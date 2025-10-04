M i l a n o , 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A l C n a o ( C e n t r o n a z i o n a l e d i a d r o t e r a p i a o n c o l o g i c a ) d i P a v i a " u s i a m o l ' e n e r g i a c h e s p r i g i o n a d a l c u o r e d e g l i a t o m i p e r a i u t a r e i n o s t r i p a z i e n t i , p e r d a r e s p e r a n z a . ' R a y s o f h o p e ' , r a g g i d i s p e r a n z a , è i l n o m e d i u n ' i n i z i a t i v a d e l l ' A g e n z i a i n t e r n a z i o n a l e p e r l ' e n e r g i a a t o m i c a , n a t a p e r d i f f o n d e r e c o n o s c e n z a s u l l ' u s o p a c i f i c o d e l l ' e n e r g i a d e g l i a t o m i p e r l a c u r a d e i t u m o r i , a c u i i l C n a o a d e r i s c e . A n o m e d i t u t t a l a c o m u n i t à " d e l c e n t r o " r i n g r a z i o d i c u o r e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a p e r a v e r c i o n o r a t o d e l l a s u a p r e s e n z a " . C o n q u e s t e p a r o l e i l p r e s i d e n t e d e l C n a o , G i a n l u c a V a g o , h a s a l u t a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a , i n v i s i t a n e l l a s t r u t t u r a . A c c o m p a g n a t o d a l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a A t t i l i o F o n t a n a , d a l s i n d a c o d i P a v i a M i c h e l e L i s s i a , d a l P r e f e t t o F r a n c e s c a D e C a r l i n i e d a l p r e s i d e n t e d e l l a P r o v i n c i a G i o v a n n i P a l l i , è s t a t o a c c o l t o d a i v e r t i c i C e n t r o - V a g o , i l D g S a n d r o R o s s i e i l p r e s i d e n t e e m e r i t o U g o A m a l d i - c h e l o h a n n o g u i d a t o n e l l a v i s i t a a l l a s t r u t t u r a e a l s u o p r o g e t t o d i e s p a n s i o n e . I s t i t u i t o n e l 2 0 0 1 d a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e c o m e F o n d a z i o n e p r i v a t a s e n z a s c o p o d i l u c r o , e n t r a t o n e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e n e l 2 0 1 4 , i l C n a o e r o g a t r a t t a m e n t i d i a d r o t e r a p i a , u n a f o r m a a v a n z a t a d i r a d i o t e r a p i a c h e i m p i e g a f a s c i d i p a r t i c e l l e ( p r o t o n i e i o n i c a r b o n i o , d e t t i ' a d r o n i ' ) p e r c o l p i r e c o n e s t r e m a p r e c i s i o n e l e c e l l u l e t u m o r a l i , r i s p a r m i a n d o i t e s s u t i s a n i c i r c o s t a n t i . L ' a d r o t e r a p i a è i n d i c a t a n e l t r a t t a m e n t o d i n e o p l a s i e r e s i s t e n t i a l l a r a d i o t e r a p i a c o n v e n z i o n a l e ( c o n r a g g i X ) e p e r q u e l l e n o n o p e r a b i l i , p e r c h é s i t u a t e v i c i n o a o r g a n i c r i t i c i . P r i m a t a p p a d e l t o u r p r e s i d e n z i a l e i l b u n k e r d e l s i n c r o t r o n e , c u o r e p u l s a n t e d e l l a t e c n o l o g i a d e l c e n t r o p a v e s e . G r a z i e a q u e s t o p a r t i c o l a r e a c c e l e r a t o r e d i p a r t i c e l l e , i l C n a o è l ' u n i c a s t r u t t u r a i t a l i a n a , e u n a d e l l e s e i a l m o n d o , i n g r a d o d i e f f e t t u a r e l ' a d r o t e r a p i a s i a c o n p r o t o n i c h e c o n i o n i c a r b o n i o , c h e p r o v o c a n o u n d a n n o a l D n a d e l l a c e l l u l a t u m o r a l e t r e v o l t e m a g g i o r e r i s p e t t o a q u e l l o g e n e r a t o d a i r a g g i X . M a t t a r e l l a h a p o t u t o o s s e r v a r e d a v i c i n o q u e l l o c h e v i e n e s p e s s o d e f i n i t o i l ' C e r n i n m i n i a t u r a ' , u n a n e l l o d i 2 5 m e t r i d i d i a m e t r o e 8 0 m e t r i d i c i r c o n f e r e n z a , a l l ' i n t e r n o d e l q u a l e l e p a r t i c e l l e v e n g o n o a c c e l e r a t e f i n o a s f i o r a r e l a v e l o c i t à d e l l a l u c e . A d i f f e r e n z a d i a l t r i a c c e l e r a t o r i , q u e l l o d i P a v i a è s t a t o r e a l i z z a t o i n s i e m e a l C e r n d i G i n e v r a e a l l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e d i f i s i c a n u c l e a r e p e r i l t r a t t a m e n t o c l i n i c o d i p a z i e n t i o n c o l o g i c i , a d o g g i p o c o m e n o d i 6 . 