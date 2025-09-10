R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l t u m o r e d e l s e n o , i l p i ù f r e q u e n t e i n I t a l i a i n t u t t a l a p o p o l a z i o n e , i n 1 0 a n n i h a f a t t o r e g i s t r a r e u n i n c r e m e n t o d e l l ' 1 1 % d e i n u o v i c a s i : e r a n o 4 8 m i l a n e l 2 0 1 4 , n e s o n o s t a t i s t i m a t i 5 3 . 6 8 6 n e l 2 0 2 4 . D ' a l t r o c a n t o , l ' i n n o v a z i o n e e i p r o g r a m m i d i p r e v e n z i o n e h a n n o p e r m e s s o d i r a g g i u n g e r e r i s u l t a t i i m p o r t a n t i , a n c h e n e l l a m a l a t t i a m e t a s t a t i c a d o v e l a s o p r a v v i v e n z a m e d i a n a è m i g l i o r a t a d i c i r c a i l 3 0 % r i s p e t t o a 1 0 a n n i f a . N e i c a r c i n o m i m a m m a r i c h e e s p r i m o n o l a p r o t e i n a H e r 2 e i n q u e l l i c o n r e c e t t o r i o r m o n a l i p o s i t i v i , l a s o p r a v v i v e n z a m e d i a n a n e l l a f a s e m e t a s t a t i c a s u p e r a i 5 a n n i . A l l e p r i n c i p a l i n o v i t à n e l l a d i a g n o s i , c h i r u r g i a , r a d i o t e r a p i a e t r a t t a m e n t i s i s t e m i c i d e l c a r c i n o m a m a m m a r i o è d e d i c a t a l a 2 1 e s i m a e d i z i o n e d e l c o n v e g n o ' A d v a n c e d I n t e r n a t i o n a l B r e a s t C a n c e r C o u r s e ' , c h e s i a p r e d o m a n i 1 1 s e t t e m b r e a P a d o v a , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i c i r c a 1 5 0 e s p e r t i e l a d i s c u s s i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e d e i c a s i c l i n i c i . " N e l l a n e o p l a s i a i n f a s e i n i z i a l e , i l p o t e n z i a m e n t o d e l l ' e f f i c a c i a d e l l a t e r a p i a o r m o n a l e s i s t a c o n f e r m a n d o c o m e l a s t r a d a d a s e g u i r e - a f f e r m a V a l e n t i n a G u a r n e r i , d i r e t t o r e d e l c o n v e g n o , d i r e t t o r e d e l l ' O n c o l o g i a 2 d e l l ' I s t i t u t o o n c o l o g i c o v e n e t o I r c c s e p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à d i P a d o v a - I n p a r t i c o l a r e , l o s c e n a r i o d e l t r a t t a m e n t o a d i u v a n t e ( c i o è s u c c e s s i v o a l l a c h i r u r g i a ) d e l t u m o r e d e l l a m a m m e l l a c o n r e c e t t o r i o r m o n a l i p o s i t i v i n e l s e t t i n g p r e c o c e s i è m o l t o a r r i c c h i t o . O g g i è p o s s i b i l e a n d a r e o l t r e l a t e r a p i a a d i u v a n t e s t a n d a r d c o s t i t u i t a d a c h e m i o t e r a p i a e t e r a p i a o r m o n a l e g r a z i e a l l ' a r r i v o d i u n a n u o v a c l a s s e d i f a r m a c i , g l i i n i b i t o r i d e l l e c h i n a s i c i c l i n a - d i p e n d e n t i . N e l l e p a z i e n t i a r i s c h i o i n t e r m e d i o - a l t o , i n q u e s t o m o d o è p o s s i b i l e r i d u r r e u l t e r i o r m e n t e d i c i r c a i l 2 5 % i l r i s c h i o d i r e c i d i v a r i s p e t t o a l l o s t a n d a r d d i c u r a " . I n q u e s t o c o n t e s t o , s o t t o l i n e a l a s p e c i a l i s t a , " è f o n d a m e n t a l e p o r r e a t t e n z i o n e a n c h e a l t e m a d e l l ' a d e r e n z a . S a p p i a m o i n f a t t i c h e m o l t e d o n n e i n t e r r o m p o n o p r i m a d e l t e m p o l a t e r a p i a o r m o n a l e . D a l p r i m o a l q u i n t o a n n o d a l l ' i n i z i o d e l l a c u r a , l a p e r c e n t u a l e d i a d e s i o n e d i m i n u i s c e d e l 2 5 , 5 % , c o n c o n s e g u e n z e n e g a t i v e s u l l e p r o b a b i l i t à d i g u a r i g i o n e . L a c a u s a p r i n c i p a l e è r a p p r e s e n t a t a d a g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i , c h e p e r ò d e v o n o e s s e r e s e m p r e r i f e r i t i a l c l i n i c o p e r m o d i f i c a r e e v e n t u a l m e n t e l a t e r a p i a . L ' a g g i u n t a d e g l i i n i b i t o r i d e l l e c h i n a s i c i c l i n a - d i p e n d e n t i a l l a t e r a p i a o r m o n a l e a d i u v a n t e a u m e n t a l a c o m p l e s s