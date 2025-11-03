K i e v , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D a q u a n d o l a R u s s i a h a l a n c i a t o l a s u a i n v a s i o n e s u v a s t a s c a l a d e l l ' U c r a i n a , i l 2 4 f e b b r a i o 2 0 2 2 , 1 1 6 g i o r n a l i s t i s o n o s t a t i u c c i s i e 2 6 r i m a n g o n o p r i g i o n i e r i . L o h a r e s o n o t o i l m i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a u c r a i n o , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a p e r p o r r e f i n e a l l ' i m p u n i t à p e r i c r i m i n i c o n t r o i g i o r n a l i s t i . F i n d a l l ' i n i z i o d e l l a g u e r r a i n U c r a i n a , l e f o r z e r u s s e h a n n o u c c i s o e c a t t u r a t o g i o r n a l i s t i , v i o l a n d o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e u m a n i t a r i o e l a C o n v e n z i o n e d i G i n e v r a s u l l a p r o t e z i o n e d e l l e p e r s o n e c i v i l i i n t e m p o d i g u e r r a , d e n u n c i a K i e v . I l t o t a l e d i 1 1 6 g i o r n a l i s t i u c c i s i i n c l u d e a n c h e c o l o r o c h e s i e r a n o a r r u o l a t i n e l l ' e s e r c i t o d o p o l ' i n i z i o d e l l ' i n v a s i o n e . D i c i o t t o g i o r n a l i s t i s o n o m o r t i n e l l ' e s e r c i z i o d e l l e l o r o f u n z i o n i p r o f e s s i o n a l i , s e c o n d o i l m i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a . I l C o m i t a t o n a z i o n a l e u c r a i n o p e r l a c o o p e r a z i o n e c o n l ' U n e s c o h a c o n d a n n a t o l e d e t e n z i o n i i l l e g a l i , l e t o r t u r e e g l i o m i c i d i d i g i o r n a l i s t i , n o n c h é l e c a m p a g n e d i d i s i n f o r m a z i o n e , l e m o l e s t i e e l a v i o l e n z a d i g e n e r e n e l c y b e r s p a z i o , c o m e l e m o l e s t i e o n l i n e , i l c y b e r b u l l i s m o e l e v i o l a z i o n i d e i d a t i , c h e p r e n d o n o d i m i r a i g i o r n a l i s t i u c r a i n i . I l c o m i t a t o h a e s o r t a t o l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e a p r e s t a r e a t t e n z i o n e a i " c r i m i n i s i s t e m i c i d e l l a R u s s i a c o n t r o i l a v o r a t o r i d e i m e d i a u c r a i n i " . U n r e c e n t e a t t a c c o c o n d r o n e r u s s o h a u c c i s o l a g i o r n a l i s t a d i F r e e d o m T V O l e n a H r a m o v a e i l c a m e r a m a n Y e v h e n K a r m a z i n , i l 2 3 o t t o b r e n e l l a c i t t à d i K r a m a t o r s k , n e l l ' o b l a s t d i D o n e t s k . S e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o i l 7 o t t o b r e d a l l ' I n s t i t u t e o f M a s s I n f o r m a t i o n , l a R u s s i a h a c o m m e s s o 8 4 8 c r i m i n i c o n t r o g i o r n a l i s t i e m e d i a i n U c r a i n a n e l c o r s o d e i t r e a n n i e m e z z o d i i n v a s i o n e s u v a s t a s c a l a .