K i e v , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l p a r l a m e n t o u c r a i n o h a n o m i n a t o M y k h a i l o F e d o r o v m i n i s t r o d e l l a D i f e s a e D e n y s S h m y h a l m i n i s t r o d e l l ' E n e r g i a e p r i m o v i c e p r i m o m i n i s t r o . F e d o r o v a v e v a p r e c e d e n t e m e n t e r i c o p e r t o l a c a r i c a d i v i c e p r i m o m i n i s t r o e m i n i s t r o p e r l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e p r i m a d i s o s t i t u i r e S h m y h a l n e l s u o i n c a r i c o . Q u e s t ' u l t i m o a v e v a g u i d a t o i l M i n i s t e r o d e l l a D i f e s a p e r m e n o d i s e i m e s i . S o t t o l a g u i d a d i F e d o r o v , i l m i n i s t e r o p e r l a T r a s f o r m a z i o n e D i g i t a l e h a g u i d a t o n u m e r o s i p r o g e t t i , t r a c u i l a p r o d u z i o n e d i d r o n i . H a i n o l t r e s v o l t o u n r u o l o c h i a v e n e l l a n c i o d i B r a v e 1 , u n p r o g e t t o c h e c o l l e g a i l s u o m i n i s t e r o c o n i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a p e r p r o m u o v e r e l a t e c n o l o g i a m i l i t a r e . I l p a r l a m e n t o h a a p p r o v a t o a l s e c o n d o t e n t a t i v o l a p r o p o s t a d i r i m p a s t o d i g o v e r n o a v v i a t a d a l p r e s i d e n t e V o l o d y m y r Z e l e n s k y . I e r i , l a n o m i n a d i S h m y h a l a m i n i s t r o d e l l ' E n e r g i a e r a s t a t a s o s t e n u t a d a 2 1 0 d e p u t a t i e n o n a v e v a r a g g i u n t o i 2 2 6 v o t i n e c e s s a r i p e r l ' a p p r o v a z i o n e .