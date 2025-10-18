B e r l i n o , 1 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o n o l t r e 5 3 m i l a n u o v i c a s i d i a g n o s t i c a t i o g n i a n n o e 1 5 . 5 0 0 d e c e s s i s t i m a t i n e l 2 0 2 2 , i l c a r c i n o m a m a m m a r i o s i c o n f e r m a i l p i ù d i f f u s o n e l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e d e l n o s t r o P a e s e . N o n o s t a n t e i m o l t i p r o g r e s s i f a t t i ( f o r t u n a t a m e n t e l ' 8 8 % d e l l e p a z i e n t i è v i v o a 5 a n n i d a l l a d i a g n o s i ) r e s t a l a p r i m a c a u s a d i m o r t e p e r c a n c r o f r a l e d o n n e , m a d i v e r s e r i c e r c h e p r e s e n t a t e a l c o n g r e s s o a n n u a l e d e l l a E u r o p e a n S o c i e t y f o r M e d i c a l O n c o l o g y ( E s m o ) a B e r l i n o m e t t o n o i n e v i d e n z a i m p o r t a n t i p r o g r e s s i p e r p r o l u n g a r e l a s o p r a v v i v e n z a d e l l e p a z i e n t i . A t t u a l m e n t e , s i s t i m a u n a p r e v a l e n z a d i 9 2 5 . 0 0 0 d o n n e v i v e n t i d o p o u n a d i a g n o s i d i t u m o r e m a m m a r i o , d i c u i c i r c a 3 7 . 0 0 0 c o n m a l a t t i a m e t a s t a t i c a . I r i s u l t a t i d e l l ' a n a l i s i p r i m a r i a d i s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e ( O s ) d e l l o s t u d i o d i f a s e 3 m o n a r c h E d i L i l l y , s e c o n d o g l i e s p e r t i m o s t r a n o c h e i l t r a t t a m e n t o a d i u v a n t e c o n A b e m a c i c l i b p i ù t e r a p i a e n d o c r i n a ( E t ) p e r d u e a n n i r i d u c e i l r i s c h i o d i m o r t e d e l 1 5 , 8 % r i s p e t t o a l l a s o l a E t e c o n f e r i s c e u n m i g l i o r a m e n t o s o s t e n u t o n e l t e m p o d e l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a m a l a t t i a i n v a s i v a ( I d f s ) e d e l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a r e c i d i v a a d i s t a n z a ( D r f s ) , n e i p a z i e n t i c o n t u m o r e a l s e n o i n s t a d i o p r e c o c e , p o s i t i v o a i r e c e t t o r i o r m o n a l i ( H r + ) , n e g a t i v o a l r e c e t t o r e 2 d e l f a t t o r e d i c r e s c i t a e p i d e r m i c o u m a n o ( H e r 2 - ) a d a l t o r i s c h i o e c o n l i n f o n o d i p o s i t i v i . I d a t i s o n o s t a t i p u b b l i c a t i s u A n n a l s o f O n c o l o g y e s o n o s t a t i c o n d i v i s i i n u n a p r e s e n t a z i o n e o r a l e l a t e - b r e a k i n g a l C o n g r e s s o a n n u a l e E s m o . I d a t i s o n o s t a t i s o t t o p o s t i a l l e a u t o r i t à s a n i t a r i e r e g o l a t o r i e a l i v e l l o g l o b a l e . " N e l 2 0 2 4 , i n I t a l i a , s o n o s t a t i s t i m a t i q u a s i 5 3 . 