B e r l i n o , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n E u r o p a s o n o o l t r e 2 0 m i l i o n i l e p e r s o n e p e r l e q u a l i i l c a n c r o è u n a m a l a t t i a c r o n i c a c o n l a q u a l e c o n v i v e r e . U n ’ o t t i m a n o t i z i a c h e t e s t i m o n i a l e m a g g i o r i p o s s i b i l i t à d i c u r a d e i t u m o r i m a c h e r a p p r e s e n t a u n a d i f f i c i l e c o n d i z i o n e p e r m o l t e p e r s o n e . " V i v e r e c o n u n a p a t o l o g i a d o l o r o s a e c h e r i c h i e d e c o s t a n t i c o n t r o l l i c o m e i l c a n c r o p o r t a q u a s i s e m p r e s o f f e r e n z e f i s i c h e m a a n c h e e m o t i v e . I n t u t t o i l V e c c h i o C o n t i n e n t e a b b i a m o b i s o g n o d i p o t e n z i a r e i p e r c o r s i d i p s i c o n c o l o g i a p e r c o n t r a s t a r e i l c r e s c e n t e d i s a g i o d i m i l i o n i d i m a l a t i . S a r à c o s ì p o s s i b i l e p r e v e n i r e e l i m i t a r e t u t t e l e d i v e r s e p r o b l e m a t i c h e l e g a t e a i t u m o r i " . L o h a d e t t o G a b r i e l l a P r a v e t t o n i , d o c e n t e d i P s i c o l o g i a d e l l e D e c i s i o n i a l l ’ U n i v e r s i t à d i M i l a n o e d i r e t t r i c e d e l l a D i v i s i o n e d i P s i c o n c o l o g i a d e l l ’ I s t i t u t o e u r o p e o d i o n c o l o g i a - I e o - i n t e r v e n d o o g g i a l c o n g r e s s o a n n u a l e d e l l ’ E u r o p e a n S o c i e t y f o r M e d i c a l O n c o l o g y ( E s m o ) a B e r l i n o . D u r a n t e l ’ e v e n t o i n t e r n a z i o n a l e a n c h e u n s i m p o s i o s p e c i a l e s u l l a S u r v i v o r s h i p a l l a q u a l e p a r t e c i p a n o i m a s s i m i e s p e r t i c h e h a n n o r e d a t t o l e L i n e e g u i d a e u r o p e e s u i p a z i e n t i o n c o l o g i c i l u n g o v i v e n t i . " D a l d o c u m e n t o e m e r g o n o i m o l t i b i s o g n i i n s o d d i s f a t t i , o n o n s u f f i c i e n t e m e n t e r i c o n o s c i u t i , d e i m a l a t i - a f f e r m a P r a v e t t o n i - . I l r u o l o d e l p s i c o n c o l o g o è f o n d a m e n t a l e p e r r i s p o n d e r e i n m o d o c o r r e t t o a m o l t e d i q u e s t e n u o v e n e c e s s i t à . N o n s e m p r e p e r ò i l s u o s u p p o r t o è r e a l m e n t e g a r a n t i t o e , p e r e s e m p i o , i n I t a l i a s o l o n e l 2 0 % d e i c e n t r i d i o n c o l o g i a è p r e s e n t e i n m o d o s t r u t t u r a t o u n o p s i c o n c o l o g o . S p e s s o s i u t i l i z z a n o p r o f e s s i o n i s t i n o n s p e c i a l i z z a t i n e l l ’ a s s i s t e n z a a i p a z i e n t i c o l p i t i d a t u m o r e . E ’ i m p o r t a n t e i n v e s t i r e i n q u e s t a f i g u r a e d è i n o l t r e p o s s i b i l e r i c o r r e r e a n c h e a l l ’ u s o d i p i a t t a f o r m e o n l i n e p e r u n s u p p o r t o d a r e m o t o " . " L a c r o n i c i z z a z i o n e d e l c a n c r o è o r m a i u n a r e a l t à g r a z i e a l l e m i g l i o r i e p i ù p e r s o n a l i z z a t e t e r a p i e - p r o s e g u e l ' e s p e r t a - . L ’ a s s i s t e n z a s o c i o - s a n i t a r i a d e v e p e r ò f a r s i m a g g i o r m e n t e c a r i c o d e i p r o b l e m i f i s i c i i n d o t t i d a l l a n e o p l a s i a e q u i n d i v a p r e s t a t a m a g g i o r e a t t e n z i o n e a i d o l o r i o a l l ’ a f f a t i c a m e n t o . V i s o n o p o i a l t r e q u e s t i o n i d a a f f r o n t a r e c o m e i l n o n s e m p r e f a c i l e r i t o r n o a l l a v o r o o l e n u m e r o s e d i f f i c o l t à f i n a n z i a r i e c h e f a n n o s e g u i t o a l l a p a t o l o g i a . U n p a z i e n t e p o i v i v e c o n l a p a u r a c o s t a n t e d i u n a p o s s i b i l e , e s p e s s o m o l t o p r o b a b i l e , r i c o m p a r s a d e l l a n e o p l a s i a . I n f i n e l a s o f f e r e n z a p s i c o l o g i c a , l ’ a n s i a o l a d e p r e s s i o n e t e n d o n o a p r o s e g u i r e a n c h e d o p o l a f i n e d e l p e r i o d o d i s o m m i n i s t r a z i o n e d e i t r a t t a m e n t i " . " I p r o b l e m i s o c i a l i , c a u s a t i d a i t u m o r i , p r o v o c a n o o a m p l i f i c a n o a n c h e i d i s a g i p s i c o l o g i c i - p r o s e g u e P r a v e t t o n i - . T u t t o c i ò i m p l i c a c o s t i d i r e t t i e i n d i r e t t i e l e v a t i a t u t t i i s i s t e m i s a n i t a r i n a z i o n a l i o l t r e c h e a c o n s i d e r e v o l i s p e s e s o c i a l i . S e v o g l i a m o d a v v e r o s c o n f i g g e r e i l c a n c r o n o n è p i ù r i n v i a b i l e u n m i g l i o r a m e n t o d e i s e r v i z i d i p s i c o n c o l o g i a i n t u t t a E u r o p a " . " B i s o g n a a i u t a r e l e p e r s o n e n o n s o l o a d a l l u n g a r e l a p r o p r i a v i t a m a a n c h e a d a l l a r g a r l a . D o b b i a m o f a r i n m o d o c h e t u t t i i n u o v i b i s o g n i d e i m a l a t i s i a n o r i c o n o s c i u t i e l e l o r o s o f f e r e n z e q u o t i d i a n e a l l e v i a t e " c o n c l u d e .