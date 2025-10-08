R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I p a z i e n t i c o n t u m o r e a l l o s t o m a c o " s p e s s o a r r i v a n o a l l a d i a g n o s i o a l l ' i n t e r v e n t o m o l t o v i c i n i a l l a m a l n u t r i z i o n e , c o n u n a p e r d i t a d i p e s o e c a r e n z e n u t r i z i o n a l i i m p o r t a n t i . L a d i e t a m e d i t e r r a n e a g a r a n t i s c e u n ' a l i m e n t a z i o n e c o r r e t t a e s a n a e a n d r e b b e m a n t e n u t a a n c h e s u c c e s s i v a m e n t e " a l l ' i n t e r v e n t o d i g a s t r o r e s e z i o n e , " c o n l e d o v u t e m o d i f i c h e c o r r e l a t e a l f a t t o c h e l o s t o m a c o n o n c ' è p i ù " . C o s ì F r a n c e s c a P a s q u i , n u t r i z i o n i s t a e d o c e n t e d i S c i e n z e t e c n i c h e d i e t e t i c h e a p p l i c a t e a l l ' u n i v e r s i t à d i B o l o g n a , i n t e r v e n e n d o o g g i a M i l a n o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o ' O n c o C o o k ' . P r o m o s s o d a l l ' a s s o c i a z i o n e V i v e r e s e n z a s t o m a c o , s i p u ò O d v e r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i A s t e l l a s , i l p r o g e t t o - u n a w e b s e r i e i n 4 p u n t a t e - m i r a a d i f f o n d e r e l a c u l t u r a d i u n a c o r r e t t a d i e t a t r a i p a z i e n t i c h e h a n n o s u b i t o u n i n t e r v e n t o d i g a s t r e c t o m i a , c i o è l a r i m o z i o n e p a r z i a l e o t o t a l e d e l l o s t o m a c o . Q u e s t a c o n d i z i o n e c o m p o r t a u n a m o d a l i t à d i a s s u n z i o n e d e l c i b o d i v e r s a , c o n " f r a z i o n a m e n t i d e i p a s t i , q u a n t i t à d i p o r z i o n i p i ù p i c c o l e , c o n s i s t e n z e m o d i f i c a t e p e r m i g l i o r a r e l a d i g e s t i o n e " , s p i e g a l ' e s p e r t a c h e p e r ò s o t t o l i n e a l ' i m p o r t a n z a d i " i n s e r i r e s e m p r e t u t t i i m a c r o n u t r i e n t i e m i c r o n u t r i e n t i i n d i s p e n s a b i l i a l m a n t e n i m e n t o d i u n b u o n o s t a t o d i s a l u t e " . I n s e g u i t o a l l ' i n t e r v e n t o s i v e r i f i c a u n m a l a s s o r b i m e n t o d e i n u t r i e n t i e d è p e r q u e s t o c h e " s p e s s o è n e c e s s a r i o a g g i u n g e r e d e l l e i n t e g r a z i o n i p e r q u e l l o c h e r i g u a r d a , p e r e s e m p i o , l a v i t a m i n a B 1 2 " , s o t t o l i n e a P a s q u i . L ' a l i m e n t a z i o n e d i v e n t a u n a r g o m e n t o m o l t o d e l i c a t o p e r i l p a z i e n t e c h e h a s u b i t o l a r i m o z i o n e d e l l o s t o m a c o e p e r q u e s t o " d e v e e s s e r e p r e s o p e r m a n o e s e g u i t o d a u n t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e - r a c c o m a n d a l a n u t r i z i o n i s t a - a f f i n c h é p o s s a e s s e r e c o n t r o l l a t o e a i u t a t o a m i g l i o r a r e i l s u o p e r c o r s o d i v i t a " .