7 0 0 n u o v i c a s i d i c a r c i n o m a d e l l a m a m m e l l a , i l p i ù f r e q u e n t e i n t u t t a l a p o p o l a z i o n e – a f f e r m a L u c i a D e l M a s t r o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o e d i r e t t o r e d e l l a C l i n i c a d i O n c o l o g i a M e d i c a d e l l ’ I r c c s O s p e d a l e P o l i c l i n i c o S a n M a r t i n o , U n i v e r s i t à d i G e n o v a - . L o s t u d i o m o n a r c h E h a i n c l u s o p a z i e n t i a d a l t o r i s c h i o d i r i c a d u t a , c h e r a p p r e s e n t a n o c i r c a i l 1 5 % d e l l e p e r s o n e c o n t u m o r e d e l s e n o c o n r e c e t t o r i o r m o n a l i p o s i t i v i . S o n o p a z i e n t i c o n i n t e r e s s a m e n t o l i n f o n o d a l e e s t e s o , c i o è c o n u n n u m e r o d i l i n f o n o d i a s c e l l a r i i n t e r e s s a t i d a l l a m a l a t t i a s u p e r i o r e o u g u a l e a 4 , o p p u r e d a u n o a 3 c o n u n a l t r o f a t t o r e d i r i s c h i o c o s t i t u i t o d a u n t u m o r e p o c o d i f f e r e n z i a t o , q u i n d i b i o l o g i c a m e n t e p i ù a g g r e s s i v o , o d i g r a n d i d i m e n s i o n i , c i o è s u p e r i o r e a 5 c m . È u n s o t t o g r u p p o d i p a z i e n t i , c h e p r i m a d e l l ’ a r r i v o d e i d a t i d e l l o s t u d i o m o n a r c h E e d e l l a d i s p o n i b i l i t à d i A b e m a c i c l i b , p r e s e n t a v a u n a f o r t e n e c e s s i t à d i m i g l i o r a r e i r i s u l t a t i t e r a p e u t i c i . I n p a s s a t o p e r q u e s t e d o n n e , d o p o l ’ i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o , e r a d i s p o n i b i l e , o l t r e a l l ’ e v e n t u a l e c h e m i o t e r a p i a , s o l o l a t e r a p i a a n t i o r m o n a l e , c o s t i t u i t a n e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i d a u n i n i b i t o r e d e l l ’ a r o m a t a s i a s s o c i a t o , i n c a s o d i d o n n e g i o v a n i n o n a n c o r a i n m e n o p a u s a , a l l a s o p p r e s s i o n e o v a r i c a . N o n o s t a n t e t a l i t r a t t a m e n t i , q u e s t o s o t t o g r u p p o d i p a z i e n t i c o n t i n u a v a a p r e s e n t a r e u n a l t o r i s c h i o d i r i c a d u t a . E r a q u i n d i f o n d a m e n t a l e p o t e r o f f r i r e l o r o q u a l c o s a d i p i ù . E l ’ i n n o v a z i o n e c o s t i t u i t a d a A b e m a c i c l i b h a r i s p o s t o a q u e s t i b i s o g n i c l i n i c i " . " I p r i m i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o m o n a r c h E i n t e r m i n i d i f o r t e r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i s v i l u p p a r e m e t a s t a s i h a n n o p o r t a t o , c i r c a d u e a n n i f a , a l l ’ a p p r o v a z i o n e d e l f a r m a c o p e r q u e s t e p a z i e n t i – s p i e g a V a l e n t i n a G u a r n e r i , d i r e t t o r e d e l l a O n c o l o g i a 2 d e l l ’ I s t i t u t o O n c o l o g i c o V e n e t o – I r c c s d i P a d o v a e p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a M e d i c a a l l ’ U n i v e r s i t à d i P a d o v a - . E r a v a m o i n a t t e s a d e g l i u l t e r i o r i d a t i d i s o p r a v v i v e n z a d e l l o s t u d i o m o n a r c h E , c h e c o n f e r m a n o l ’ e f f i c a c i a d i A b e m a c i c l i b . I l t r a t t a m e n t o è a s s o c i a t o a l l a t e r a p i a a n t i o r m o n a l e , c i o è a l p r e c e d e n t e s t a n d a r d d i c u r a , e s e g u i t o p e r u n p e r i o d o d i 5 a n n i o p p u r e f i n o a 7 - 1 0 a n n i . N e i p r i m i 2 4 m e s i , i l t r a t t a m e n t o a n t i o r m o n a l e v i e n e a s s o c i a t o a d A b e m a c i c l i b . P o i l a c u r a c o n t i n u a c o n l a s o l a t e r a p i a a n t i o r m o n a l e . I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o