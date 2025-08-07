M o s c a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s / A f p ) - i l C r e m l i n o h a d i c h i a r a t o d i n o n a v e r d a t o r i s c o n t r o a u n p o s s i b i l e i n c o n t r o a t r e , f r a i p r e s i d e n t i V l a d i m i r P u t i n , D o n a l d T r u m p e V o l o d y m y r Z e l e n s k y , p r o p o s t o d a l l ' i n v i a t o s p e c i a l e d i T r u m p d u r a n t e l a s u a v i s i t a d i i e r i a M o s c a . " Q u e s t a o p z i o n e è s t a t a s e m p l i c e m e n t e m e n z i o n a t a d a l r a p p r e s e n t a n t e a m e r i c a n o S t e v e W i t k o f f d u r a n t e l ' i n c o n t r o a l C r e m l i n o " , h a d i c h i a r a t o l ' a s s i s t e n t e d e l l a p r e s i d e n z a r u s s a Y u r i U s h a k o v , c i t a t o d a l l ' a g e n z i a d i s t a m p a s t a t a l e T a s s . " M a q u e s t a o p z i o n e n o n è s t a t a d i s c u s s a s p e c i f i c a m e n t e . L a p a r t e r u s s a h a l a s c i a t o q u e s t a o p z i o n e c o m p l e t a m e n t e s e n z a c o m m e n t i " , h a a g g i u n t o .