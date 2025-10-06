M o s c a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n a t t a c c o u c r a i n o h a d a n n e g g i a t o g l i i m p i a n t i e n e r g e t i c i e i n t e r r o t t o l a f o r n i t u r a d i e n e r g i a n e l l a c i t t à r u s s a d i B e l g o r o d . L o h a r i f e r i t o i l g o v e r n a t o r e V y a c h e s l a v G l a d k o v , s e c o n d o c u i c i r c a 4 0 . 0 0 0 a b i t a n t i s o n o r i m a s t i s e n z a e l e t t r i c i t à d o p o i l r a i d , c h e h a c a u s a t o d a n n i i n g e n t i i n s e t t e c o m u n i . " A b b i a m o a s c o l t a t o u n r a p p o r t o d e i f u n z i o n a r i d e l l ' e n e r g i a s u l l a n a t u r a d e i d a n n i c a u s a t i d a l b o m b a r d a m e n t o n o t t u r n o d i B e l g o r o d . A b b i a m o d a n n i s i g n i f i c a t i v i " , h a a f f e r m a t o . " L ' e n t i t à d e i l a v o r i s a r à s i g n i f i c a t i v a " .