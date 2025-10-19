( A d n k r o n o s ) - “ I l p r o g e t t o B a c k t o L i f e r a c c h i u d e i l s e n s o e l a v i s i o n e d i G s k i n o n c o e m a t o l o g i a . È u n i n n o a l l a f r a g i l i t à , c h e d i v e n t a f o r z a e c h e f a g u a r d a r e a l f u t u r o c o n p i ù s p e r a n z a e p i ù v i s i o n e p o s i t i v a r i s p e t t o a c i ò c h e l a s c i e n z a , l a t e c n o l o g i a e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i d i v e r s i a t t o r i , i m p e g n a t i n e l t r a t t a m e n t o e n e l p e r c o r s o n e l l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a , p o t r a n n o p o r t a r e ” . L o s p i e g a M a r i k a M o n t a n a r o , d i r e t t r i c e b u s i n e s s G s k , a l l a p r o i e z i o n e d e l d o c u f i l m ‘ A l l e v i B a c k t o L i f e ’ , d e d i c a t o a l l a s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l l e p a t o l o g i e o n c o l o g i c h e , a l l a F e s t a d e l C i n e m a d i R o m a . “ C r e d i a m o m o l t o i n q u e s t o p r o g e t t o p e r c h é s i a f o n t e d i i s p i r a z i o n e p e r t u t t i e p e r u n a r i n a s c i t a , c o m e i l m a e s t r o A l l e v i r a c c o n t a , c h e n o n s i a s o l o d e l s i n g o l o , m a s i a u n a r i n a s c i t a c o l l e t t i v a , c h e p a r t a d a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l e i s t i t u z i o n i , c o n l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e c o n l e a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i , p e r a c c e l e r a r e l ' i n g r e s s o a l l ' i n n o v a z i o n e , c h e q u e s t a m a l a t t i a r i c h i e d e s e m p r e d i p i ù ” , c o n c l u d e .