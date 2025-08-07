W a s h o n g t o n , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p i n t e n d e i n c o n t r a r e i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n g i à l a p r o s s i m a s e t t i m a n a e , s u b i t o d o p o , h a i n p r o g r a m m a d i o r g a n i z z a r e u n i n c o n t r o t r a l u i , P u t i n e i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y . L o h a n n o d e t t o f o n t i a l N e w Y o r k T i m e s , s e c o n d o l e q u a l i T r u m p h a r i f e r i t o l e s u e i n t e n z i o n i i n u n a c h i a m a t a c o n i l e a d e r e u r o p e i , t r a c u i Z e l e n s k y . G l i i n c o n t r i s i s v o l g e r e b b e r o e s c l u s i v a m e n t e f r a i t r e l e a d e r , e s c l u d e n d o a l t r i a t t o r i e u r o p e i . I l p o r t a v o c e d i P u t i n , D m i t r y P e s k o v , n o n h a r i s p o s t o a l l a r i c h i e s t a d i c o m m e n t o , m a Z e l e n s k y s e m b r a a v e r l a s c i a t o i n t e n d e r e c h e u n i n c o n t r o d i r e t t o è p o s s i b i l e . " S e m b r a c h e l a R u s s i a s i a o r a p i ù i m p e g n a t a a r a g g i u n g e r e u n c e s s a t e i l f u o c o . L a p r e s s i o n e s u d i l o r o s t a f u n z i o n a n d o " , h a d e t t o Z e l e n s k y n e l s u o d i s c o r s o s e r a l e a l l a n a z i o n e . " M a l a c o s a p i ù i m p o r t a n t e è c h e n o n i n g a n n i n o n é n o i n é g l i S t a t i U n i t i n e i d e t t a g l i " . K a r o l i n e L e a v i t t , p o r t a v o c e d e l l a C a s a B i a n c a , h a d i c h i a r a t o i e r i i n u n a n o t a c h e s o n o s t a t i i r u s s i a c h i e d e r e l ' i n c o n t r o . " I r u s s i h a n n o e s p r e s s o i l d e s i d e r i o d i i n c o n t r a r e i l p r e s i d e n t e T r u m p , e i l p r e s i d e n t e è d i s p o n i b i l e a i n c o n t r a r e s i a i l p r e s i d e n t e P u t i n c h e i l p r e s i d e n t e Z e l e n s k y " , h a a f f e r m a t o . " I l p r e s i d e n t e T r u m p v u o l e c h e q u e s t a g u e r r a b r u t a l e f i n i s c a " . A l l a t e l e f o n a t a d i i e r i a v r e b b e r o p a r t e c i p a t o i l p r i m o m i n i s t r o b r i t a n n i c o K e i r S t a r m e r , i l p r e s i d e n t e f i n l a n d e s e A l e x a n d e r S t u b b , i l c a n c e l l i e r e t e d e s c o F r i e d r i c h M e r z , i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a N a t o M a r k R u t t e , i l v i c e p r e s i d e n t e J D V a n c e , i l s e g r e t a r i o d i S t a t o M a r c o R u b i o e l ' i n v i a t o s p e c i a l e d i T r u m p , S t e v e W i t k o f f .