0 0 0 . M a t t a r e l l a è s t a t o p o i a c c o m p a g n a t o i n u n a n u o v a a r e a d e d i c a t a a l l a p r o t o n t e r a p i a c o n u n a c c e l e r a t o r e d i p r o t o n i e u n a s a l a d i t r a t t a m e n t o e q u i p a g g i a t a c o n ' g a n t r y ' , s i s t e m a i n g r a d o d i f a r r u o t a r e i f a s c i d i p a r t i c e l l e a t t o r n o a l p a z i e n t e . L a n u o v a s t r u t t u r a c o n s e n t i r à d i r i d u r r e i t e m p i d i t r a t t a m e n t o e d i a m p l i a r e l e o p z i o n i c l i n i c h e e s a r à d e d i c a t a i n p r e v a l e n z a a l t r a t t a m e n t o d i t u m o r i p e d i a t r i c i . I l C a p o d e l l o S t a t o h a a n c h e a s s i s t i t o a l l a p r o i e z i o n e d i u n v i d e o s u l f u n z i o n a m e n t o d i u n ' i n n o v a t i v a m e t o d i c a d i p r o s s i m o i m p i e g o a l C n a o : l a B o r o n N e u t r o n C a p t u r e T h e r a p y ( B n c t ) . M a t t a r e l l a h a q u i n d i i n c o n t r a t o u n a r i s t r e t t a d e l e g a z i o n e d i p a z i e n t i d e l C n a o , r a c c o g l i e n d o n e l e t e s t i m o n i a n z e i n u n m o m e n t o r i s e r v a t o . E p o i n e l l a s a l a c o n f e r e n z e d e l c e n t r o p a v e s e h a a s c o l t a t o g l i i n t e r v e n t i d i V a g o e A m a l d i , p e r p o i l a s c i a r e l a s t r u t t u r a d o p o u n s a l u t o a i d i p e n d e n t i . " C r e d o g l i s i a s t a t o p o s s i b i l e a p p r e z z a r e d a u n l a t o l o s t r a o r d i n a r i o c o n t e n u t o t e c n o l o g i c o d e l l e a p p a r e c c h i a t u r e d e l n o s t r o c e n t r o e d a l l ' a l t r o l e c o m p e t e n z e e l a d e d i z i o n e d e l n o s t r o p e r s o n a l e p e r i l s o s t e g n o e l a c u r a a l l e p e r s o n e c o l p i t e d a l l a m a l a t t i a - h a c o m m e n t a t o V a g o - I l C n a o r a p p r e s e n t a u n o d e i l u o g h i c h e t e s t i m o n i a n o i l v a l o r e p r e z i o s o d e l n o s t r o S i s t e m a s a n i t a r i o e u n ' e c c e l l e n z a a l s e r v i z i o d e l n o s t r o P a e s e . L a n o s t r a F o n d a z i o n e è u n ' i m p r e s a c o l l e t t i v a u n i c a a l m o n d o c h e d i m o s t r a q u a n t o i l n o s t r o P a e s e s i a c a p a c e d i r e a l i z z a r e p r o g e t t i d i a l t i s s i m o v a l o r e s c i e n t i f i c o " . N e l s u o d i s c o r s o M a t t a r e l l a h a r i n g r a z i a t o e d e s p r e s s o " a p p r e z z a m e n t o " e " a m m i r a z i o n e p e r q u a n t o q u i a v v i e n e " . N e l m o n d o , h a a g g i u n t o , " è u n m o m e n t o d i f f i c i l e , s o f f e r t o . M a , p r o p r i o p e r q u e s t o , e s s e r e q u i è t u t t ' a l t r o c h e f u o r i c o n t e s t o . A l c o n t r a r i o . I n u n m o m e n t o i n c u i , t r a g u e r r e , c o n f l i t t i , v i o l e n z e , c o n t r a p p o s i z i o n i a c c e s e , i n t o l l e r a n z e , s t r a g i , d a q u e l l o c h e f a i l C n a o e m e r g e , g i o r n o p e r g i o r n o , s e n z a i n t e r r u z i o n e , u n m e s s a g g i o s u q u e l c h e l ' u m a n i t à r i c h i e d e , s u q u e l c h e s i p r o p o n e p e r a n d a r e i n c o n t r o a l l e v e r e e s i g e n z e d i d o n n e e u o m i n i d i q u e s t o m o n d o . E q u e s t o è u n m e s s a g g i o n o n s o l o a l t e r n a t i v o m a a u t o r e v o l m e n t e s u p e r i o r e a q u e l l o d e l l e v i o l e n z e e d e i c o n t r a s t i " . U n m e s s a g g i o " f r u t t o a n c h e d e l l a c a p a c i t à d e g l i s c i e n z i a t i d i s u p e r a r e c o n f i n i p r o p r i d i c o m p e t e n z a ; d i m e t t e r e i n s i e m e 1 9 d i v e r s e p r o f e s s i o n a l i t à . P e r c h é , t r a m e d i c i , i n g e g n e r i e f i s i c i , a l l ’ i n t e r n o v i s o n o t a n t e d i v e r s e c o n d i z i o n i , d i v e r s e s p e c i a l i z z a z i o n i , d i v e r s e v o c a z i o n i . Q u e s t o m e t t e r e i n s i e m e , s u p e r a n d o i c o n f i n i , i v a r i t a l e n t i p r o f e s s i o n a l i , l e v a r i e v o c a z i o n i p r o f e s s i o n a l i , è u n a l t r o g r a n d e r i s u l t a t o c o l l a b o r a t i v o . E a n c h e q u e s t o m o d e l l o è u n e s e m p i o c h e s i l a n c i a n e l l a c o n v i v e n z a " .