P i n a P i c i e r n o .