( A d n k r o n o s ) - " C r e d o c h e q u a n t o a c c a d u t o o g g i d e b b a p r e o c c u p a r e t u t t i v o i , g i o r n a l i s t i e c i t t a d i n i , p e r c h é s e d o v e s s e p a s s a r e q u e s t o p r i n c i p i o ( c o n t r o i l q u a l e p r e s e n t e r e m o i m m e d i a t a m e n t e r i c o r s o i n a p p e l l o ) , s i g n i f i c h e r e b b e c h e q u e s t o P a e s e n o n è p i ù u n a d e m o c r a z i a , m a s t a d i v e n t a n d o u n a d i t t a t u r a " a g g i u n g e C o r o n a . " I o , d a b r a v o c i t t a d i n o ( o b b l i g a t o d a l l ' a v v o c a t o C h i e s a ) , m i a d e g u o a l p r o v v e d i m e n t o e r i m u o v o , d a q u e s t o m o m e n t o , l a p o s s i b i l i t à p e r c h i u n q u e d i v i s i o n a r e g l i E p i s o d i 1 9 e 2 0 " d i F a l s i s s i m o c h e s a r a n n o a r c h i v i a t i - h a n n o s u p e r a t o 1 0 0 m i l a v i s u a l i z z a z i o n i - " r i s e r v a n d o m i d i r i p u b b l i c a r l i n e l m o m e n t o i n c u i i l r i c o r s o a v r à e s i t o f a v o r e v o l e " . D a l l a p u n t a t a d i s t a s e r a s p a r i s c o n o q u i n d i c h a t , f o t o , v i d e o , i n t e r v i s t e d i t u t t e l e p e r s o n e c o i n v o l t e n e l p r e s u n t o ' s i s t e m a S i g n o r i n i ' , m a C o r o n a s i d i c e p r o n t o a f a r e i n o m i d i a l t r i v o l t i n o t i d i M e d i a s e t .