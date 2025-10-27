A n k a r a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l P a r t i t o d e i L a v o r a t o r i d e l K u r d i s t a n ( P k k ) , c h e i e r i h a a n n u n c i a t o i l r i t i r o d e i s u o i u l t i m i c o m b a t t e n t i d a l l a T u r c h i a a l l ' I r a q s e t t e n t r i o n a l e , h a c o m p l e t a t o l a p r i m a f a s e d e l p r o c e s s o d i p a c e c o n A n k a r a . L o h a d i c h i a r a t o T u n c e r B a k i r h a n , v i c e p r e s i d e n t e d e l p a r t i t o ' D e m ' , p r i n c i p a l e p a r t i t o f i l o - c u r d o d e l l a T u r c h i a . " L a p r i m a f a s e d e l p r o c e s s o è t e r m i n a t a - h a d e t t o i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a - È o r a d i p a s s a r e a l l a s e c o n d a f a s e , q u e l l a l e g a l e e p o l i t i c a " .