B u d a p e s t , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l v e r t i c e R u s s i a - U s a i n U n g h e r i a p o t r e b b e s v o l g e r s i u n a s e t t i m a n a d o p o l ' i n c o n t r o f r a i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i S e r g e y L a v r o v e i l S e g r e t a r i o d i S t a t o U s a M a r c o R u b i o . L o h a a n n u n c i a t o i l p r i m o m i n i s t r o u n g h e r e s e V i k t o r O r b á n . " I e r i i l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p c i h a d e t t o d i p r e p a r a r c i ; u n i n c o n t r o t r a i d u e m i n i s t r i d e g l i E s t e r i è a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o . H a n n o d e c i s o c h e i d u e m i n i s t r i d e g l i E s t e r i a v r e b b e r o c e r c a t o d i r i s o l v e r e l e q u e s t i o n i r i m a n e n t i e n t r o u n a s e t t i m a n a , e p o i , u n a s e t t i m a n a d o p o , s a r e b b e r o p o t u t i v e n i r e q u i a B u d a p e s t " , h a d e t t o a R a d i o K o s s u t h . I l p r i m o m i n i s t r o h a c h i a r i t o c h e i e r i s e r a h a d a t o o r d i n e d i c r e a r e u n c o m i t a t o o r g a n i z z a t i v o p e r p r e p a r a r e i l v e r t i c e e c h e i l a v o r i s o n o g i à i n i z i a t i . O r b a n h a a g g i u n t o c h e h a i n t e n z i o n e d i t e n e r e u n a c o n v e r s a z i o n e t e l e f o n i c a c o n P u t i n s t a m a t t i n a . I e r i , T r u m p e P u t i n h a n n o a v u t o l ' o t t a v a e p i ù l u n g a c o n v e r s a z i o n e t e l e f o n i c a d a l l ' i n i z i o d e l s e c o n d o m a n d a t o d e l p r e s i d e n t e , d u r a t a d u e o r e e m e z z a . S e c o n d o l ' a s s i s t e n t e p r e s i d e n z i a l e Y u r i U s h a k o v , i d u e h a n n o d i s c u s s o d i u n n u o v o v e r t i c e , c h e s i t e r r à p r o b a b i l m e n t e a B u d a p e s t .