R o m a , 1 2 a g o ( A d n k r o n o s ) - “ E v i d e n t e m e n t e l e v a c a n z e i n G r e c i a d e l l a p r e m i e r h a n n o u l t e r i o r m e n t e a c c e n t u a t o i l s u o d i s t a c c o d a l l a r e a l t à i t a l i a n a . S o l o i n C o r e a d e l N o r d s i a c c u s a d i s c r e d i t a r e l a n a z i o n e c h i , p a r t e n d o d a d a t i o g g e t t i v a m e n t e n e g a t i v i , i n c a l z a i l g o v e r n o e c h i e d e d i l a s c i a r e p e r d e r e l a p r o p a g a n d a p e r a f f r o n t a r e c o n c r e t a m e n t e i p r o b l e m i " . L o d i c e i l s e n a t o r e d e l P d A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i c o d e l p a r t i t o . " I l p u n t o n o n è s e i n a l c u n e l o c a l i t à t u r i s t i c h e d i l u s s o c i s i a n o p i ù a r r i v i d i s t r a n i e r i : i l p u n t o è c h e m i l i o n i d i f a m i g l i e i t a l i a n e , a c a u s a d e l c r o l l o d e l p o t e r e d ’ a c q u i s t o , n o n p o s s o n o p i ù p e r m e t t e r s i v a c a n z e , e c h e i n t e r i t e r r i t o r i r e g i s t r a n o c a l i d i p r e s e n z e e s p e s e t u r i s t i c h e , c o m e d e n u n c i a n o t a n t e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a e c o m e a m m e t t o n o , a m e z z a b o c c a , a n c h e a l c u n i e s p o n e n t i d e l l a m a g g i o r a n z a d i d e s t r a " , p r o s e g u e M i s i a n i . " D i f r o n t e a q u e s t i f a t t i , l a p r o p a g a n d a t r i o n f a l i s t i c a d i G i o r g i a M e l o n i a p p a r e s u r r e a l e . I l g o v e r n o d o v r e b b e c o n c e n t r a r e t u t t e l e e n e r g i e n e l s o s t e n e r e i r e d d i t i , p a r t e n d o d a m i s u r e a c o s t o z e r o p e r l ’ e r a r i o c o m e l ’ i n t r o d u z i o n e d i u n s a l a r i o m i n i m o e i l t a g l i o d e l l e b o l l e t t e a t t r a v e r s o i l d i s a c c o p p i a m e n t o d e l p r e z z o d e l l ’ e l e t t r i c i t à d a q u e l l o d e l g a s . D a l l a p r e m i e r M e l o n i v o r r e m m o a v e r e r i s p o s t e s u q u e s t e p r o p o s t e c o n c r e t e , i n v e c e d e g l i a t t a c c h i a t e s t a b a s s a c o n t r o l ’ o p p o s i z i o n e . C h i g o v e r n a h a i l d o v e r e d i a s c o l t a r e e i n t e r v e n i r e , n o n d i n e g a r e l ’ e v i d e n z a ” , c o n c l u d e .