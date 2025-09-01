M o s c a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n a t t a c c o m i s s i l i s t i c o r u s s o h a d i s t r u t t o g r a n d i d e p o s i t i d i r i f o r n i m e n t i d e l l a 9 5 ª B r i g a t a d ' a s s a l t o a e r e a s e p a r a t a d e l l e F o r z e a r m a t e u c r a i n e v i c i n o a V e r k h n y a y a S y r o v a t k a , n e l l ' o b l a s t ' d i S u m y . L o s c r i v e l a T a s s , c i t a n d o l e a g e n z i e d i s i c u r e z z a r u s s e . " I n d i r e z i o n e d i S u m y , u n a t t a c c o m i s s i l i s t i c o h a c o l p i t o l ' a r e a i n c u i è c o n c e n t r a t a l a l o g i s t i c a d e l l a 9 5 a B r i g a t a d ' a s s a l t o a e r e a d e l l e F o r z e a r m a t e u c r a i n e , l a z o n a d e l l ' i n s e d i a m e n t o d i V e r k h n y a y a S y r o v a t k a , n e l l a r e g i o n e d i S u m y . S o n o s t a t i d i s t r u t t i g r a n d i d e p o s i t i d i r i f o r n i m e n t i e c a r b u r a n t e " , h a d e t t o l a f o n t e d e l l ' a g e n z i a .