m o n a r c h E , p r e s e n t a t i a l C o n g r e s s o E s m o , m o s t r a n o u n a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i m o r t e d i q u a s i i l 1 6 % . P e r l e p a z i e n t i l a s o p r a v v i v e n z a è l ’ o b i e t t i v o p i ù i m p o r t a n t e e A b e m a c i c l i b p i ù t e r a p i a e n d o c r i n a r a p p r e s e n t a l a p r i m a c u r a d o p o p i ù d i v e n t ’ a n n i i n g r a d o d i d e t e r m i n a r e u n e v i d e n t e m i g l i o r a m e n t o d e l l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e n e l s e t t i n g a d i u v a n t e H r + H e r 2 - . Q u e s t i r i s u l t a t i c o s t i t u i s c o n o u n i m p o r t a n t e p a s s o a v a n t i n e l t r a t t a m e n t o d e i p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l s e n o i n f a s e p r e c o c e o r m o n o s e n s i b i l e , H e r 2 n e g a t i v o , a d a l t o r i s c h i o d i r i c a d u t a , p e r c h é p o t r à a u m e n t a r e i l n u m e r o d i p e r s o n e g u a r i t e " . I d a t i p r e s e n t a t i c o m p r e n d o n o i r i s u l t a t i d e l l ’ a n a l i s i p r i m a r i a d i O s a d u n f o l l o w - u p m e d i a n o d i 6 , 3 a n n i , c o n p i ù d e l 7 5 % d e i p a z i e n t i s e g u i t i p e r a l m e n o q u a t t r o a n n i d o p o i l c o m p l e t a m e n t o d e l t r a t t a m e n t o d i d u e a n n i c o n A b e m a c i c l i b . N e l l a p o p o l a z i o n e i n t e n t - t o - t r e a t ( I t t ) , A b e m a c i c l i b p i ù E t h a r i d o t t o i l r i s c h i o d i m o r t e d e l 1 5 , 8 % r i s p e t t o a l l a s o l a E t . I n o l t r e , i l t r a t t a m e n t o c o n A b e m a c i c l i b p i ù t e r a p i a e n d o c r i n a h a p r o d o t t o u n a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i r e c i d i v a a s e t t e a n n i m a n t e n u t a n e l t e m p o , c o n t i n u a n d o a d i m o s t r a r e i l n o t e v o l e b e n e f i c i o i n I d f s e D r f s e l ’ e f f e t t o c a r r y - o v e r g i à o s s e r v a t o p r e c e d e n t e m e n t e , n e l f o l l o w - u p a c i n q u e a n n i d e l l o s t u d i o m o n a r c h E . I n p a r t i c o l a r e , i l 3 2 % i n m e n o d e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n A b e m a c i c l i b p i ù E t s v i l u p p a u n a m a l a t t i a m e t a s t a t i c a r i s p e t t o a q u e l l i t r a t t a t i c o n l a s o l a E t ( 6 , 4 % v s 9 , 4 % , r i s p e t t i v a m e n t e ) . I l f o l l o w - u p c o n t i n u o a l u n g o t e r m i n e d i q u e s t o s t u d i o c o n t r i b u i r à a d e t e r m i n a r e s e q u e s t a d i f f e r e n z a e v i d e n t e n e i p a z i e n t i a f f e t t i d a m a l a t t i a m e t a s t a t i c a s i t r a d u r r à i n u n u l t e r i o r e a u m e n t o d e l b e n e f i c i o d i s o p r a v v i v e n z a n e l t e m p o . I r i s u l t a t i d e l l a C o o r t e 1 s o n o s t a t i c o e r e n t i c o n q u e l l i d e l l a p o p o l a z i o n e I t t p e r q u a n t o r i g u a r d a O s , I d f s e D r f s , e i l b e n e f i c i o è s t a t o d i m o s t r a t o a n c h e n e l l e a n a l i s i d i s o t t o g r u p p o . I r i s u l t a t i d i s i c u r e z z a s o n o c o e r e n t i c o n i l p r o f i l o g i à n o t o d i A b e m a c i c l i b e c o n l e p r e c e d e n t i a n a l i s i d e l l o s t u d i o m o n a r c h E . N