K i e v , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n m a s s i c c i o a t t a c c o r u s s o c o n m i s s i l i e d r o n i c o n t r o l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e u c r a i n e h a p o r t a t o a d i v e r s i b l a c k o u t i n t u t t o i l P a e s e . L o h a r e s o n o t o l ' o p e r a t o r e s t a t a l e d e l l a r e t e e n e r g e t i c a U k r e n e r g o . L e f o r z e d i M o s c a h a n n o c o l p i t o n e l l a n o t t e l e c e n t r a l i t e r m o e l e t t r i c h e i n v a r i e r e g i o n i d e l l ' U c r a i n a , h a a g g i u n t o D t e k , l a p i ù g r a n d e c o m p a g n i a e n e r g e t i c a p r i v a t a d e l l ' U c r a i n a , s p i e g a n d o c h e " l ' a t t a c c o - i l t e r z o i n u n m e s e c o n t r o l e c e n t r a l i d e l l ' a z i e n d a - h a c a u s a t o i n c e n d i e d a n n e g g i a t o m o l t i i m p i a n t i e l e t t r i c i " . D u r a n t e l a n o t t e s o n o s t a t i d i r a m a t i a l l a r m i a n t i a e r e i i n t u t t o i l P a e s e , c o n l ' a e r o n a u t i c a m i l i t a r e u c r a i n a c h e h a m o n i t o r a t o d r o n i d i t i p o S h a h e d , m i s s i l i d a c r o c i e r a , b a l i s t i c i e i p e r s o n i c i K i n z h a l .