M i l a n o , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " R o s i c a n o " . L o c h e f A l e s s a n d r o B o r g h e s e n o n h a d u b b i e r i s p o n d e c o s ì a l l e p o l e m i c h e d i c h i , c o m e i l T h e T i m e s h a d e f i n i t o " t r u f f a " l a d e c i s i o n e d e l l ' U n e s c o d i r i c o n o s c e r e l a c u c i n a i t a l i a n a c o m e P a t r i m o n i o C u l t u r a l e . L a d e c i s a r i s p o s t a a l l e c r i t i c h e a r r i v a n e l c o r s o d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l l a n u o v a s t a g i o n e d i ' Q u a t t r o r i s t o r a n t i ' , l o s h o w S k y O r i g i n a l p r o d o t t o d a B a n i j a y I t a l i a c h e m e t t e i n c o m p e t i z i o n e q u a t t r o r i s t o r a t o r i d e l l a s t e s s a z o n a , p e r d e c r e t a r e i l m i g l i o r e . " S e v i a b b u f f a t e a l r i s t o r a n t e o r a , v i s i e t e s o l o a c c u l t u r a t i . B a s t a s e n s i d i c o l p a " , s c h e r z a . N o n h a b i s o g n o d i p r e s e n t a z i o n i , l u i l o r i c o n o s c i s u b i t o : o c c h i a l i i c o n i c i , v o c e s q u i l l a n t e , g i a c c h e e c c e n t r i c h e e u n a p a s s i o n e v i s c e r a l e p e r l a c u c i n a i t a l i a n a . B o r g h e s e è o r m a i l o c h e f r o c k s t a r d e l l a T V , q u e l l o c h e d a a n n i e n t r a n e l l e c a s e d e g l i i t a l i a n i a c o l p i d i r i c e t t e e g i u d i z i s p e s s o t a g l i e n t i . E t o r n a c o n i l f o r m a t c h e o r m a i è u n c u l t , c o n e p i s o d i i n e d i t i c h e d a l 2 1 d i c e m b r e , o g n i d o m e n i c a i n e s c l u s i v a s u S k y e i n s t r e a m i n g s o l o s u N O W . I l v a n r i p a r t e p e r u n n u o v o v i a g g i o d a n o r d a s u d d e l l ’ I t a l i a . C o n o r g o g l i o B o r g h e s e r a c c o n t a u n p e r c o r s o c h e d u r a d a 1 5 a n n i e r i n g r a z i a l a s q u a d r a c h e l o a c c o m p a g n a : " C ' è t a n t a v o g l i a d i r a c c o n t a r e i l t e r r i t o r i o e i l c i b o d e l l ' I t a l i a " . I n q u e s t o n u o v o c i c l o d i e p i s o d i l o c h e f t o c c h e r à 1 2 z o n e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , e s p l o r a n d o t e r r i t o r i s o r p r e n d e n t i v i s i t a t i p e r l a p r i m a v o l t a m a a n c h e t o r n a n d o i n a l c u n e g r a n d i c i t t à p r o t a g o n i s t e g i à n e l l e p r e c e d e n t i e d i z i o n i . P e r l ’ e s o r d i o , u n a s o r p r e s a p e r t u t t i i f a n d e l p r o g r a m m a : n e l l a p r i m a t a p p a , c h e a v r à l u o g o s u i C o l l i p i a c e n t i n i , a l f i a n c o d i A l e B o r g h e s e c i s a r à l a c o m i c a K a t i a F o l l e s a , c h e a c c o m p a g n e r à l o c h e f a l l a s c o p e r t a d e l t e r r i t o r i o e d e l l e s u e t r a d i z i o n i c u l i n a r i e p r o v a n d o i p i a t t i d e i r i s t o r a t o r i i n g a r a e d a n d o i l s u o p a r e r e s u p e r p a r t e s . I n s i e m e a F o l l e s a , C h e f A l e e i q u a t t r o r i s t o r a t o r i i n g a r a – G u i d o p e r L a C o l o m b a i a , L e o n a r d o p e r L a S o r g e