o n s o n o s t a t i o s s e r v a t i n u o v i s e g n a l i d i s i c u r e z z a o t o s s i c i t à r i t a r d a t a . G l i e v e n t i a v v e r s i s o n o s t a t i g e s t i t i g e n e r a l m e n t e c o n m o d i f i c h e a l d o s a g g i o , i n m o d o c o e r e n t e c o n l e p r e c e d e n t i a n a l i s i d e l l o s t u d i o m o n a r c h E . " P e r i p a z i e n t i c o n t u m o r e a l s e n o i n f a s e i n i z i a l e a d a l t o r i s c h i o , q u e s t i r i s u l t a t i s o n o i n c r e d i b i l m e n t e s i g n i f i c a t i v i - s o s t i e n e E l i a s K h a l i l , G e n e r a l M a n a g e r d i L i l l y I t a l y H U B - . D i s p o r r e a d o g g i d i d a t i c h e d i m o s t r a n o c h e u n t r a t t a m e n t o a i u t a u n m a g g i o r n u m e r o d i p e r s o n e a v i v e r e p i ù a l u n g o è u n i m p o r t a n t e p a s s o a v a n t i p e r l a n o s t r a c o m u n i t à . N e l c o r s o d e l m e s e d e l l a s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l t u m o r e a l s e n o , c e l e b r i a m o q u e s t o t r a g u a r d o i m p o r t a n t e , p u r r i c o n o s c e n d o c h e c ' è a n c o r a m o l t o l a v o r o d a f a r e p e r g a r a n t i r e c h e o g n i p a z i e n t e i d o n e o a b b i a l ' o p p o r t u n i t à d i b e n e f i c i a r e d i n u o v e t e r a p i e i n g r a d o d i c a m b i a r e l a v i t a ” . S i s t i m a c h e i l 9 0 % d e i t u m o r i d e l l a m a m m e l l a v e n g a d i a g n o s t i c a t o i n f a s e i n i z i a l e . 3 C i r c a i l 7 0 % d e i c a s i d i t u m o r e d e l l a m a m m e l l a r i s u l t a d e l s o t t o t i p o H r + , H e r 2 - . 4 N o n o s t a n t e l a p r o g n o s i d e l t u m o r e d e l s e n o p r e c o c e H r + , H e r 2 - s i a g e n e r a l m e n t e f a v o r e v o l e , i p a z i e n t i c h e p r e s e n t a n o c a r a t t e r i s t i c h e c l i n i c o - p a t o l o g i c h e d i a l t o r i s c h i o s o n o t r e v o l t e p i ù a r i s c h i o d i s v i l u p p a r e u n a r e c i d i v a r i s p e t t o a q u e l l i a p i ù b a s s o r i s c h i o – r e c i d i v a c h e n e l l a m a g g i o r p a r t e s i p r e s e n t a c o m e u n a m a l a t t i a m e t a s t a t i c a n o n g u a r i b i l e . I l r i s c h i o d i r e c i d i v a è m a g g i o r e n e i p r i m i d u e a n n i d a l l a d i a g n o s i . I f a t t o r i a s s o c i a t i a l r i s c h i o e l e v a t o d i r e c i d i v a n e l t u m o r e d e l s e n o H r + , H e r 2 - p r e c o c e s o n o : s t a t o l i n f o n o d a l e p o s i t i v o , n u m e r o d i l i n f o n o d i p o s i t i v i , t u m o r e d i g r a n d i d i m e n s i o n i ( ≥ 5 c m ) e d i a l t o g r a d o ( G r a d o 3 ) . S t a t o l i n f o n o d a l e p o s i t i v o s i g n i f i c a c h e l e c e l l u l e t u m o r a l i d e l t u m o r e d e l s e n o s o n o s t a t e r i l e v a t e n e i l i n f o n o d i v i c i n o a l s e n o . N o n o s t a n t e i l t u m o r e d e l s e n o v e n g a a s p o r t a t o c o m p l e t a m e n t e c o n l ’ i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o , l a p r e s e n z a d i c e l l u l e t u m o r a l i n e i l i n f o n o d i s i g n i f i c a c h e c ’ è u n a m a g g i o r e p r o b a b i l i t à d i s v i l u p p a r e u n a r e c i d i v a e u n a m a l a t t i a m e t a s t a t i c a a d i s t a n z a .