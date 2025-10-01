R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - F a v o r i r e l ' i n f o r m a z i o n e e l a f o r m a z i o n e s u i c o r r e t t i s t i l i d i v i t a , s u l l ' i m p o r t a n z a d e g l i s c r e e n i n g p e r p r o m u o v e r e l ' a d e s i o n e e l a p a r t e c i p a z i o n e , c r e a r e u n a f o r t e s e n s i b i l i z z a z i o n e a 3 6 0 g r a d i s u l l a d i f e s a d e l l a s a l u t e . E ' q u e s t o l ' o b i e t t i v o d e l l ' a c c o r d o t r i e n n a l e , i n t e m a d i p r e v e n z i o n e o n c o l o g i c a i n a m b i t o p e n i t e n z i a r i o , f i r m a t o t r a l a R e g i o n e C a m p a n i a , l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i I r c c s F o n d a z i o n e P a s c a l e , A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) e F o n d a z i o n e A i o m . S i t r a t t a d e l p r i m o p r o t o c o l l o s u s c a l a n a z i o n a l e s i g l a t o f r a u n i s t i t u t o n a z i o n a l e d i t u m o r i , l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a d e g l i o n c o l o g i m e d i c i e l ' a m m i n i s t r a z i o n e p e n i t e n z i a r i a d e l l a C a m p a n i a . P r e v e d e e v e n t i d i i n f o r m a z i o n e r i v o l t i a l l a p o p o l a z i o n e c a r c e r a r i a ( m a a n c h e a l p e r s o n a l e p e n i t e n z i a r i o ) , c o r s i d i f o r m a z i o n e e p r o g e t t i d i r i c e r c a . L ' i n i z i a t i v a v i e n e p r e s e n t a t a o g g i i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a N a p o l i . " I c i t t a d i n i d e t e n u t i r a p p r e s e n t a n o u n a p o p o l a z i o n e f r a g i l e a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a s a n i t a r i o - a f f e r m a F r a n c e s c o P e r r o n e , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A i o m - S o n o u o m i n i e d o n n e p a r t i c o l a r m e n t e e s p o s t i a n c h e a l p e r i c o l o d ' i n s o r g e n z a d i n e o p l a s i e . L a c o n d i z i o n e d i n o n l i b e r t à i n c i d e p r o f o n d a m e n t e s i a s u l l a p s i c h e c h e s u l f i s i c o . S p e s s o i n c e n t i v a c o m p o r t a m e n t i e v i z i n o n s a l u t a r i c o m e i l f u m o , l ' a b u s o d i a l c o l , l a d i e t a s c o r r e t t a o l a s e d e n t a r i e t à . O l t r e i l 7 0 % d e i d e t e n u t i m a s c h i f u m a r e g o l a r m e n t e , m a l a m e t à d i l o r o v o r r e b b e s m e t t e r e . I l 4 0 % è i n v e c e s e d e n t a r i o e s o l o i l 1 3 % m a n g i a r e g o l a r m e n t e l e 5 p o r z i o n i d i f r u t t a e v e r d u r a r a c c o m a n d a t e . I n o l t r e g i à , r i s c o n t r i a m o n e l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e t a s s i d ' a d e s i o n e i n s u f f i c i e n t i a i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g p e r l a d i a g n o s i p r e c o c e d i a l c u n e n e o p l a s i e . E s a m i c o m e l a m a m m o g r a f i a , l a r i c e r c a d i s a n g u e o c c u l t o n e l l e f e c i o l ' H p v t e s t d e v o n o e s s e r e g a r a n t i t i a n c h e a i d e t e n u t i . N o n s e m p r e c i ò a v v i e n e a n c h e a c a u s a d i a l c u n i p r o b l e m i b u r o c r a t i c i e o r g a n i z z a t i v i . A b b i a m o d e c i s o d i p r o m u o v e r e u n p r o g e t t o i n n o v a t i v o e c h e i n t e n d e a c c e n d e r e i r i f l e t t o r i s u u n a s p e t t o p o c o c o n s i d e r a t o d e l l ' a s s i s t e n z a e p r e v e n z i o n e o n c o l o g i c a " . " O l t r e i l 4 5 % d i t u t t i i d e c e s s i d i t u m o r e i n I t a l i a p o t r e b b e e s s e r e e v i t a t o i n t e r v e n e n d o s u i p r i n c i p a l i f a t t o r i d i r i s c h i o - s p i e g a M a u r i z i o d i M a u r o , d i r e t t o r e g e n e r a l e I n t I r c c s F o n d a z i o n e P a s c a l e e c o o r d i n a t o r e c a m p a n o d e l l a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a