R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a m e n o d e l 2 0 % d e i c a s i d i c a n c r o d e l l o s t o m a c o è s c o p e r t o i n f a s e i n i z i a l e , q u a n d o l e p o s s i b i l i t à d i g u a r i g i o n e s o n o e l e v a t e e l a s o p r a v v i v e n z a a 5 a n n i p u ò r a g g i u n g e r e i l 9 0 % . P e r a u m e n t a r e i l n u m e r o d i d i a g n o s i p r e c o c i , g a r a n t i r e a t u t t i i p a z i e n t i l e t e r a p i e a p p r o p r i a t e e d e l i m i n a r e l e d i f f e r e n z e t e r r i t o r i a l i n e l l ’ a c c e s s o a i t e s t d i a g n o s t i c i d i i m m u n o i s t o c h i m i c a , f o n d a m e n t a l i p e r u n a c o r r e t t a c a r a t t e r i z z a z i o n e m o l e c o l a r e d e l t u m o r e , s e r v e u n p e r c o r s o d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c o a s s i s t e n z i a l e ( P d t a ) n a z i o n a l e p e r i l c a r c i n o m a g a s t r i c o c h e , p e r ò , n o n è p r e v i s t o n e l r e c e n t e a g g i o r n a m e n t o d e i L i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a ( L e a ) a p p r o v a t o d a l l a C o n f e r e n z a S t a t o - R e g i o n i . L a r i c h i e s t a v i e n e d a p a z i e n t i e d e s p e r t i n e l c o r s o d e l l ’ 8 ° C o n v e g n o n a z i o n a l e d i ‘ V i v e r e s e n z a s t o m a c o , s i p u ò O d v ’ , s u l t e m a ‘ T u m o r e g a s t r i c o , u n a s f i d a d a v i n c e r e i n s i e m e : n u o v i e v e c c h i b i s o g n i ’ , o g g i a R o m a . " I l c a r c i n o m a g a s t r i c o , a d i f f e r e n z a d e l t u m o r e d e l c o l o n - r e t t o , a l t r a n e o p l a s i a g a s t r o i n t e s t i n a l e , è p r i v o d i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g c h e c o n s e n t a n o u n a d i a g n o s i p r e c o c e – a f f e r m a C l a u d i a S a n t a n g e l o , p r e s i d e n t e d i ‘ V i v e r e s e n z a s t o m a c o , s i p u ò O d v ’ - P e r q u e s t o è f o n d a m e n t a l e m i g l i o r a r e i l l i v e l l o d i c o n s a p e v o l e z z a d e i c i t t a d i n i s u i f a t t o r i d i r i s c h i o e s u l l e r e g o l e d i p r e v e n z i o n e p r i m a r i a , c h e r i g u a r d a n o g l i s t i l i d i v i t a s a n i , i n p a r t i c o l a r e l a d i e t a c o r r e t t a , f o n d a m e n t a l e p e r e v i t a r e l o s v i l u p p o d e l l a m a l a t t i a . N o n s o l o . I n I t a l i a v i v o n o 7 2 . 9 0 0 p e r s o n e d o p o l a d i a g n o s i d i t u m o r e d e l l o s t o m a c o . È n e c e s s a r i o a i u t a r l i n e l d i f f i c i l e p e r c o r s o d i c u r a e t u t e l a r e i l o r o d i r i t t i . C h i e d i a m o c h e s i a i s t i t u i t o u n P d t a n a z i o n a l e p e r i l t u m o r e g a s t r i c o , a f f i a n c a t o d a P d t a r e g i o n a l i a r m o n i z z a t i t r a l o r o p e r m i g l i o r a r e l ’ a s s i s t e n z a . S o l o u n P d t a n a z i o n a l e - s p i e g a - p u ò g a r a n t i r e l a p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e a l l ’ i n t e r n o d i c e n t r i d i r i f e r i m e n t o e l ’ i n t e r a z i o n e s i s t e m a t i c a t r a l e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i c o i n v o l t e . L a c u r a d e l l e p e r s o n e c o n t u m o r e d e l l o s t o m a c o r i c h i e d e , a p a r t i r e d a l l a d i a g n o s i , u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e , c h e p u ò m i g l i o r a r e l a s o p r a v v i v e n z a e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i " . I n o l t r e , " è i m p o r t a n t e - c o n t i n u a S a n t a n g e l o - c h e s i a g a r a n t i t o u n s u p p o r t o n u t r i z i o n a l e a d e g u a t o , f o n d a m e n t a l e p e r a f f r o n t a r e i l c a r c i n o m a g a s t r i c o , p r i m a , d u r a n t e e d o p o i l t r a t t a m e n t o . C i r i v o l g i a m o a l l e I s t i t u z i o n i p e r c h é g l i a l i m e n t i a f i n i m e d i c i s p e c i a l i s i a n o i n s e r i t i n e i L e a , c i o è n e l l ’ e l e n c o d e l l e c u r e g a r a n t i t e a t u t t i i c i t t a d i n i . S o n o i n t e g r a t o r i c h e d e v o n o e s s e r e n e c e s s a r i a m e n t e a s s u n t i d a c h i è i n p r e p a r a z i o n e d u r a n t e l a c h e m i o t e r a p i a p r i m a d e l l ’ i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o o d a c h i l o h a a p p e n a s u b i t o . A d o g g i , l ’ a c c e s s o a g l i a l i m e n t i a f i n i m e d i c i s p e c i a l i è a n c o r a l i m i t a t o c o n g r a v i d i s p a r i t à t e r r i t o r i a l i e , s p e s s o , g r a v a e c o n o m i c a m e n t e s u i p a z i e n t i " . N e l 2 0 2 4 , i n I t a l i a - r i f e r i s c e l ’ a s s o c i a z i o n e i n u n a n o t a - s o n o s t a t i s t i m a t i c i r c a 1 4 . 