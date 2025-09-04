M o s c a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a R u s s i a n o n p r e n d e r à i n c o n s i d e r a z i o n e l ' i n v i o d i t r u p p e s t r a n i e r e i n U c r a i n a " i n n e s s u n f o r m a t o " . L o h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i d i M o s c a i n v i s t a d e i c o l l o q u i a P a r i g i t r a i l e a d e r e u r o p e i e V o l o d y m y r Z e l e n s k y . " L a R u s s i a n o n d i s c u t e r à d i u n i n t e r v e n t o s t r a n i e r o i n U c r a i n a , i n q u a l s i a s i f o r m a e i n q u a l s i a s i f o r m a t o , f o n d a m e n t a l m e n t e i n a c c e t t a b i l e e c h e m i n a q u a l s i a s i t i p o d i s i c u r e z z a " , h a a f f e r m a t o l a p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o M a r i a Z a k h a r o v a d u r a n t e u n f o r u m e c o n o m i c o n e l l ' e s t r e m o o r i e n t e d e l l a R u s s i a .