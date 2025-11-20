R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S u l v o t o p e r i l p r o s s i m o p a c c h e t t o d i a i u t i a l l ’ U c r a i n a " c o m e s e m p r e n o n d i v i d i a m o l a m a g g i o r a n z a e v o t i a m o c o m p a t t a m e n t e , t r o v e r e m o u n p u n t o d i e q u i l i b r i o c o m e l o g i c o " . " I p r o b l e m i l i h a l ’ o p p o s i z i o n e s u q u e s t o t e m a q u a n d o v a a l v o t o . L a m a g g i o r a n z a v o t a s e m p r e u n a n i m e . D a q u i a q u e l v o t o m i a u g u r o c h e s u c c e d a q u a l c o s a d i p o s i t i v o . V e d i a m o c h e c i s o n o d i v e r s e n o v i t à s u l f r o n t e d i p l o m a t i c o , s p e r i a m o c h e s i a l a v o l t a b u o n a c h e s i a r r i v i a u n a c o n c l u s i o n e p e r c h é q u e l l o c h e i n t e r e s s a a t u t t i è c h e l a g u e r r a f i n i s c a " . C o s ì M a s s i m o G a r a v a g l i a d e l l a L e g a , o s p i t e a l p r o g r a m m a S t a r t d i S k y T G 2 4 .