M o s c a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L a F e d e r a z i o n e R u s s a h a d i c h i a r a t o c h e , a s e g u i t o d i u n a t t a c c o c o n d r o n e n e l t e r r i t o r i o d i K r a s n o d a r , l a r a f f i n e r i a d i p e t r o l i o d i A f i p s k y e u n ' u n i t à m i l i t a r e s o n o i n f i a m m e . L o h a r i f e r i t o i l c a n a l e T e l e g r a m d i A s t r a . L a n o t i z i a è s t a t a c o n f e r m a t a d a l S e r v i z i o r u s s o p e r l e s i t u a z i o n i d i e m e r g e n z a ( S i s t e m a s t a t a l e u n i f i c a t o p e r l a p r e v e n z i o n e e l ' e l i m i n a z i o n e d e l l e s i t u a z i o n i d i e m e r g e n z a d e l l a F e d e r a z i o n e R u s s a ) . I l g o v e r n a t o r e d e l T e r r i t o r i o d i K r a s n o d a r , V e n i a m i n K o n d r a t y e v , h a d i c h i a r a t o c h e l ' a t t a c c o c o n d r o n e è s t a t o r e s p i n t o n e l l e a c q u e v i c i n o a N o v o r o s s i j s k , s c r i v e i l c a n a l e T e l e g r a m B a z a . L a c i t t à o s p i t a u n p o r t o , i l t e r m i n a l p e r i l c a r b u r a n t e d i N o v o r o s s i j s k e i l t e r m i n a l d i T r a n s n e f t . S i è v e r i f i c a t o a n c h e u n a t t a c c o c o n u n d r o n e a S u r o v i k i n o , n e l l a r e g i o n e d i V o l g o g r a d , n e l l a F e d e r a z i o n e R u s s a . " S t a s e r a , l e f o r z e d i d i f e s a a e r e a d e l M i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o h a n n o r e s p i n t o u n a t t a c c o d i d r o n i c o n t r o s t r u t t u r e n e l l a r e g i o n e d i V o l g o g r a d . N o n c i s o n o s t a t e v i t t i m e . U n i n c e n d i o è s c o p p i a t o i n u n e d i f i c i o a m m i n i s t r a t i v o p r e s s o l a s t a z i o n e f e r r o v i a r i a d i S u r o v i k i n o , c h e è s t a t o r a p i d a m e n t e s p e n t o d a i v i g i l i d e l f u o c o " , h a d i c h i a r a t o i l g o v e r n a t o r e d e l l a r e g i o n e , A n d r e y B o c h a r o v .