n t e , A l e s s a n d r o p e r L a P a t t o n a e G i a n M a r c o p e r I l T o r r i o n e d e l T r e b b i a – e l e g g e r a n n o i l M i g l i o r A g r i t u r i s m o d e i C o l l i P i a c e n t i n i . D o p o l a p r i m a t a p p a , i l m i s t e r i o s o v a n d a i v e t r i o s c u r a t i s a r à a C h i o g g i a , C e f a l ù , n e l l a p r o v i n c i a d i M a c e r a t a , s u l L i t o r a l e r o m a n o , a l l e p e n d i c i d e l l ’ E t n a , a P i s a , s u l G r a n S a s s o , a T a r a n t o , n e l l a p r o v i n c i a d i M o d e n a , a R e g g i o C a l a b r i a e i n f i n e a T o r i n o . " F a c c i o q u e s t o l a v o r o d a 3 5 a n n i , m a c o n t i n u o a s t u p i r m i " , r a c c o n t a A l e s s a n d r o B o r g h e s e . " I p i a t t i n u o v i a r r i v a n o s e m p r e , p e r m e s o n o u n a g r a n d e s c o p e r t a " . I l m e c c a n i s m o è s e m p r e l o s t e s s o : q u a t t r o r i s t o r a t o r i s i s f i d a n o s u m e n u , s e r v i z i o , l o c a t i o n , c o n t o e u n a c a t e g o r i a s p e c i a l e , c h e c a m b i a o g n i p u n t a t a . M a a f a r e l a d i f f e r e n z a s o n o l e s u e i n c u r s i o n i i n c u c i n a , l e s u e f a m o s e p a g e l l e . . . e q u e l l ’ u l t i m o v o t o s e g r e t o c h e p u ò r i b a l t a r e t u t t o . L ' i n g r e d i e n t e s e g r e t o c h e r e n d e q u e s t o p r o g r a m m a u n i c o ? " L e s t r a t e g i e t r a i q u a t t r o r i s t o r a t o r i " , a m m e t t e B o r g h e s e . L a v a l u t a z i o n e è c o n t i n u a : d u r a n t e i l p a s t o , l ' a c c o g l i e n z a d e l p e r s o n a l e , i l s e r v i z i o e l a p r e p a r a z i o n e d e i p i a t t i . I c o m m e n s a l i p r i m a c o m m e n t a n o l e p o r t a t e c h e a s s a g g i a n o e p o i s t i l a n o l a p r o p r i a p a g e l l a a s s e g n a n d o u n p u n t e g g i o d a 0 a 1 0 . T u t t i e q u a t t r o g l i s f i d a n t i a n c h e i n q u e s t o n u o v o c i c l o d i e p i s o d i d o v r a n n o c i m e n t a r s i n e l l o s t e s s o p i a t t o o i n g r e d i e n t e , m o l t o r a p p r e s e n t a t i v o d e l t e r r i t o r i o d i r i f e r i m e n t o e o r d i n a t o d a t u t t i i r i s t o r a t o r i a l t a v o l o , p e r d a r v i t a a u n c o n f r o n t o a n c o r a p i ù d i r e t t o . I l v e r d e t t o f i n a l e d i c h e f B o r g h e s e v i e n e s v e l a t o s o l a m e n t e a l l a f i n e e , c o m e s e m p r e , i s u o i v o t i p o s s o n o c o n f e r m a r e o r i b a l t a r e l ’ i n t e r a c l a s s i f i c a . I l v i n c i t o r e d i c i a s c u n a p u n t a t a , p o i , o l t r e a l l ’ a m b i t i s s i m o t i t o l o d i m i g l i o r r i s t o r a n t e , r i c e v e r à u n c o n t r i b u t o e c o n o m i c o d a i n v e s t i r e n e l l a p r o p r i a a t t i v i t à . T u t t i i r i s t o r a n t i c h e p a r t e c i p a n o a l p r o g r a m m a s o n o i d e n t i f i c a b i l i a t t r a v e r s o i l “ b o l l i n o ” # A l e 4 R i s t o r a n t i e s p o s t o a l l ’ e s t e r n o , u n a r e t e d i l o c a l i t e s t a t i d a c h i s e n e i n t e n d e : i r i s t o r a t o r i s t e s s i .