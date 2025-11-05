M o s c a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - M o s c a n o n h a r i c e v u t o a l c u n c h i a r i m e n t o d a W a s h i n g t o n i n m e r i t o a l s i g n i f i c a t o p r e c i s o d e l l e d i c h i a r a z i o n i d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p s u l l a r i p r e s a d e i t e s t n u c l e a r i n e l s u o P a e s e . L a R u s s i a n o n h a c h i a r e z z a s u c o s a e s a t t a m e n t e g l i S t a t i U n i t i i n t e n d a n o t e s t a r e . L o h a d e t t o i l p o r t a v o c e p r e s i d e n z i a l e r u s s o D m i t r i j P e s k o v d u r a n t e u n b r i e f i n g , r e f e r e n d o s i a l l ' a n n u n c i o d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i d i a v e r d a t o o r d i n e a l P e n t a g o n o d i r i p r e n d e r e i m m e d i a t a m e n t e i t e s t s u l l e a r m i n u c l e a r i . T r u m p n o n h a s p e c i f i c a t o a q u a l i t e s t s i r i f e r i s s e , n é s e q u e s t i i n c l u d e s s e r o l ' u t i l i z z o d i t e s t a t e n u c l e a r i .