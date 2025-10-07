R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l p r e m i o " è u n o s t r u m e n t o p e r c o n c r e t i z z a r e l ' a i u t o c h e c o m e a s s o c i a z i o n e d i p a z i e n t i m i r i a m o a d a r e a d o g n i s i n g o l a d o n n a c h e a p p r o c c i a a l l a n o s t r a r e a l t à . S i a m o o n o r a t i d i v i n c e r e p e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o . R e n d e r e m o c o n c r e t i g l i s c o p i e g l i o b i e t t i v i d e i n o s t r i p r o g e t t i " . L o h a d e t t o A n n a m a r i a M o t t a , s o c i o f o n d a t o r e e p r e s i d e n t e d i A c t o S i c i l i a - A l l e a n z a c o n t r o i l t u m o r e o v a r i c o E t s , o g g i a M i l a n o , a l l a c e r i m o n i a p e r l a p r e m i a z i o n e d e i v i n c i t o r i d e l l a 1 4 e s i m a e d i z i o n e d e i b a n d i G i l e a d . C o n i l p r o g e t t o ' L a b i a m a d r i d ' a m o r e ' , A c t o S i c i l i a è t r a i 3 1 p r e m i a t i a l C o m m u n i t y a w a r d p r o g r a m 2 0 2 5 . " I l p r o g e t t o - s p i e g a M o t t a - m i r e r à a d o f f r i r e s u p p o r t o p s i c o l o g i c o , m a a n c h e l e g a l e e i n f o r m a t i v o , a m o l t e d o n n e c h e p u r t r o p p o v e n g o n o c o l p i t e d o p p i a m e n t e d a l l a m a l a t t i a , p o i c h é p r i v a t e " d e l l a p o s s i b i l i t à " d i d i v e n t a r e m a d r i . S i t r a t t a d i u n s u p p o r t o c h e f a r à c o n o s c e r e a q u e s t e d o n n e i s t i t u t i c o m e l ' a f f i d o f a m i l i a r e e l ' a d o z i o n e : u n a f o r m a n u o v a p e r r i p r o g e t t a r e l a p r o p r i a v i t a . V o g l i a m o a i u t a r e q u e s t e d o n n e e i l o r o p a r t n e r a r i p a r t i r e " , s o t t o l i n e a . U n a d i a g n o s i d i t u m o r e o v a r i c o r i c h i e d e u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e " p e r a c c o m p a g n a r e l e d o n n e i n q u e l l o c h e p u ò e s s e r e i l d u r o p e r c o r s o d i c u r e - c o n t i n u a l a f o n d a t r i c e d i A c t o S i c i l i a - E ' u n a m a l a t t i a o n c o l o g i c a c h e c o l p i s c e t a n t e s f e r e d e l l a v i t a d i u n a d o n n a : l ' a s p e t t o l a v o r a t i v o , f a m i l i a r e , s o c i a l e . U n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e è f o n d a m e n t a l e p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a e c o n t r i b u i r e a n c h e a u n a m a g g i o r e s o p r a v v i v e n z a o g u a r i g i o n e d e l l a m a l a t t i a " , c h i a r i s c e M o t t a c h e , d a g i o v a n e , h a a f f r o n t a t o i n p r i m a p e r s o n a l a m a l a t t i a . N e l 2 0 2 3 l ' a s s o c i a z i o n e A c t o S i c i l i a h a v i n t o i l b a n d o G i l e a d c o n i l p r o g e t t o ' T o g l i i l v e l o ' c h e " m i r a v a a p r e s t a r e s u p p o r t o p s i c o f i s i c o l e g a t o a l l a s f e r a s e s s u a l e e i n t i m a d e l l a d o n n a a f f e t t a d a t u m o r e g i n e c o l o g i c o e d e l p r o p r i o p a r t n e r - s p i e g a l a p r e s i d e n t e d e l l ' a s s o c i a z i o n e - S p e s s o s i è c o s ì c o n c e n t r a t i n e l l ' a f f r o n t a r e i l d u r o p e r c o r s o d i c u r a c h e s i t e n d e a s o t t o v a l u t a r e a l c u n i a s p e t t i d i c o p p i a e f a m i l i a r i . C o n ' T o g l i i l v e l o ' c o n t i n u i a m o a p r e s t a r e s u p p o r t o a l l e m o l t e d o n n e e a i l o r o p a r t n e r p r o p r i o n e l l ' a m b i t o d e l l a s e s s u a l i t à " . N e l 2 0 2 4 , i n v e c e , A c t o S i c i l i a h a v i n t o i l b a n d o G i l e a d c o n ' A c c a n t o s e n z a p a u r a ' , u n p r o g e t t o c h e " c o n l ' a i u t o d i s p e c i a l i s t i c o m e l ' o n c o l o g o , l o p s i c o l o g o , l ' i n f e r m i e r e , m i r a a d a r e s u p p o r t o e a i u t o c o n c r e t o a i f a m i l i a r i , a i c a r e g i v e r e a l l e p e r s o n e c h e s o n o p i ù v i c i n e a l l a p a z i e n t e o n c o l o g i c a e c h e p u r t r o p p o , a v o l t e - c o n c l u d e M o t t a - s o n o p i ù s p a v e n t a t i d e l l a p a z i e n t e s t e s s a " .