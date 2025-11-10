R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ E s p r i m i a m o l a n o s t r a s o l i d a r i e t à a l l e a d e r d i A z i o n e C a r l o C a l e n d a v i t t i m a d i u n a t t a c c o s c o m p o s t o d a p a r t e d e l l ’ a m b a s c i a t a r u s s a . C i b a t t e r e m o s e m p r e p e r l a d i f e s a d e l l e l i b e r t à i n d i v i d u a l i e d e i p o p o l i c o n t r o o g n i f o r m a d i o p p r e s s i o n e e d i p r e t e s a i m p e r i a l i s t a . I t e m p i d e l m u r o d i B e r l i n o s o n o l o n t a n i e n o n t o r n e r a n n o p i ù a n c h e g r a z i e a l c o r a g g i o e a l l a r e s i l i e n z a d e l p o p o l o u c r a i n o ” . C o s ì i n u n a n o t a c o n g i u n t a i c a p i g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a e a l S e n a t o , G a l e a z z o B i g n a m i e L u c i o M a l a n .