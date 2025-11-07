R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " P e r c h i h a u n a d i a g n o s i d i c a n c r o e d e v e c u r a r e l a m a l a t t i a , l e l i s t e d ' a t t e s a s o n o u m a n a m e n t e d i f f i c i l i d a a c c e t t a r e . U n a d e l l e m a g g i o r i s f i d e a l l ' i n t e r n o d e l l a R e t e o n c o l o g i c a r e g i o n a l e è p r o p r i o l a t e m p e s t i v i t à d e l l a p r e s a i n c a r i c o d e i p a z i e n t i . P e r q u e s t o m o t i v o d o b b i a m o c e r c a r e d i m i g l i o r a r e l e l i s t e d ' a t t e s a . Q u a n d o s o n o t r o p p o l u n g h e , i n f a t t i , r a p p r e s e n t a n o u n o d e i g r a n d i d e t e r m i n a n t i d e l d a n n o e c o n o m i c o p e r i p a z i e n t i , p e r c h é a s p e t t a r e p e r u n t e m p o l u n g o l a p r e s t a z i o n e n e l s e r v i z i o p u b b l i c o s e s i h a u n t u m o r e è u m a n a m e n t e d i f f i c i l e d a a c c e t t a r e , e q u i n d i p r o p r i o i l c a n c r o è i l m o t i v o p e r c u i s i m e t t e m a n o a l l a t a s c a s e l ' a t t e s a è t r o p p o l u n g a " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a u t e F r a n c e s c o P e r r o n e , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a o n c o l o g i a m e d i c a , o g g i a R o m a a m a r g i n e d e l l ' a p e r t u r a d e l X X V I I C o n g r e s s o n a z i o n a l e A i o m , a l l a p r e s e n z a d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a . L e l i s t e d ' a t t e s a " s o n o s i c u r a m e n t e u n a m a t e r i a s u l l a q u a l e c ' è g r a n d e a l l e r t a i n t u t t o i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , i n t u t t e l e s t r u t t u r e o n c o l o g i c h e - s p i e g a P e r r o n e - S i a m o a n c o r a i n a t t e s a d i v e d e r e l ' i m p a t t o p o s i t i v o d e i r e c e n t i p r o v v e d i m e n t i d i t i p o n a z i o n a l e , m a n o n d i m e n t i c h i a m o c h e i n I t a l i a i n t e r m i n i o r g a n i z z a t i v i v a l e i l m e c c a n i s m o d e i S e r v i z i s a n i t a r i r e g i o n a l i . Q u i n d i i n r e a l t à p e r d a r e u n a r i s p o s t a s e r i a b i s o g n e r e b b e s e m p r e p o t e r f a r e u n ' a n a l i s i d i f f e r e n z i a t a p e r r e g i o n e . C i s o n o c o n t e s t i n e i q u a l i l e r e t i o n c o l o g i c h e r e g i o n a l i f u n z i o n a n o e f u n z i o n a n o b e n e . I o s o n o f i e r o d i v i v e r e i n C a m p a n i a , u n a r e g i o n e c h e s u l p i a n o d e l l ' e f f i c i e n z a d e l l a R e t e o n c o l o g i c a r e g i o n a l e s t a f a c e n d o p a s s i d a g i g a n t e " .