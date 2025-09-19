R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a c o s a p i ù r i s c h i o s a p e r l a n o s t r a s i c u r e z z a n a z i o n a l e n o n s o n o i m i g r a n t i m a c h e S a l v i n i n e g h i c h e c i s i a u n p r o b l e m a d i s i c u r e z z a p e r l ' E u r o p a e p e r l ' I t a l i a r a p p r e s e n t a t o d a l l e t e n t a z i o n i e d a l l e a z i o n i i m p e r i a l i s t e d e l l a R u s s i a d i P u t i n ” . L o h a d e t t o a T a g a d à s u L a 7 i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i . “ I l n o s t r o p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a M a t t a r e l l a è s t a t o i n s e r i t o d a l l a R u s s i a n e l l a l i s t a d e l l e p e r s o n a l i t à n o n g r a d i t e c h e a l i m e n t a n o l a r u s s o f o b i a ; a b b i a m o d r o n i e c a c c i a r u s s i c h e i n v a d o n o l o s p a z i o a e r e o d e l l ' U n i o n e E u r o p e a e q u i n d i d e l l a N a t o ; a b b i a m o l a r e l a z i o n e d e i s e r v i z i s e g r e t i a l P a r l a m e n t o c h e d i c e c o n c h i a r e z z a c h e è c o n c r e t o e i m m i n e n t e i l r i s c h i o d i a t t a c c h i i n f o r m a i b r i d a d a p a r t e d e l l a R u s s i a , o d i e n t i t à i n g a g g i a t e d a l l a R u s s i a , n e i c o n f r o n t i d e i p a e s i o c c i d e n t a l i , q u i n d i a n c h e d e l l ' I t a l i a d i t u t t i q u e i p a e s i c h e s o s t e n g o n o l ' U c r a i n a . S e S a l v i n i , d a v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , v u o l e i g n o r a r e t u t t e q u e s t e c o s e e v i e n e a d i r c i c h e n o n c ’ è a l c u n p r o b l e m a c o n l a R u s s i a , a l l o r a n o n s o l o v e d i a m o u n a p o l i t i c a e s t e r a t o t a l m e n t e o p p o s t a a q u e l l a d e l m i n i s t r o T a j a n i , m a a n c h e u n ’ i d e a d i v e r g e n t e d a q u e l l a d e l l a P r e m i e r M e l o n i . L ’ a m b i g u i t à i n p o l i t i c a E s t e r a - h a c o n c l u s o M a g i - n o n p u ò f u n z i o n a r e ” .