R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l p r o g e t t o n a s c e d a l l a v o g l i a d i a v e r e a d i s p o s i z i o n e d e l l e r i c e t t e s e m p l i c i c h e a c c o m u n i n o i l m o m e n t o d e l p a s t o t r a i p a z i e n t i g a s t r o r e s e c a t i " , c h e h a n n o c i o è s u b i t o u n i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o d i r i m o z i o n e t o t a l e o p a r z i a l e d e l l o s t o m a c o , " e g l i a l t r i c o m m e n s a l i . A v e r e l ' o p p o r t u n i t à d i m a n g i a r e t u t t i l a s t e s s a c o s a n o n è s c o n t a t o " . L o h a d e t t o o g g i a M i l a n o C l a u d i a S a n t a n g e l o , p r e s i d e n t e d i V i v e r e s e n z a s t o m a c o , s i p u ò O d v , a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o O n c o C o o k , u n a w e b s e r i e p r o m o s s a d a l l ' a s s o c i a z i o n e e r e a l i z z a t a c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i A s t e l l a s , c h e o f f r e s u g g e r i m e n t i a l i m e n t a r i v o l t i a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a e a i u t a r e i p a z i e n t i a r i t r o v a r e i l p i a c e r e d e l c i b o e l a c o n v i v i a l i t à . " A c a u s a d e l l a m a n c a n z a d e l l o s t o m a c o s o f f r i a m o d i m a l n u t r i z i o n e - s p i e g a S a n t a n g e l o - A b b i a m o q u i n d i p e n s a t o a u n p r o g e t t o d e d i c a t o a l l a n u t r i z i o n e p e r c h é a b b i a m o c o m u n q u e v o g l i a d i p o t e r m a n g i a r e c o s e b u o n e " . N e l d e t t a g l i o , l o c h e f C e s a r e B a t t i s t i , i n s i e m e a i n u t r i z i o n i s t i d e l l ' a s s o c i a z i o n e , h a p r e p a r a t o 1 6 r i c e t t e - 4 i n o g n i p u n t a t a - c h e p o s s o n o e s s e r e s c a r i c a t e d a l s i t o d e l l ' a s s o c i a z i o n e . " A b b i a m o i p o t i z z a t o d i d i v i d e r e l e 1 6 r i c e t t e i n 4 f i l o n i : a l i m e n t a z i o n e c o m e p r e v e n z i o n e o n c o l o g i c a , a l i m e n t a z i o n e d e l p a z i e n t e g a s t r o r e s e c a t o d u r a n t e l a t e r a p i a , i m p o r t a n z a d e l m i c r o b i o t a p e r n o i p a z i e n t i , a c c e t t a z i o n e d i u n c o r p o d i v e r s o d o v u t o a l l a m a n c a n z a d ' o r g a n o " . L ' a l i m e n t a z i o n e n e i p a z i e n t i g a s t r o r e s e c a t i " è f o n d a m e n t a l e n o n s o l o p e r c e r c a r e d i n o n a m m a l a r s i - r i m a r c a S a n t a n g e l o - m a a n c h e p e r p o t e r v i v e r e s u c c e s s i v a m e n t e a l l ' i n t e r v e n t o . M a n g i a r e p e r n o i p a z i e n t i d i v e n t a u n l a v o r o . A v e r e l ' o p p o r t u n i t à d i i m p a r a r e c o m e f a r l o c i r e n d e p i ù a d e g u a t i n e l l a v i t a q u o t i d i a n a " .