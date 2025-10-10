R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t o c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e c o m p l e s s o l a p r e s e n z a q u i , i n u n P a e s e a m i c o e a l l e a t o , p e r l a v i g i l a n z a a e r e a , p e r i l s o s t e g n o a l l a l o r o s i c u r e z z a , c h e è s i c u r e z z a c o m u n e , a n c h e n o s t r a c o m e a l l e a t i , è u n a m i s s i o n e d i g r a n d i s s i m o r i l i e v o , c h e s e r v e a g a r a n t i r e l a p a c e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n v i s i t a i n E s t o n i a a l l a b a s e m i l i t a r e d i A m a r i , c h e s i t r o v a a c i r c a 2 0 0 c h i l o m e t r i d a l c o n f i n e r u s s o . Q u i o p e r a n o a n c h e i m i l i t a r i i t a l i a n i i n q u a d r a t i n e l l a m i s s i o n e N a t o E n h a n c e d A i r p o l i c i n g , n e l l ' a m b i t o d e l l a q u a l e d a l p r i m o a g o s t o s c o r s o l ' I t a l i a h a a s s u n t o l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l a s o r v e g l i a n z a d e l l o s p a z i o a e r e o b a l t i c o . A d e s e m p i o , p r o p r i o d a q u e s t a b a s e i l 1 9 s e t t e m b r e s c o r s o s o n o d e c o l l a t i i d u e F - 3 5 i t a l i a n i c o n l ' o b i e t t i v o d i i n t e r c e t t a r e t r e M i g r u s s i c h e a v e v a n o v i o l a t o l o s p a z i o a e r e o d e l l ' E s t o n i a . " L e t a n t e i n c u r s i o n i a e r e e c h e v i s o n o s t a t e c o n v i o l a z i o n e d e l l o s p a z i o a e r e o d i q u e s t o P a e s e e d e i P a e s i b a l t i c i - h a r i c o r d a t o a p p u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - d i m o s t r a n o q u a n t o l a p r e s e n z a d i u n a v i g i l a n z a a t t i v a , e f f i c a c e , e f f i c i e n t e , c o m e q u e l l a c h e v o i a s s i c u r a t e , è p r e z i o s a p e r g a r a n t i r e l a p a c e , i n l i n e a p i e n a m e n t e c o n l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e e i s u o i v a l o r i . P e r q u e s t o v i r i n g r a z i o m o l t o ; è u n l a v o r o i m p e g n a t i v o , l o n t a n o d a c a s a , u n ' a t t i v i t à c h e r i c h i e d e g r a n d e c o n c e n t r a z i o n e , g r a n d e p r o f e s s i o n a l i t à , c o m e q u e l l e c h e v o i m e t t e t e i n c a m p o e d i s p i e g a t e b e n e " . " I l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a d i E s t o n i a m i h a r i n g r a z i a t o p e r l ' a t t i v i t à c h e s v o l g e t e , p e r m e è c o n s u e t o a l l ' e s t e r o , i n c o n t r a n d o C a p i d i S t a t o d i a l t r i P a e s i , r i c e v e r e a p p r e z z a m e n t i e r i c o n o s c e n z a p e r q u a n t o f a n n o l e n o s t r e F o r z e A r m a t e q u a n d o o p e r a n o i n a l t r i P a e s i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n a l t r i P a e s i , p e r l a c a p a c i t à e l a s e r i e t à p r o f e s s i o n a l e , p e r l ' e f f i c i e n z a c h e v i e n e m e s s a i n c a m p o . E q u e s t o è u n m o t i v o d i o r g o g l i o , p e r m e n e l l ' a s c o l t a r e q u e s t e c o s e e p e r l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a . V o r r e i r i v o l g e r e a n c h e u n p e n s i e r o a l l e v o s t r e f a m i g l i e , c h e s o n o l o n t a n e m a c h e s o n o v i c i n e a v o i e s u b i s c o n o q u e s t a l o n t a n a n z a p e r u n a m i s s i o n e d i g r a n d e r i l i e v o e d i g r a n d e i m p o r t a n z a . V i e s p r i m o - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - l a v i c i n a n z a , l ' a p p r e z z a m e n t o e l a r i c o n o s c e n z a d e l l a n o s t r a R e p u b b l i c a " .