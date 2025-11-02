K i e v , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' e s e r c i t o u c r a i n o h a c o l p i t o n e l l a n o t t e u n m o l o d i c a r i c o d i u n t e r m i n a l p e t r o l i f e r o e u n a p e t r o l i e r a n e l t e r r i t o r i o r u s s o d i K r a s n o d a r . L o r i p o r t a n o m e d i a r u s s i s u T e l e g r a m . F o t o e v i d e o p u b b l i c a t i s u i s o c i a l s e m b r a n o m o s t r a r e u n g r a n d e i n c e n d i o c h e s i s p r i g i o n a d a l m o l o d e l t e r m i n a l , s i t u a t o a l l a r g o d e l M a r N e r o . I c a n a l i T e l e g r a m r u s s i , c i t a n d o s e g n a l a z i o n i d i r e s i d e n t i , h a n n o r i p o r t a n o l a p r e s e n z a d i a l m e n o t r e i n c e n d i o s s e r v a t i n e l l a z o n a d e l t e r m i n a l p e t r o l i f e r o , t r a c u i u n o s u u n a p e t r o l i e r a . I f u n z i o n a r i d e l q u a r t i e r g e n e r a l e o p e r a t i v o r e g i o n a l e d e l T e r r i t o r i o d i K r a s n o d a r h a n n o s u c c e s s i v a m e n t e c o n f e r m a t o c h e u n a t t a c c o c o n d r o n i a v e v a c a u s a t o d a n n i a l l e i n f r a s t r u t t u r e p o r t u a l i . I f u n z i o n a r i h a n n o a g g i u n t o c h e l a s o v r a s t r u t t u r a d e l p o n t e , u n a n a v e , e d i f i c i e i n f r a s t r u t t u r e d e l t e r m i n a l s o n o s t a t i d a n n e g g i a t i n e l l ' a t t a c c o . S e c o n d o l e i n f o r m a z i o n i p r e l i m i n a r i , n o n c i s o n o s t a t e v i t t i m e , h a n n o a f f e r m a t o i f u n z i o n a r i r u s s i . I l t e r m i n a l , s i t u a t o n e l l a c i t t à p o r t u a l e d i T u a p s e , s a r e b b e g e s t i t o d a l l a c o m p a g n i a p e t r o l i f e r a s t a t a l e r u s s a R o s n e f t . L a c i t t à è u n p o l o v i t a l e p e r l e e s p o r t a z i o n i d i p e t r o l i o r u s s o , c o n t e r m i n a l e i n f r a s t r u t t u r e e s s e n z i a l i p e r l a l o g i s t i c a e n e r g e t i c a d e l P a e s e .