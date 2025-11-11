M o s c a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I c o m b a t t e n t i d e l g r u p p o O v e s t h a n n o p r e s o i l c o n t r o l l o d e l l a p a r t e o r i e n t a l e d i K u p y a n s k . L o h a r i f e r i t o i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o , a g g i u n g e n d o c h e " n e l l ' a r e a d e l v i l l a g g i o d i K u p y a n s k , n e l l a r e g i o n e d i K h a r k i v , l e u n i t à d ' a s s a l t o d e l l a S e s t a A r m a t a h a n n o c o n t i n u a t o a d i s t r u g g e r e i l g r u p p o n e m i c o a c c e r c h i a t o . L a p a r t e o r i e n t a l e d e l l a c i t t à è s t a t a c o m p l e t a m e n t e l i b e r a t a " . S e c o n d o i l m i n i s t e r o , l e F o r z e A r m a t e u c r a i n e h a n n o t e n t a t o s e n z a s u c c e s s o d i l a n c i a r e u n a t t a c c o a s u d d i K u p y a n s k - U z l o v y p e r d a r e i l c a m b i o a l l e u n i t à a c c e r c h i a t e . I l n e m i c o h a p e r s o f i n o a 6 0 s o l d a t i , c i n q u e v e i c o l i c o r a z z a t i d a c o m b a t t i m e n t o , u n r a d a r c o n t r o b a t t e r i a , t r e s t a z i o n i d i g u e r r a e l e t t r o n i c a e c i n q u e p i c k - u p . G l i o p e r a t o r i d i d r o n i F p v h a n n o i n o l t r e d i s t r u t t o c i n q u e v e i c o l i d a c o m b a t t i m e n t o d e l l a f a n t e r i a u c r a i n a . K u p y a n s k è u n a c i t t à c h i a v e p e r l a d i f e s a d e l l e F o r z e A r m a t e u c r a i n e n e l l a p a r t e o r i e n t a l e d e l l ' O b l a s t ' d i K h a r k i v . S i t u a t a s u l f i u m e O s k o l , d i v i d e l a c i t t à i n d u e p a r t i . L a p r e s a d e l l a c i t t à c o n s e n t i r e b b e a l l ' e s e r c i t o r u s s o d i c o n t i n u a r e l a s u a a v a n z a t a n e l l a p a r t e o c c i d e n t a l e d e l l a r e g i o n e .