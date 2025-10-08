M o s c a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e t r u p p e r u s s e h a n n o a t t a c c a t o u n c a m p o d i a d d e s t r a m e n t o d e l l e f o r z e a r m a t e u c r a i n e n e l l a r e g i o n e d i C h e r n i h i v , d o v e v o l o n t a r i s i s t a v a n o a d d e s t r a n d o p e r o p e r a z i o n i d ' a s s a l t o c o n l ' i m p i e g o d i d r o n i " . L o h a r i f e r i t o a R i a N o v o s t i i l ​ ​ c o o r d i n a t o r e d e l l a r e s i s t e n z a d i M y k o l a i v , S e r g e i L e b e d e v . " T r a l e 2 0 , 2 5 e l e 2 3 , 2 0 ( o r a d i M o s c a ) s i s o n o v e r i f i c a t e d e l l e e s p l o s i o n i a n c h e n e i p r e s s i d e l l o s t a b i l i m e n t o P o b e d i t , c h e p r o d u c e s i s t e m i d i c o n t r o l l o e g u i d a p e r m i s s i l i a l u n g o r a g g i o e d r o n i u c r a i n i " , h a a g g i u n t o L e b e d e v . " E s p l o s i o n i a n c h e n e l l a p e r i f e r i a o c c i d e n t a l e i n d i r e z i o n e d e l l ' a e r o p o r t o m i l i t a r e , c h e c o m p r e n d e u n i m p i a n t o d i r i p a r a z i o n e v e l i v o l i d o v e v i e n e e s e g u i t a l a m a n u t e n z i o n e o r d i n a r i a d e g l i a e r e i , a n c h e d e g l i F - 1 6 " .