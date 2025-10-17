B e r l i n o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a i p a z i e n t i o n c o l o g i c i v i v o n o d i p i ù r i s p e t t o a l l a m e d i a e u r o p e a . N e l n o s t r o P a e s e , f r a i l 2 0 2 0 e i l 2 0 2 5 , è s t i m a t a u n a d i m i n u z i o n e d e i t a s s i d i m o r t a l i t à p e r c a n c r o d e l 1 4 , 5 % n e g l i u o m i n i e d e l 5 % n e l l e d o n n e . S o n o d a t i m i g l i o r i r i s p e t t o a l l a m e d i a c o n t i n e n t a l e ( - 3 , 5 % n e g l i u o m i n i e - 1 , 2 % n e l l e d o n n e f r a i l 2 0 2 0 e i l 2 0 2 5 ) e a q u e l l i d e i p r i n c i p a l i P a e s i d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a , c o m e F r a n c i a ( - 1 0 , 4 % e - 2 , 8 % ) , G e r m a n i a ( - 9 , 5 % e - 8 , 1 % ) e S p a g n a ( - 7 , 7 % e - 1 , 8 % ) . I l c a l o d e i d e c e s s i n e g l i u o m i n i i n I t a l i a n e g l i u l t i m i 5 a n n i è i l p i ù r i l e v a n t e i n t u t t o i l C o n t i n e n t e , d e t e r m i n a t o s o p r a t t u t t o d a l l a r i d u z i o n e d e l l e m o r t i p e r t u m o r e d e l p o l m o n e ( - 2 4 , 4 % ) e d e l l o s t o m a c o ( - 2 4 , 3 % ) . Q u e s t i d a t i e v i d e n z i a n o l ’ a l t a q u a l i t à d e l n o s t r o S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . P e r p o t e r c o n t i n u a r e a g a r a n t i r e l e c u r e m i g l i o r i a t u t t i , s o n o p e r ò n e c e s s a r i p i ù p e r s o n a l e e r i s o r s e d a d e s t i n a r e a l l ’ o n c o l o g i a . L a r i c h i e s t a v i e n e d a l l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( A i o m ) , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a u f f i c i a l e d e l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a a l C o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à e u r o p e a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( E s m o ) , c h e s i a p r e o g g i a B e r l i n o . I n t o t a l e s i s t i m a c h e , n e l 2 0 2 5 , c i r c a 1 . 2 8 0 . 0 0 0 p e r s o n e m o r i r a n n o a c a u s a d i u n t u m o r e n e l l ’ U n i o n e E u r o p e a e 1 7 6 . 0 0 0 i n I t a l i a . “ L ’ a n a l i s i d e l l a m o r t a l i t à p e r c a n c r o è i m p o r t a n t e , p e r c h é f o r n i s c e i n d i c a z i o n i s u l l ’ i m p a t t o d e l l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a , d e i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g e d e i p r o g r e s s i d e l l e c u r e - a f f e r m a F r a n c e s c o P e r r o n e , P r e s i d e n t e A i o m - . I l c o s t a n t e c a l o d e l l ’ a b i t u d i n e a l f u m o n e g l i u o m i n i s p i e g a l a n e t t a d i m i n u z i o n e d e l l a m o r t a l i t à o n c o l o g i c a i n q u e s t a p a r t e d e l l a p o p o l a z i o n e . E i n u m e r i p o s i t i v i p e r i l c a r c i n o m a d e l l o s t o m a c o s o n o l e g a t i s o p r a t t u t t o a l c o n t r o l l o d e l l ’ i n f e z i o n e d a H e l i c o b a c t e r p y l o r i . I l n o s t r o P a e s e , i n o l t r e , f a r e g i s t r a r e p e r c e n t u a l i d i a d e s i o n e a g l i s c r e e n i n g p e r i t u m o r i d e l l a m a m m e l l a e d e l c o l o n - r e t t o s u p e r i o r i a l l a m e d i a e u r o p e a . I n p a r t i c o l a r e , l a p a r t e c i p a z i o n e a l l a m a m m o g r a f i a r a g g i u n g e i l 5 6 % e a l t e s t p e r l a r i c e r c a d e l s a n g u e o c c u l t o n e l l e f e c i i l 3 9 % , r i s p e t t o a l 5 4 % e 3 6 % i n E u r o p a ” . “ I n I t a l i a , p e r ò , r e s t a n o c r i t i c i t à n e l l a d i s p o n i b i l i t à d i r i s o r s e e p e r s o n a l e p e r f a r e f r o n t e a l l e r i c h i e s t e d i a s s i s t e n z a d e l n u m e r o d i p e r s o n e i n c o s t a n t e c r e s c i t a c h e c o n v i v o n o c o n i l c a n c r o , i n u n o s t a t o d i c r o n i c i z z a z i o n e d e l l a m a l a t t i a – c o n t i n u a F r a n c e s c o P e r r o n e - . P u r t r o p p o , n e g l i u l t i m i a n n i , l a c r e s c i t a d e l f i n a n z i a m e n t o d e l S s n è r i s u l t a t a s e m p r e i n s u f f i c i e n t e e i n a d e g u a t a r i s p e t t o a l l a c r e s c i t a d e i b i s o g n i ” . N e l 2 0 2 4 , i n I t a l i a , s o n o s t a t i s t i m a t i 3 9 0 . 