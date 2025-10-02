K i e v , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n a t t a c c o m i s s i l i s t i c o r u s s o h a c o l p i t o i l c e n t r o d i B a l a k l i i a , n e l l ' o b l a s t ' d i K h a r k i v , n e l l a s e r a t a d i i e r i , u c c i d e n d o u n a p e r s o n a e f e r e n d o n e a l t r e 1 0 , t r a c u i u n b a m b i n o d i 4 a n n i . L o h a n n o r i f e r i t o l e a u t o r i t à c i t t a d i n e , s e c o n d o c u i , u n m i s s i l e , p r o b a b i l m e n t e u n I s k a n d e r - M , h a c o l p i t o u n l o c a l e i n u n a z o n a r e s i d e n z i a l e a c c a n t o a u n c o n d o m i n i o d i c i n q u e p i a n i . L ' e s p l o s i o n e h a d a n n e g g i a t o d i v e r s e s t r u t t u r e v i c i n e , t r a c u i u n b a r , u n a f a r m a c i a , d i v e r s i n e g o z i , u n e d i f i c i o a m m i n i s t r a t i v o e d i v e r s e a u t o . I s e r v i z i d i e m e r g e n z a s o n o g i u n t i s u l p o s t o p e r r i m u o v e r e i d e t r i t i e a s s i s t e r e i r e s i d e n t i c o l p i t i d a l l ' a t t a c c o . N e g l i u l t i m i m e s i , M o s c a h a i n t e n s i f i c a t o g l i a t t a c c h i s i a c o n t r o l a c i t t à d i K h a r k i v , l a s e c o n d a p i ù g r a n d e d e l l ' U c r a i n a c h e s i t r o v a a p o c o p i ù d i 2 0 c h i l o m e t r i d a l c o n f i n e r u s s o , e s i a c o n t r o i n s e d i a m e n t i p i ù p i c c o l i n e l l ' o b l a s t .