R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P e r l a p r i m a v o l t a i n u n a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i i t a l i a n i è d i m o s t r a t o c h e l ' a n a l i s i d e l t e s s u t o t u m o r a l e c o n p a n n e l l i g e n o m i c i a m p i p u ò i n d i v i d u a r e a l t e r a z i o n i i n g e n i c h e c a u s a n o s i n d r o m i e r e d i t a r i e d a c a n c r o . Q u e s t o a p p r o c c i o p u ò c o n s e n t i r e l ' i n d i v i d u a z i o n e d i f a m i g l i e a d e l e v a t o r i s c h i o d i s v i l u p p a r e n e o p l a s i e , n e l l e q u a l i p r o g r a m m i d i p r e v e n z i o n e e d i d i a g n o s i p r e c o c e p o s s o n o r i d u r r e i n m a n i e r a s i g n i f i c a t i v a l a m o r t a l i t à d a c a n c r o . I l R e g i s t r o n a z i o n a l e d e l l e m u t a z i o n i a c t i o n a b l e ( R a t i o n a l ) è u n o s t u d i o m u l t i c e n t r i c o , o s s e r v a z i o n a l e , p r o m o s s o d a l l a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a d e i g r u p p i c o o p e r a t i v i o n c o l o g i c i ( F i c o g ) . " L ' o b i e t t i v o p r i m a r i o d e l l o s t u d i o - a f f e r m a E v a r i s t o M a i e l l o , O n c o l o g i a m e d i c a F o n d a z i o n e I r c c s C a s a S o l l i e v o d e l l a S o f f e r e n z a e p r e s i d e n t e F i c o g - è l a d e s c r i z i o n e d e l l a f r e q u e n z a d i m u t a z i o n i c h e c o n s e n t o n o u n i n t e r v e n t o t e r a p e u t i c o i n p a z i e n t i c h e r i c e v a n o u n a c a r a t t e r i z z a z i o n e g e n e t i c o - m o l e c o l a r e c o n m e t o d i c h e d i n e x t g e n e r a t i o n s e q u e n c i n g ( N g s ) , t e s t d i s e q u e n z i a m e n t o g e n e t i c o d i n u o v a g e n e r a z i o n e . L o s t u d i o R a t i o n a l p r e v e d e l ' a r r u o l a m e n t o i n d u e d i v e r s i b r a c c i . N e l b r a c c i o B , i l t e s s u t o t u m o r a l e d i p a z i e n t i c o n d i v e r s i t i p i d i t u m o r e è s t a t o a n a l i z z a t o c o n i p a n n e l l i d i F o u n d a t i o n M e d i c i n e c h e c o p r o n o o l t r e 3 0 0 g e n i , t r a c u i a l c u n i p o t e n z i a l m e n t e c o i n v o l t i i n s i n d r o m i e r e d i t a r i e d e l c a n c r o " . L a S o c i e t à e u r o p e a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( E s m o ) r a c c o m a n d a c h e , q u a n d o a l t e r a z i o n i s o n o r i l e v a t e i n 4 0 g e n i a s s o c i a t i a s i n d r o m i e r e d i t a r i e d a c a n c r o , i l p a z i e n t e v e n g a i n v i a t o a u n a c o n s u l e n z a g e n e t i c a p e r c o n f e r m a r e l ' e v e n t u a l e e r e d i t a r i e t à d e l l a m u t a z i o n e i d e n t i f i c a t a . Q u e s t a p r o c e d u r a è f o r t e m e n t e r a c c o m a n d a t a i n p a r t i c o l a r e p e r u n g r u p p o d i 7 g e n i c o n f o r t e c o r r e l a z i o n e c o n e r e d i t a r i e t à , t r a c u i i g e n i r e s p o n s a b i l i d i f o r m e e r e d i t a r i e d i c a n c r o d e l l a m a m m e l l a , d e l l ' o v a i o , d e l c o l o n e d e l l a t i r o i d e . " L ' a n a l i s i d i m u t a z i o n i i n g e n i a s s o c i a t i a s i n d r o m i e r e d i t a r i e d e l c a n c r o d i 1 . 3 3 9 p a z i e n t i a r r u o l a t i n e l l o s t u d i o R a t i o n a l è s t a t a p u b b l i c a t a s u l l a r i v i s t a ' J c o P r e c i s i o n O n c o l o g y ' d e l l a S o c i e t à a m e r i c a n a d i o n c o l o g i a c l i n i c a ( A s c o ) - s p i e g a N i c o l a N o r m a n n o , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o d e l l ' I r c c s I r s t d i M e l d o l a - L o s t u d i o h a r i v e l a t o l a p r e s e n z a d i m u t a z i o n i i n 1 9 3 c a s i , i l 1 4 , 4 % d e l t o t a l e . M u t a z i o n i n e i 7 g e n i c o n m a g g i o r i e v i d e n z e d i e r e d i t a r i e t à s o n o s t a t e t r o v a t e i n 5 9 p a z i e n t i , c h e p r e s e n t a v a n o a n c h e t u m o r i d i s o l i t o n o n s o t t o p o s t i a d a n a l i s i g e n e t i c h e . L o s t u d i o R a t i o n a l h a a n c h e i n d i v i d u a t o r i a r r a n g i a m e n t i d i g e n i a s s o c i a t i a d e r e d i t a r i e t à i n u l t e r i o r i 5 3 p a z i e n t i , e v i d e n z i a n d o p e r l a p r i m a v o l t a l a n e c e s s i t à d i n o n s o f f e r m a r s i s o l o s u l l e m u t a z i o n i , m a d i v a l u t a r e a n c h e a l t e r a z i o n i g e n o m i c h e p i ù c o m p l e s s e " . T u t t a v i a - s o t t o l i n e a l a F i c o g - s o l o u n a p i c c o l a p e r c e n t u a l e d e i p a z i e n t i c o n m u t a z i o n i p o t e n z i a l m e n t e a s s o c i a t e a e r e d i t a r i e t à è s t a t a a v v i a t a a u n a c o n s u l e n z a g e n e t i c a . " L a b a s s a p e r c e n t u a l e d i p a z i e n t i a v v i a t i a u n a c o n s u l e n z a g e n e t i c a s u g g e r i s c e l a n e c e s s i t à d i f o r m a z i o n e s p e c i f i c a d e i s a n i t a r i s u l l e i m p l i c a z i o n i g e r m i n a l i d i t e s t e s e g u i t i c o n a m p i p a n n e l l i - c o n c l u d e C a r m i n e P i n t o , d i r e t t o r e d e l l ' O n c o l o g i a m e d i c a d e l l ' I r c c s d i R e g g i o E m i l i a - L ' i m p i e g o d i q u e s t e t e c n o l o g i e e l a l o r o i n t e r p r e t a z i o n e d o v r e b b e r o s e m p r e e s s e r e e f f e t t u a t e n e l l ' a m b i t o d e i M o l e c u l a r t u m o r b o a r d , i n c u i g e n e t i s t i , b i o l o g i m o l e c o l a r i e p a t o l o g i p o s s o n o c o n t r i b u i r e a u n a c o r r e t t a i n t e r p r e t a z i o n e d e i r i s u l t a t i " .