1 0 0 n u o v i c a s i d i t u m o r e . “ P e r g a r a n t i r e s t a n d a r d d i c u r a e l e v a t i è n e c e s s a r i o c o m p l e t a r e l ’ i m p l e m e n t a z i o n e o t t i m a l e d e l l e r e t i o n c o l o g i c h e r e g i o n a l i c h e m e t t a n o a s i s t e m a t u t t e l e s t r u t t u r e d e l t e r r i t o r i o – s p i e g a M a s s i m o D i M a i o , p r e s i d e n t e e l e t t o A i o m - . È u n p a s s a g g i o a n c o r a n o n d e f i n i t i v a m e n t e c o m p i u t o i n I t a l i a . C i r c a l a m e t à d e l l e R e g i o n i d i s p o n e d i u n a r e t e o n c o l o g i c a r e g i o n a l e f u n z i o n a n t e , m a l a m a n c a n z a d i u n i f o r m i t à d e i s i s t e m i o r g a n i z z a t i v i , t r a l e v a r i e a r e e , c r e a d i s p a r i t à . C o m e A i o m , i n o l t r e , s i a m o p r e o c c u p a t i d e l f a t t o c h e , i n m o l t e R e g i o n i d o v e n o n s i è a v u t a l a c a p a c i t à d i o r g a n i z z a r e r e t i o n c o l o g i c h e r e g i o n a l i , v i s i a l a d i f f u s a t e n d e n z a a c o s t r u i r e e a d o t t a r e c o m e m o d e l l o ‘ m i n i - r e t i ’ d e d i c a t e a u n a p a r t i c o l a r e f o r m a d i c a n c r o . Q u e s t o a c c a d e , p e r e s e m p i o , p e r a l c u n i t u m o r i , a n c h e m o l t o f r e q u e n t i . S i t r a t t a d i u n p e r c o r s o v i r t u o s o , i n s é , p e r c h i s i a m m a l a d i q u e l l o s p e c i f i c o t i p o d i t u m o r e . C i o n o n o s t a n t e , n o i s i a m o p r e o c c u p a t i p e r c h é , s e q u e s t o d i v e n t a i l m o d e l l o p r e v a l e n t e , e i n a l c u n e R e g i o n i l o è g i à , s i p o s s o n o c r e a r e d i s e q u i t à p e r c h i è c o l p i t o d a a l t r e f o r m e d i c a n c r o ” . N e l 2 0 2 2 s o n o s t a t i c i r c a 2 , 7 m i l i o n i i n u o v i c a s i d i t u m o r e n e i 2 7 P a e s i m e m b r i d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a ( p i ù I s l a n d a e N o r v e g i a ) , c h e e q u i v a l g o n o a c i r c a 5 d i a g n o s i o g n i m i n u t o . I t u m o r i d e l c o l o n - r e t t o , p o l m o n e , p r o s t a t a e s e n o s o n o r e s p o n s a b i l i d e l l a m e t à d i t u t t i i c a s i . " P e r a f f r o n t a r e i l c a r i c o d i m a l a t t i a , è n e c e s s a r i o f o r m a r e u n a g e n e r a z i o n e d i ' o n c o l o g y c l i n i c a l s c i e n t i s t s ' , c h e s i a n o i n g r a d o d i p o r t a r e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a l a l o r o e s p e r i e n z a t r a s l a z i o n a l e , p e r r i s p o n d e r e a i p i ù i m p o r t a n t i b i s o g n i c l i n i c i a n c o r a i n s o d d i s f a t t i - s o t t o l i n e a G i u s e p p e C u r i g l i a n o , p r e s i d e n t e e l e t t o E s m o e m e m b r o d e l D i r e t t i v o n a z i o n a l e A i o m - . I n o l t r e , s e r v o n o p i ù f i g u r e p r o f e s s i o n a l i , p e r c h é s t i a m o a s s i s t e n d o a u n a p r o g r e s s i v a c a r e n z a d i t u t t i g l i o p e r a t o r i p r o f e s s i o n a l i c h e l a v o r a n o n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ o n c o l o g i a , d a i r a d i o t e r a p i s t i , a g l i a n a t o m o p a t o l o g i , a i c h i r u r g h i . V a n n o i n c l u s e l e n u o v e t e c n o l o g i e n e l l a g e s t i o n e c l i n i c a d e i p a z i e n t i , a p a r t i r e d a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c h e a v r à u n r u o l o s e m p r e p i ù r i l e v a n t e . I n I t a l i a s o n o s t a t i i s t i t u i t i i M o l e c u l a r T u m o r B o a r d a l i v e l l o r e g i o n