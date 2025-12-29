P a r i g i , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n h a a n n u n c i a t o c h e g l i a l l e a t i d i K i e v s i i n c o n t r e r a n n o a P a r i g i i l m e s e p r o s s i m o p e r d i s c u t e r e l e g a r a n z i e d i s i c u r e z z a n e l l ' a m b i t o d i u n a c c o r d o d i p a c e t r a U c r a i n a e R u s s i a . " A l l ' i n i z i o d i g e n n a i o r i u n i r e m o a P a r i g i i p a e s i d e l l a C o a l i z i o n e d e i v o l e n t e r o s i p e r d e f i n i r e i c o n t r i b u t i c o n c r e t i d i c i a s c u n o " , h a d i c h i a r a t o M a c r o n s u X d o p o a v e r p a r l a t o c o n i l s u o o m o l o g o u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p .