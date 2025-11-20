L o n d r a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S o l o i l p o p o l o u c r a i n o p u ò d e t e r m i n a r e i l p r o p r i o f u t u r o " . L o h a d e t t o u n p o r t a v o c e d e l p r i m o m i n i s t r o b r i t a n n i c o K e i r S t a r m e r d o p o c h e S t a t i U n i t i e R u s s i a h a n n o e l a b o r a t o u n p i a n o d i p a c e p e r l ' U c r a i n a c h e i m p l i c h e r e b b e l a c e s s i o n e d i t e r r i t o r i o d a p a r t e d i K i e v e i l r i d i m e n s i o n a m e n t o d e l s u o e s e r c i t o . " C o n d i v i d i a m o i l d e s i d e r i o d e l p r e s i d e n t e T r u m p d i p o r r e f i n e a q u e s t a g u e r r a b a r b a r a - h a a f f e r m a t o i l p o r t a v o c e - L a R u s s i a p o t r e b b e f a r l o d o m a n i r i t i r a n d o l e s u e f o r z e e p o n e n d o f i n e a l l a s u a i n v a s i o n e i l l e g a l e , m a i n v e c e P u t i n c o n t i n u a a i n v i a r e u n a r a f f i c a d i m i s s i l i e d r o n i i n U c r a i n a , d i s t r u g g e n d o l a v i t a d i u c r a i n i i n n o c e n t i , c o m p r e s i b a m b i n i e a n z i a n i " . " A c c o g l i a m o c o n f a v o r e t u t t i g l i s f o r z i v o l t i a g a r a n t i r e u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a p e r l ' U c r a i n a - h a d e t t o a n c o r a - A b b i a m o p i ù v o l t e r i b a d i t o c h e s o l o i l p o p o l o u c r a i n o p u ò d e t e r m i n a r e i l p r o p r i o f u t u r o . N e l f r a t t e m p o , c o n t i n u e r e m o a s o s t e n e r e l ' U c r a i n a e a f a r e i n m o d o c h e d i s p o n g a d e l l e a t t r e z z a t u r e e d e l l e r i s o r s e m i l i t a r i n e c e s s a r i e p e r d i f e n d e r s i d a u n a a g g r e s s i o n e c o n t i n u a " .