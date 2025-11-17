( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y s i t r o v a a P a r i g i o g g i p e r f o r m a l i z z a r e a c c o r d i c o n l a F r a n c i a s u l l a d i f e s a a e r e a . L ' o b i e t t i v o p r i m a r i o è i l p o t e n z i a m e n t o d e l l a c a p a c i t à s t r a t e g i c a a l u n g o t e r m i n e d e l l e f o r z e a r m a t e u c r a i n e n e l c o n t r a s t a r e l ' a g g r e s s i o n e d e l l a R u s s i a . I c o l l o q u i t r a Z e l e n s k y e i l p r e s i d e n t e f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n s i i n s e r i s c o n o i n u n c o n t e s t o c a r a t t e r i z z a t o d a u n i n c r e m e n t o d e g l i a t t a c c h i r u s s i m e d i a n t e d r o n i e m i s s i l i c o n t r o l ' U c r a i n a n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e , i n i s m e a s e g n a l a z i o n i d i a v a n z a m e n t i t e r r e s t r i s i g n i f i c a t i v i d a p a r t e d i M o s c a n e l l a r e g i o n e s u d o r i e n t a l e d i Z a p o r i z h z h i a . L a v i s i t a - h a s o t t o l i n e a t o l ' E l i s e o - s e r v i r à a " r i a f f e r m a r e l ' i m p e g n o d e l l a F r a n c i a n e i c o n f r o n t i d e l l ' U c r a i n a " . L a g i o r n a t a i n i z i e r à a l l a b a s e a e r e a m i l i t a r e d i V i l l a c o u b l a y , a s u d - o v e s t d e l l a c a p i t a l e . S i t r a t t a d i " m e t t e r e l ' e c c e l l e n z a f r a n c e s e n e l l ' i n d u s t r i a d e g l i a r m a m e n t i a l s e r v i z i o d e l l a d i f e s a d e l l ' U c r a i n a " , h a s p i e g a t o l a p r e s i d e n z a f r a n c e s e , e " c o n s e n t i r e l ' a c q u i s i z i o n e d e i s i s t e m i n e c e s s a r i p e r r i s p o n d e r e a l l ' a g g r e s s i o n e r u s s a " , c o n r i f e r i m e n t o i n p a r t i c o l a r e a l l a " d i f e s a d e i c i e l i u c r a i n i " . I l c a p o d i S t a t o u c r a i n o h a a f f e r m a t o c h e u n " i m p o r t a n t e a c c o r d o è i n p r e p a r a z i o n e " . Q u e l l a d i o g g i è l a n o n a v i s i t a i n F r a n c i a d e l p r e s i d e n t e u c r a i n o d a l l ' i n i z i o d e l l a g u e r r a n e l f e b b r a i o 2 0 2 2 . P r i m a d i a n d a r e i n F r a n c i a , Z e l e n s k y è s b a r c a t o a d A t e n e i e r i , c o m e p a r t e d i u n t o u r i n E u r o p a p e r d i s c u t e r e d i d i f e s a e d e n e r g i a . D o m a n i , i l c a p o d i S t a t o u c r a i n o s i r e c h e r à a M a d r i d , i n S p a g n a , d o v e i n c o n t r e r à i r a p p r e s e n t a n t i d e l P a r l a m e n t o s p a g n o l o . D o p o l a b a s e m i l i t a r e d i V i l l a c o u b l a y , i d u e l e a d e r v i s i t e r a n n o i l q u a r t i e r g e n e r a l e d e l l a " f o r z a m u l t i n a z i o n a l e U c r a i n a " , l a f o r z a c h e P a r i g i e L o n d r a s t a n n o p r e p a r a n d o a f f i n c h é p o s s a e s s e r e s c h i e r a t a c o m e p a r t e d i u n a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o e d e l l e " g a r a n z i e d i s i c u r e z z a " d a f o r n i r e a K i e v . Z e l e n s k y p r o s e g u i r à l a s u a v i s i t a a P a r i g i t e n e n d o u n a c o n f e r e n z a s t a m p a c o n g i u n t a c o n M a c r o n a l P a l a z z o d e l l ' E l i s e o . I d u e c a p i d i s t a t o s i i n c o n t r e r a n n o p o i p r i v a t a m e n t e d u r a n t e u n a c o l a z i o n e d i l a v o r o . D o p o p r a n z o , p a r t e c i p e r a n n o a u n f o r u m s u l l a l o t t a a i d r o n i . S o n o p o s s i b i l i a n n u n c i d i n u o v i a i u t i o c o o p e r a z i o n e n e l c a m p o d e g l i a r m a m e n t i . " I l p r o l u n g a m e n t o d e l l a g u e r r a e l ' a s s e n z a d i u n c e s s a t e i l f u o c o s o t t o l i n e a n o l a n e c e s s i t à d i f a r e t u t t o i l p o s s i b i l e p e r p e r m e t t e r e a l l ' U c r a i n a d i d i f e n d e r s i e q u i n d i d a r e n u o v o i m p u l s o " , h a d i c h i a r a t o u n c o n s i g l i e r e d i E m m a n u e l M a c r o n c i t a t o d a l l ' A F P . T r e p e r s o n e s o n o s t a t e u c c i s e e 1 0 f e r i t e i n u n a t t a c c o m i s s i l i s t i c o l a n c i a t o d a l l a R u s s i a s u l l a c i t t à d i B a l a k l i i a , n e l l a r e g i o n e d i K h a r k i v , n e l l ' U c r a i n a o r i e n t a l e . L o h a n n o r i f e r i t o f u n z i o n a r i m i l i t a r i l o c a l i , c h e h a n n o p r e c i s a t o c h e t r a i f e r i t i c i s o n o t r e m i n o r e n n i . L e f o r z e d i d i f e s a a e r e a d i M o s c a a f f e r m a n o d a l c a n t o l o r o d i a v e r a b b a t t u t o 3 6 d r o n i u c r a i n i d u r a n t e l a n o t t e i n s e t t e r e g i o n i r u s s e . L o h a r i f e r i t o i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a d i M o s c a .