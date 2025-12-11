R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " G i u s e p p e C o n t e d i c e b e n e q u a n d o d i c e c h e l ' E u r o p a h a i n v e s t i t o l u n g a m e n t e e d e s c l u s i v a m e n t e s u l l a v i t t o r i a m i l i t a r e i n U c r a i n a e d e r a u n a s c i o c c h e z z a , u n m e z z o s u i c i d i o a n c h e d i n a t u r a p o l i t i c a . M a C o n t e d i c e m a l e q u a n d o d i c e ‘ l a s c i a m o f a r e a T r u m p ’ c h e c o m e s e m p r e m e t t e i n c a m p o l a p a c e d e g l i a f f a r i c o n i l s u o a m i c o P u t i n . E d i c e m a l e p e r c h é i n q u e s t o c a s o r i n u n c i a a l l ' a m b i z i o n e n e c e s s a r i a a s p i n g e r e l ' E u r o p a i n u n ' a l t r a d i r e z i o n e " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s d a i m i c r o f o n i d e L a 7 n e l c o r s o d i T a g a d à . " E n e l m o m e n t o i n c u i l ' E u r o p a è s o t t o a t t a c c o e s p l i c i t o , b a s t i p e n s a r e a l d o c u m e n t o d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e T r u m p c o n l ’ o b i e t t i v o d i f a r s a l t a r e l a U e p u n t a n d o s u a l c u n i g o v e r n i t r a c u i q u e l l o i t a l i a n o , l a l i n e a d i U r s u l a v o n d e r L e y e n è a s s o l u t a m e n t e p e r d e n t e . N o n a c a s o i p o t e n t i n e m i c i d e l l ’ E u r o p a d a O v e s t e d a E s t i n v e s t o n o p o l i t i c a m e n t e s u i n a z i o n a l i s t i e g l i u l t r a n a z i o n a l i s t i e u r o p e i , è l ’ o b i e t t i v o c o m u n e d i T r u m p e P u t i n n e l f a r s a l t a r e l ' E u r o p a . M a s e l ' E u r o p a - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - c o m e r i s p o s t a s p e n d e c e n t i n a i a d i m i l i a r d i i n a r m i i n v e c e c h e c o n i l r a f f o r z a m e n t o d e l w e l f a r e , o d e l l e p o l i t i c h e s u l l a v o r o , o d e g l i s t a n d a r d a m b i e n t a l i è e v i d e n t e c h e n o n n e u s c i a m o " .