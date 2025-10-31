R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l c o n c e t t o c h e l a c o l l a b o r a z i o n e f r a s p e c i a l i s t i e f r a d i v e r s e d i s c i p l i n e s i a c r u c i a l e v a l e p e r t u t t i i t i p i d i t u m o r i , m a l ' e p a t o c a r c i n o m a , i n f o n d o , è v e r a m e n t e l ' e m b l e m a d e l l ' i m p o r t a n z a d i q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e , p e r l a n a t u r a d i q u e s t a p a t o l o g i a e l a s i t u a z i o n e c l i n i c a c h e r i g u a r d a m o l t i d i q u e s t i p a z i e n t i " . C o s ì M a s s i m o D i M a i o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a U n i v e r s i t à d i T o r i n o , A o u C i t t à d e l l a S a l u t e e d e l l a S c i e n z a d i T o r i n o , i n t e r v e n e n d o i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n i z i a t i v a i n t e r n a z i o n a l e c h e d e d i c a i l m e s e d i o t t o b r e a l l a c o n s a p e v o l e z z a s u l c a n c r o a l f e g a t o . " A n n i f a , q u a n d o n o n c ' e r a n o a n c o r a i g r u p p i c o l l e g i a l i - c o n t i n u a D i M a i o - p o t e v a c a p i t a r e c h e i l t r a t t a m e n t o v e n i s s e s c e l t o s u l l a b a s e d e l l e c o m p e t e n z e d e i s i n g o l i c e n t r i e n o n q u e l l o c h e e r a i l t r a t t a m e n t o o t t i m a l e p e r i l s i n g o l o p a z i e n t e . O g g i , n e l l a g e s t i o n e m o d e r n a d e l l ' o n c o l o g i a c o n i g r u p p i c o l l e g i a l i , c h i a r a m e n t e , i n v e c e v i e n e d i s c u s s o q u e l l o c h e è i l t r a t t a m e n t o m i g l i o r e p e r c i a s c u n p a z i e n t e . È i m p o r t a n t e r i c o r d a r c i c h e q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e - s o t t o l i n e a - n o n è s o l t a n t o c r u c i a l e a l m o m e n t o d e l l a s c e l t a i n i z i a l e p e r i l t r a t t a m e n t o , m a è i m p o r t a n t e a n c h e p o i , d u r a n t e i l p e r c o r s o d i m a l a t t i a , s i a p e r c h é c i p o s s o n o e s s e r e p i ù s n o d i n e i q u a l i è u t i l e c o n f r o n t a r s i c o n l e c o m p e t e n z e d e i s i n g o l i s p e c i a l i s t i , s i a p e r c h é l a g e s t i o n e o t t i m a l e d i q u e s t i p a z i e n t i , n e l q u o t i d i a n o , s i a v v a l e d e l l e c o m p e t e n z e d i s p e c i a l i s t i d i v e r s i " .