Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Esprimiamo la nostra solidarietà al leader di Azione Carlo Calenda vittima di un attacco scomposto da parte dellambasciata russa. Ci batteremo sempre per la difesa delle libertà individuali e dei popoli contro ogni forma di oppressione e di pretesa imperialista. I tempi del muro di Berlino sono lontani e non torneranno più anche grazie al coraggio e alla resilienza del popolo ucraino. Così in una nota congiunta i capigruppo di Fratelli dItalia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.