1 0 0 n u o v i c a s i d i t u m o r e d e l l o s t o m a c o ( i n d i m i n u z i o n e r i s p e t t o a i 1 5 . 0 0 0 n e l 2 0 2 3 ) . L a s o p r a v v i v e n z a a 5 a n n i r a g g i u n g e i l 3 2 % , r i s p e t t o a l 2 5 % d e l l a m e d i a e u r o p e a . I n o l t r e , n e l n o s t r o P a e s e , l a m o r t a l i t à p e r c a r c i n o m a g a s t r i c o n e g l i u o m i n i 2 0 - 4 9 e n n i , i n 1 5 a n n i ( 2 0 0 6 - 2 0 2 1 ) , è d i m i n u i t a d e l 3 8 , 6 % . " I p r o g r e s s i d e l l e t e r a p i e s o n o e v i d e n t i – s o t t o l i n e a N i c o l a S i l v e s t r i s , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e A i o m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a - L a c h i r u r g i a r a p p r e s e n t a i l t r a t t a m e n t o p r i n c i p a l e a d i n t e n t o c u r a t i v o n e i p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l l o s t o m a c o i n s t a d i o n o n m e t a s t a t i c o . L ’ e l e v a t o t a s s o d i r e c i d i v e l o c o - r e g i o n a l i o a d i s t a n z a d o p o l ’ i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o h a p o r t a t o a s v i l u p p a r e u n a p p r o c c i o m u l t i m o d a l e n e l l a m a l a t t i a o p e r a b i l e , b a s a t o s u l l ’ i m p i e g o d e l l a c h e m i o t e r a p i a p r i m a e d o p o l a c h i r u r g i a , c h e a t t u a l m e n t e c o s t i t u i s c e l o s c h e m a d i r i f e r i m e n t o i n q u e s t a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i . O g g i , n e l l a m a l a t t i a m e t a s t a t i c a – p r e c i s a - a b b i a m o a d i s p o s i z i o n e d i v e r s e o p z i o n i , d a l l a c h e m i o t e r a p i a a l l e t e r a p i e m i r a t e f i n o a l l ’ i m m u n o t e r a p i a , c h e p o s s o n o e s s e r e u t i l i z z a t e i n c o m b i n a z i o n e . L a c a r a t t e r i z z a z i o n e d e l t u m o r e c o n t e s t d i a g n o s t i c i d i i m m u n o i s t o c h i m i c a d e v e e s s e r e e s e g u i t a i n o g n i p a z i e n t e , p r i m a d i d e f i n i r e l a p r i m a l i n e a d i t e r a p i a " . " L ’ i m m u n o i s t o c h i m i c a è u n t e s t d i l a b o r a t o r i o f o n d a m e n t a l e p e r l a d i a g n o s i , l a c a r a t t e r i z z a z i o n e e l a g e s t i o n e d e l t u m o r e g a s t r i c o , p e r c h é c o n s e n t e d i i d e n t i f i c a r e b i o m a r c a t o r i p r e d i t t i v i c h i a v e c o m e H E R 2 , P D - L 1 , M M R e C l a u d i n a 1 8 . 2 - e v i d e n z i a M a t t e o F a s s a n , p r o f e s s o r e d i A n a t o m i a p a t o l o g i c a d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P a d o v a e D i r e t t o r e d e l l ’ A n a t o m i a p a t o l o g i c a d e l l a U l l s 2 M a r c a T r e v i g i a n a - Q u e s t i d a t i s o n o c r u c i a l i p e r s c e g l i e r e l e t e r a p i e m i r a t e p i ù e f f i c a c i e p e r s o n a l i z z a r e i l t r a t t a m e n t o , m i g l i o r a n d o l a p r o g n o s i e l ’ e f f i c a c i a d e l l e c u r e . V a n n o e l i m i n a t e l e d i f f e r e n z e t e r r i t o r i a l i n e l l ’ a c c e s s o a i t e s t " . L ’ i n c i d e n z a d e l t u m o r e g a s t r i c o , " a l i v e l l o g l o b a l e , è d i m i n u i t a a p a r t i r e d a l l ’ i n i z i o d e g l i a n n i N o v a n t a - c o n c l u d e S i l v e s t r i s - g r a z i e a l l ’ e r a d i c a z i o n e d e l l ’ i n f e z i o n e d a H e l i c o b a c t e r p y l o r i c o n l a t e r a p i a a n t i b i o t i c a . V a p e r ò t e n u t a s e m p r e a l t a l ’ a t t e n z i o n e n e i c o n f r o n t i d e g l i a l t r i f a t t o r i d i r i s c h i o , c o m e i l f u m o , c h e a u m e n t a d e l 4 0 % l a p r o b a b i l i t à d i s v i l u p p a r e l a m a l a t t i a , e l a d i e t a s c o r r e t t a , c i o è r i c c a d i c i b i s a l a t i e a f f u m i c a t i e p o v e r a d i f r u t t a f r e s c a e v e r d u r a . A n c h e i l s o v r a p p e s o e l ’ o b e s i t à s v o l g o n o u n r u o l o i m p o r t a n t e " .