R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - T u t t i i p a z i e n t i o n c o l o g i c i p u g l i e s i d o v r e b b e r o e s s e r e v a c c i n a t i c o n t r o l e i n f e z i o n i d a p n e u m o c o c c o , i n f l u e n z a s t a g i o n a l e , H p v , C o v i d - 1 9 e d H e r p e s z o s t e r . I n v e c e v e r s o q u e s t e i m p o r t a n t i i m m u n i z z a z i o n i v i s o n o a n c o r a t r o p p e f a l s e c r e d e n z e e i n g i u s t i f i c a t e d i f f i d e n z e , s e g n a l a F o n d a z i o n e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) c h e p r o m u o v e l a c a m p a g n a n a z i o n a l e ' L a v a c c i n a z i o n e n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o ' . L ' i n i z i a t i v a a r r i v a o g g i i n P u g l i a c o n l a t e r z a t a p p a d i u n t o u r i n 1 0 r e g i o n i , a l l ' o s p e d a l e A . P e r r i n o d i B r i n d i s i d o v e è o r g a n i z z a t o u n c o n v e g n o a c u i p a r t e c i p a n o o n c o l o g i m e d i c i , a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i e a l t r i s p e c i a l i s t i d e l t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e o n c o l o g i c o . L ' i n t e r o p r o g e t t o - r e s o p o s s i b i l e c o n l a s p o n s o r i z z a z i o n e n o n c o n d i z i o n a n t e d i G l a x o S m i t h K l i n e - v u o l e i n c e n t i v a r e l e i m m u n i z z a z i o n i d e l l e p e r s o n e c o l p i t e d a c a n c r o a t t r a v e r s o u n ' o p e r a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e c h e c o i n v o l g e a n c h e c a r e g i v e r e p e r s o n a l e m e d i c o - s a n i t a r i o . " I n P u g l i a o g n i a n n o r e g i s t r i a m o p i ù d i 2 4 m i l a n u o v e d i a g n o s i d i t u m o r e - a f f e r m a S a v e r i o C i n i e r i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e A i o m - N e l l a n o s t r a r e g i o n e , c o s ì c o m e n e l r e s t o d ' I t a l i a , s e m p r e p i ù p e r s o n e r i e s c o n o a s c o n f i g g e r e d e f i n i t i v a m e n t e i l c a n c r o , d o p o l u n g h i p e r c o r s i d i c u r a . P e r f a v o r i r e u n a r i s p o s t a p o s i t i v a a i t r a t t a m e n t i e p r o t e g g e r e l ' o r g a n i s m o s o n o f o n d a m e n t a l i l e v a c c i n a z i o n i . N o t i a m o p u r t r o p p o t r a i n o s t r i p a z i e n t i u n a f o r t e ' e s i t a z i o n e v a c c i n a l e ' d o v u t a a m o t i v i d e l t u t t o i r r a z i o n a l i . D e v e e s s e r e c o m p i t o d e l l ' o n c o l o g o s v o l g e r e u n a d e g u a t o c o u n s e l i n g i n d i r i z z a t o a p a r e n t i e f a m i l i a r i . P r e v e n i r e i n f e z i o n i è i n d i s p e n s a b i l e p e r p a z i e n t i f r a g i l i , c o m e q u e l l i o n c o l o g i c i . I l r i s c h i o - c h i a r i s c e - è s t r e t t a m e n t e c o r r e l a t o a l l o s t a t o d i i m m u n o s o p p r e s s i o n e d o v u t o s o p r a t t u t t o a l l e c u r e . N e l l a n o s t r a r e g i o n e a l m o m e n t o n o n s i s e g n a l a n o p r o b l e m a t i c h e d i a c c e s s o a l l e v a c c i n a z i o n i c h e q u i n d i d e v o n o e s s e r e i n c e n t i v a t e i n t u t t a l a P u g l i a " . " L ' A i o m è s t a t a u n a d e l l e p r i m e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e a l m o n d o a p u b b l i c a r e d e l l e l i n e e g u i d a i n t e r a m e n t e d e d i c a t e a l l e v a c c i n a z i o n i d e l m a l a t o o n c o l o g i c o - s o t t o l i n e a C i n i e r i - E ' u n a s p e t t o o r m a i n o n p i ù s e c o n d a r i o d e l l ' a s s i s t e n z a s o c i o - s a n i t a r i a , d a l m o m e n t o c h e a n c h e u n ' i n f l u e n z a s t a g i o n a l e p u ò e s s e r e m o l t o d i f f i c i l e d a a f f r o n t a r e . I n o l t r e p u r e i l v i r u s c h e p r o v o c a l ' H e r p e s z o s t e r n o n v a s o t t o v a l u t a t o , p e r c h é d e t e r m i n a d i s s e m i n a z i o n i c u t a n e e e v i s c e r a l i c h e p o s s o n o a v e r e c o m p l i c a z i o n i a n c h e m o r t a l i . E ' d i s p o n i b i l e d a q u a l c h e a n n o u n v a c c i n o r i c o m b i n a n t e m o l t o i n d i c a t o p e r i p a z i e n t i f r a g i l i c o m e q u e l l i o n c o l o g i c i . I n f i n e l a v a c c i n a z i o n e c o n t r o i l C o v i d - 1 9 d e v e p r o s e g u i r e c o n r i c h i a m i a n n u a l i c o m e d u r a n t e l a p a n d e m i a . L ' o n c o l o g o d o p o u n c o l l o q u i o c o n l ' a s s i s t i t o d e v e p r o p o r r e u n a d e g u a t o ' c a l e n d a r i o v a c c i n a l e ' . V a m o d u l a t o s u l l e c o n d i z i o n i d i s a l u t e g e n e r a l i d e l p a z i e n t e e a n c h e s u l l e t e m p i s t i c h e d e l l e s o m m i n i s t r a z i o n i d e l l e t e r a p i e " . L a c a m p a g n a - r i c o r d a u n a n o t a - è s t a t a l a n c i a t a l o s c o r s o a p r i l e d a F o n d a z i o n e A i o m p e r p r o m u o v e r e i l v a l o r e d e l l e v a c c i n a z i o n i t r a i m a l a t i d i t u m o r e . O l t r e a l t o u r i n 1 0 r e g i o n i , p r e v e d e l a d i f f u s i o n e d i o p u s c o l i , u n p o r t a l e i n f o r m a t i v o ( v a c c i n i n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o . i t ) , s p o t d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e a t t i v i t à s u i s o c i a l m e d i a .