d e l l e a z i e n d e s a n i t a r i e e o s p e d a l i e r e ( F i a s o ) - I l c a n c r o p u ò e d e v e e s s e r e c o n t r a s t a t o a n c h e n e l l e c a r c e r i i t a l i a n e . Q u e l l o a l l a s a l u t e è u n p r e c i s o d i r i t t o c o s t i t u z i o n a l e c o s ì c o m e l o s o n o i l r i s p e t t o d e l l a d i g n i t à d e l l a p e r s o n a e l a r i e d u c a z i o n e d e l c o n d a n n a t o . N e l l e c a r c e r i d e l n o s t r o P a e s e s o n o f r e q u e n t i p r o b l e m i c o m e i l s o v r a f f o l l a m e n t o , l e c o n d i z i o n i f a t i s c e n t i d e g l i i s t i t u t i , l a s c a r s i t à d i p e r s o n a l e d i s o r v e g l i a n z a o l ' i n s u f f i c i e n t e p r e s e n z a d i o p e r a t o r i s o c i o - s a n i t a r i . Q u e s t o p r o g e t t o r a p p r e s e n t a u n v e r o e p r o p r i o l a b o r a t o r i o p e r u n a s a n i t à s e m p r e p i ù e f f i c i e n t e e v i c i n a a i p i ù d e b o l i , e p u ò d i v e n t a r e u n m o d e l l o d a e s p o r t a r e s u s c a l a n a z i o n a l e " . " E ' u n o n o r e c h e u n p r o g e t t o c o s ì i m p o r t a n t e p a r t a p r o p r i o d a l l a R e g i o n e C a m p a n i a - d i c h i a r a G i u s e p p e N e s e , c o o r d i n a t o r e r e s p o n s a b i l e d e l L a b o r a t o r i o t e r r i t o r i a l e d i s a n i t à p e n i t e n z i a r i a ' E l e o n o r a A m a t o ' - F i n d a l 1 9 9 9 è c o m p i t o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e a s s i c u r a r e a t u t t i i d e t e n u t i i l d i r i t t o a l l a s a l u t e . P e r f a r l o c ' è a s s o l u t a m e n t e b i s o g n o d i u n a f o r t e c o l l a b o r a z i o n e t r a l e i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e l o c a l i e l ' a m m i n i s t r a z i o n e p e n i t e n z i a r i a . I l c a n c r o a l m o m e n t o è u n a d e l l e p r i n c i p a l i e m e r g e n z e d i s a l u t e p u b b l i c a i n I t a l i a , c o s ì c o m e i n q u a s i t u t t i i P a e s i o c c i d e n t a l i . P e r a f f r o n t a r l o a n c h e n e g l i i s t i t u t i d i d e t e n z i o n e è a s s o l u t a m e n t e n e c e s s a r i o i l s u p p o r t o q u a l i f i c a t o d i m e d i c i s p e c i a l i s t i o n c o l o g i " . " I n s i e m e a g l i o n c o l o g i d e l l ' A i o m d a r e m o u n a c o n s u l e n z a s c i e n t i f i c a a l p r o g e t t o - c o n c l u d e A l f r e d o B u d i l l o n , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o I n t - I l n o s t r o I s t i t u t o t u m o r i s i i m p e g n e r à s i n d a s u b i t o n e l f o r n i r e p e r s o n a l e c h e a n d r à n e l l e c a r c e r i d e l l a C a m p a n i a p e r p r o m u o v e r e a t t i v i t à d i s e n s i b i l i z z a z i o n e . P e r d i v e r s i m o t i v i l ' a p p r o c c i o a l d e t e n u t o p u ò e s s e r e d i f f i c i l e d a g e s t i r e d a p a r t e d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o c h e d e v e p e r c i ò e s s e r e a d e g u a t a m e n t e f o r m a t o . C o m e P a s c a l e a b b i a m o d a s e m p r e u n a q u a r t a ' m i s s i o n e ' o l t r e a l l ' a s s i s t e n z a , a l l a c u r a e a l l a r i c e r c a s u l c a n c r o . S i t r a t t a d e l l ' e d u c a z i o n e d i t u t t a l a p o p o l a z i o n e a l l ' i m p o r t a n z a d i e v i t a r e g r a v i m a l a t t i e m o l t o d i f f u s e c o m e i t u m o r i . L a d i v u l g a z i o n e m e d i c o - s c i e n t i f i c a è u n e l e m e n t o m o l t o i m p o r t a n t e d i p r o m o z i o n e d e l l a s a l u t e . D e v e e s s e r e r i v o l t a a t u t t i a n c h e a c o l o r o c h e p o s s i e d o n o m i n o r i s t r u m e n t i c u l t u r a l i c o m e l a p o p o l a z i o n e c a r c e r a r i a . C o m e I s t i t u t o P a s c a l e s i a m o d a t e m p o c o n v i n t i c h e l a c o r r e t t a c o m u n i c a z i o n e d e b b a e n t r a r e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a " .