a l e , i n i z i a t i v a m o l t o i m p o r t a n t e v i s t a l ’ u t i l i t à d e i t e s t d i s e q u e n z i a m e n t o g e n o m i c o i n o n c o l o g i a . M a s e r v e a n c o r a u n e n o r m e s f o r z o o r g a n i z z a t i v o , c u l t u r a l e e d e c o n o m i c o , p e r g a r a n t i r e u n r a p i d o a c c e s s o a l l e t e r a p i e c h e a s s i c u r i n o u n r e a l e m i g l i o r a m e n t o s i a d e l l a s o p r a v v i v e n z a c h e d e l l a q u a l i t à d i v i t a . L e i n i z i a t i v e d i E m a e , r e c e n t e m e n t e , d i A i f a d i a p p l i c a r e i l m o d e l l o d i H t a , i l s i s t e m a m u l t i d i s c i p l i n a r e c h e c o n s e n t e d i v a l u t a r e l a c o n g r u i t à d e i p r e z z i i n r a p p o r t o a i b e n e f i c i t e r a p e u t i c i , s o n o d e c i s i v e p e r c h é p o r t e r a n n o a d a p p r o v a r e i f a r m a c i c h e h a n n o p i ù v a l o r e " . " L a p o p o l a z i o n e e u r o p e a r a p p r e s e n t a m e n o d e l 1 0 % d i q u e l l a m o n d i a l e , m a r e g i s t r a c i r c a u n q u a r t o d i t u t t e l e d i a g n o s i o n c o l o g i c h e a l i v e l l o g l o b a l e – s p i e g a S a v e r i o C i n i e r i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e A i o m - . I l 4 0 % d e i c a s i d i t u m o r e p u ò e s s e r e e v i t a t o s e g u e n d o s t i l i d i v i t a s a n i . I n E u r o p a i l 5 1 % d e g l i a d u l t i è i n s o v r a p p e s o e l ’ o b e s i t à f r a g l i a d o l e s c e n t i è a u m e n t a t a d a l 1 7 % n e l 2 0 1 4 a l 2 1 % n e l 2 0 2 2 . D a l l ’ a l t r o l a t o , l a p e r c e n t u a l e d i f u m a t o r i è d i m i n u i t a d a l 2 2 % n e l 2 0 1 2 a l 1 8 % n e l 2 0 2 2 . L ’ I t a l i a f a r e g i s t r a r e u n t a s s o d i f u m a t o r i a n c o r a e l e v a t o , p a r i a l 2 4 % d e g l i a d u l t i , a n c h e s e i n c a l o r i s p e t t o a l 3 0 % d e l 2 0 0 8 . È s t a t o s t i m a t o c h e , s e g l i o b i e t t i v i d i r i d u z i o n e d e l n u m e r o d i t a b a g i s t i f o s s e r o r a g g i u n t i , p o t r e b b e r o e s s e r e e v i t a t i q u a s i d u e m i l i o n i d i n u o v i c a s i d i t u m o r e i n E u r o p a e n t r o i l 2 0 5 0 . U n a d e l l e 4 a r e e d i i n t e r e s s e i n c u i s i a r t i c o l a l o ‘ E u r o p e ’ s B e a t i n g C a n c e r P l a n ’ , i l P i a n o e u r o p e o p e r s c o n f i g g e r e i l c a n c r o , è c o s t i t u i t a p r o p r i o d a l l a p r e v e n z i o n e . P e r c r e a r e u n a g e n e r a z i o n e ‘ l i b e r a d a l t a b a c c o ’ , l ’ o b i e t t i v o è , e n t r o i l 2 0 4 0 , f a r s c e n d e r e a l d i s o t t o d e l 5 % l a p e r c e n t u a l e d i c i t t a d i n i e u r o p e i c h e f a n n o u s o d i q u e s t a s o s t a n z a " . s e g u e " S i i n s e r i s c e i n q u e s t o a m b i t o l a c a m p a g n a # S O S t e n e r e S S N d i A i o m e F o n d a z i o n e A i o m , s o s t e n u t a d a n u m e r o s e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e – c o n c l u d e P e r r o n e - . C h i e d i a m o a l l e I s t i t u z i o n i d i a u m e n t a r e d i 5 e u r o i l p r e z z o d i o g n i p a c c h e t t o d i s i g a r e t t e p e r r i d u r r e i l n u m e r o d i f u m a t o r i e l ’ i n c i d e n z a d e i t u m o r i c a u s a t i d a l f u m o , r e c u p e r a n d o a n c h e r i s o r s e e c o n o m i c h e d a d e s t i n a r e s u b i t o a l S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e . I l P i a n o e u r o p e o p u n t a , i n o l t r e , a p r e v e n i r e i t u m o r i l e g a t i a l l e i n f e z i o n i , p e r e s e m p i o q u e l l i p r o v o c a t i d a l P a p i l l o m a v i r u s u m a n o , c o n t r o i l q u a l e e s i s t o n o v a c c i n i e f f i c a c i . L e v a c c i n a z i o n i c o n t r o l ’ H p v h a n n o r a g g i u n t o u n a c o p e r t u r a m e d i a d e l 7 5 % n e i P a e s i U e , m a l ’ o b i e t t i v o è a r r i v a r e a l 9 0 % e n t r o i l 2 0 3 0 " .