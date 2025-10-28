M o s c a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a F r a n c i a p r e v e d e d i i n v i a r e u n c o n t i n g e n t e d i c i r c a 2 . 0 0 0 s o l d a t i i n U c r a i n a . L o h a r i f e r i t o i l S e r v i z i o d i i n t e l l i g e n c e e s t e r o r u s s o ( S v r ) , p r e c i s a n d o c h e " l a s p i n a d o r s a l e d e l l a f o r m a z i o n e s a r à c o m p o s t a d a t r u p p e d ' a s s a l t o d e l l a L e g i o n e s t r a n i e r a f r a n c e s e , p r o v e n i e n t i p r i n c i p a l m e n t e d a i p a e s i l a t i n o - a m e r i c a n i " . S e c o n d o l ' a g e n z i a , l e t r u p p e s o n o g i à s t a t e d i s p i e g a t e n e l l e a r e e d e l l a P o l o n i a a l c o n f i n e c o n l ' U c r a i n a , d o v e s t a n n o s v o l g e n d o a d d e s t r a m e n t o a l c o m b a t t i m e n t o . I l c o n t i n g e n t e c o m p r e n d e r à s i a s o l d a t i s e m p l i c i c h e u f f i c i a l i . S e i n f o r m a z i o n i s u q u e s t i p i a n i d o v e s s e r o t r a p e l a r e - a n t i c i p a l ' S v r - P a r i g i d i c h i a r e r e b b e d i i n v i a r e s o l o u n p i c c o l o g r u p p o d i i s t r u t t o r i p e r a d d e s t r a r e g l i u c r a i n i m o b i l i t a t i . L ' i n t e l l i g e n c e h a a g g i u n t o c h e l a F r a n c i a s t a r a p i d a m e n t e c r e a n d o u l t e r i o r i p o s t i l e t t o n e g l i o s p e d a l i p e r a c c o g l i e r e i f e r i t i e c h e i m e d i c i s t a n n o s e g u e n d o u n a f o r m a z i o n e s p e c i f i c a p e r l a v o r a r e s u l c a m p o . L ' S v r h a a g g i u n t o c h e i l p r e s i d e n t e E m m a n u e l M a c r o n , d i s p e r a n d o d i r i u s c i r e a g u i d a r e l a F r a n c i a f u o r i d a l l a c r i s i e c o n o m i c a c h e s t a a t t r a v e r s a n d o , s o g n a l ' i n t e r v e n t o e n o n h a a b b a n d o n a t o l a s p e r a n z a d i p a s s a r e a l l a s t o r i a c o m e l e a d e r m i l i t a r e . " N a p o l e o n e , C a r l o X I I , M a c r o n : u n a t r a i e t t o r i a d i s c e n d e n t e . S e c o n d o l e i n f o r m a z i o n i r i c e v u t e d a l l ' S v r , i l p r e s i d e n t e f r a n c e s e M a c r o n s o g n a u n i n t e r v e n t o m i l i t a r e i n U c r a i n a . A v e n d o f a l l i t o c o m e p o l i t i c o e d i s p e r a n d o d i r i u s c i r e a g u i d a r e i l P a e s e f u o r i d a l l a s u a p r o l u n g a t a c r i s i s o c i o e c o n o m i c a , n o n h a p e r s o l a s p e r a n z a d i p a s s a r e a l l a s t o r i a c o m e l e a d e r m i l i t a r e " , s i l e g g e n e l r a p p o r t o . I l M i n i s t e r o d e g l i E s t e r i r u s s o h a s o t t o l i n e a t o c h e q u a l s i a s i d i s p i e g a m e n t o d i t r u p p e d e i p a e s i m e m b r i d e l l a N a t o i n U c r a i n a è i n a c c e t t a b i l e p e r M o s c a e c o m p o r t a i l r i s c h i o d i u n a b r u s c a e s c a l a t i o n . I l m i n i s t e r o h a d e f i n i t o l e d i c h i a r a z i o n i s u l p o s s i b i l e d i s p i e g a m e n t o d i t r u p p e u n i n c i t a m e n t o a l p r o s e g u i m e n t o d e l l e o s t i l i t à .