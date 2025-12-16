M i l a n o , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P r e n d e i l v i a i l C o m i t a t o p e r l e p o l i t i c h e r e g i o n a l i d i E u r o p a D o n n a I t a l i a ( C o . P o . R e . ) , u n n u o v o o r g a n i s m o c h e r i u n i s c e l e d e l e g a z i o n i r e g i o n a l i d e l m o v i m e n t o c o n l ' o b i e t t i v o d i r a f f o r z a r e l a v o c e d e l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i n e l l e s i n g o l e r e g i o n i . L ' a n n u n c i o è s t a t o d a t o n e l l a r i u n i o n e n a z i o n a l e d i E u r o p a D o n n a I t a l i a , i n f o r m a u n a n o t a . I l c o m i t a t o - s i l e g g e - l a v o r e r à i n p a r t i c o l a r e p e r i n d i v i d u a r e c r i t i c i t à a l i v e l l o r e g i o n a l e , f a v o r i r e i l c o n f r o n t o e c o n d i v i d e r e b u o n e p r a t i c h e , a l f i n e d i o f f r i r e r i s p o s t e e f f i c a c i e o m o g e n e e a i b i s o g n i d i p r e v e n z i o n e e c u r a d e l l e d o n n e c o n t u m o r e a l s e n o . I l C o . P o . R e r a p p r e s e n t a u n u l t e r i o r e r a f f o r z a m e n t o d e l l ' i m p e g n o d e l m o v i m e n t o n e l d i a l o g o c o n l e i s t i t u z i o n i r e g i o n a l i e n a z i o n a l i , a t u t e l a d e i d i r i t t i d e l l e d o n n e e d e l l a q u a l i t à d e i p e r c o r s i d i p r e v e n z i o n e e c u r a d e l t u m o r e a l s e n o . E u r o p a D o n n a I t a l i a c o o r d i n a o g g i u n a r e t e d i c i r c a 1 8 5 a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , r i c o r d a i l m o v i m e n t o . L e d e l e g a z i o n i r e g i o n a l i , a t t u a l m e n t e 1 4 , s o n o r a d d o p p i a t e n e l l ' u l t i m o a n n o e r a p p r e s e n t a n o u n p o n t e t r a E u r o p a D o n n a I t a l i a e l e a s s o c i a z i o n i d e l l a r e t e a t t i v e n e l l e r i s p e t t i v e r e g i o n i . " L a n o s t r a r e t e a s s o c i a t i v a , s o l i d a e c a p i l l a r e , c i c o n s e n t e d i i n t e r c e t t a r e c o n e f f i c a c i a i b i s o g n i d e l l e d o n n e e d i i n d i v i d u a r e l e p r i n c i p a l i c r i t i c i t à a n c h e a l i v e l l o l o c a l e . I l C o . P o . R e , c o m p o s t o d a l l e d e l e g a t e r e g i o n a l i , n a s c e d a l l ' e s i g e n z a d i p r o m u o v e r e c o n f r o n t i e s o l u z i o n i c o n c r e t e a l i v e l l o l o c a l e - d i c h i a r a R o s a n n a D ' A n t o n a , p r e s i d e n t e d i E u r o p a D o n n a I t a l i a - A b b i a m o m e s s o a d i s p o s i z i o n e d e l c o m i t a t o u n a m p i o p r o g e t t o d i f o r m a z i o n e s p e c i f i c a p e r r e n d e r e o m o g e n e e l e l o r o c o m p e t e n z e s u p u b l i c a f f a i r s , s o f t s k i l l s , a d v o c a c y e c o m u n i c a z i o n e , c o s ì d a e s s e r e i n t e r l o c u t r i c i a u t o r e v o l i n e i r a p p o r t i c o n l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a , s o c i a l e e c o n l e i s t i t u z i o n i . S i a m o c o n v i n t e c h e u n v o l o n t a r i a t o q u a l i f i c a t o d e b b a c o n f i g u r a r s i s e m p r e p i ù c o m e u n a r a p p r e s e n t a n z a c r e d i b i l e e s i g n i f i c a t i v a , c a p a c e d i p o r t a r e l a v o c e d e l l e p a z i e n t i i n t u t t e l e s e d i d e c i s i o n a l i , a p a r t i r e p r o p r i o d a l l e R e g i o n i " . " N e l n o s t r o P a e s e - a g g i u n g e L o r e d a n a P a u , v i c e p r e s i d e n t e d i E u r o p a D o n n a I t a l i a e c o o r d i n a t r i c e d e l C o . P o . R e . - p e r s i s t e u n a m a r c a t a f r a m m e n t a z i o n e d e l l ' a c c e s s o a i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g , c o s ì c o m e d e l l ' a s s i s t e n z a o n c o l o g i c a , c o n d i f f e r e n z e s i g n i f i c a t i v e t r a r e g i o n i , a n c h e v i c i n e g e o g r a f i c a m e n t e . Q u e s t e d i s p a r i t à d i p e n d o n o d a l l a f o r t e r e g i o n a l i z z a z i o n e d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e s a n i t a r i a , c h e d e t e r m i n a u n ' a p p l i c a z i o n e v a r i a b i l e d e l l e r e g o l e s u i t e r r i t o r i . C r e d i a m o c h e i l c o m i t a t o f a v o r i r à c o n f r o n t i e s c a m b i d i b u o n e p r a t i c h e , d a c u i p o t r a n n o s c a t u r i r e p e r c o r s i d i a d v o c a c y r e g i o n a l i o r i e n t a t i a s u p e r a r e d i s e g u a g l i a n z e c h e , c o m e d o n n e e c o m e p a z i e n t i , n o n v o r r e m m o p i ù s e n t i r e " .