i t à d e l t r a t t a m e n t o . P e r q u e s t o è f o n d a m e n t a l e m i g l i o r a r e i l l i v e l l o d i c o n s a p e v o l e z z a d e l l e p a z i e n t i s u l l ' a s s u n z i o n e d e l l e c u r e n e l l e d o s i e n e i t e m p i i n d i c a t i d a l l ' o n c o l o g o " . " S t i a m o a n d a n d o v e r s o l a p e r s o n a l i z z a z i o n e - p r o s e g u e G u a r n e r i - a n c h e n e l t r a t t a m e n t o n e o a d i u v a n t e , c h e p r e c e d e l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o e c h e n e i t u m o r i c o n r e c e t t o r i o r m o n a l i p o s i t i v i d i s o l i t o è c o s t i t u i t o d a l l a c h e m i o t e r a p i a p e r l e p a z i e n t i a d a l t o r i s c h i o . O g g i a b b i a m o l a p o s s i b i l i t à d i i n d i v i d u a r e i p a z i e n t i c h e n o n n e c e s s i t a n o d i c h e m i o t e r a p i a a t t r a v e r s o l a v a l u t a z i o n e d e i p r o f i l i d i e s p r e s s i o n e g e n i c a c o n i t e s t g e n o m i c i . Q u e s t i t e s t s o n o u t i l i z z a t i n e l l e p a z i e n t i g i à o p e r a t e , m a s t u d i c l i n i c i n e s t a n n o v a l u t a n d o l ' u t i l i z z o a n c h e p e r l a s c e l t a d e l t r a t t a m e n t o n e l c o n t e s t o n e o a d i u v a n t e . Q u e s t o p u ò a p r i r e p r o s p e t t i v e i m p o r t a n t i , a n c h e c o n s i d e r a t o c h e o g g i a b b i a m o l a p o s s i b i l i t à d i p o t e n z i a r e i l t r a t t a m e n t o e n d o c r i n o n e o a d i u v a n t e c o n l ' a g g i u n t a d e g l i i n i b i t o r i d e l l e c h i n a s i c i c l i n a - d i p e n d e n t i o c o n n u o v i f a r m a c i a n t i o r m o n a l i " . U n ' a l t r a n u o v a f r o n t i e r a è r a p p r e s e n t a t a d a g l i a n t i c o r p i f a r m a c o - c o n i u g a t i , c h e s t a n n o e n t r a n d o i n t u t t e l e f a s i d e l t r a t t a m e n t o d e l t u m o r e d e l l a m a m m e l l a . " C o m b i n a n o u n a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e c o n u n c h e m i o t e r a p i c o e s o n o a l t a m e n t e s e l e t t i v i p e r l e c e l l u l e t u m o r a l i , r i d u c e n d o l e t o s s i c i t à s i s t e m i c h e - i l l u s t r a l ' o n c o l o g a - O g g i s o n o a p p r o v a t i n e l l a m a l a t t i a m e t a s t a t i c a , m a l a p r o s p e t t i v a d i u t i l i z z o a n c h e n e l l e f a s i i n i z i a l i è i m p o r t a n t e , g r a z i e a l l a l o r o e f f i c a c i a " . N e l l a n e o p l a s i a m e t a s t a t i c a s o n o s t a t i c o m p i u t i " i m p o r t a n t i s s i m i p a s s i a v a n t i " , r i m a r c a G u a r n e r i . L a c h i a v e è " l a s c e l t a d e l l e c u r e i n b a s e a l l a c a r a t t e r i z z a z i o n e m o l e c o l a r e e a l l a c o r r e t t a s e q u e n z a d e l l e t e r a p i e . O g g i - c h i a r i s c e - s i p o s s o n o u t i l i z z a r e a l g o r i t m i d i t r a t t a m e n t o d i p r i m a , s e c o n d a , t e r z a e q u a r t a l i n e a " . I v a n t a g g i p e r l e p a z i e n t i s o n o e v i d e n t i . I n f a t t i , " l a s o p r a v v i v e n z a m e d i a n a d i u n a d o n n a c o n m a l a t t i a m e t a s t a t i c a è m i g l i o r a t a d e l 3 0 % r i s p e t t o a 1 0 a n n i f a . E g l i s t u d i d i m o s t r a n o c h e l a s o p r a v v i v e n z a a u m e n t a p r o g r e s s i v a m e n t e i n r e l a z i o n e a l l a d i s p o n i b i l i t à d e i n u o v i f a r m a c i , a s o t t o l i n e a r e l ' i m p o r t a n z a d e l l ' i n n o v a z i o n e . O g g i , s o p r a t t u t t o n e l t u m o r e H e r 2 p o s i t i v o e i n q u e l l o c o n r e c e t t o r i o r m o n a l i p o s i t i v i , è p o s s i b i l e r a g g i u n g e r e s o p r a v v i v e n z e m e d i a n e n e l l a f a s e m e t a s t a t i c a c h e s u p e r a n o i 5 a n n i " . N e l l a f o r m a t r i p l o n e g a t i v a " s o n o p i ù l e n t i i p r o g r e s s i , a n c h e s e s i s t a n n o e v i d e n z i a n d o r i s u l t a t i s i g n i f i c a t i v i , g r a z i e a n c h e a l l a c o m b i n a z i o n e d e g l i a n t i c o r p i f a r m a c o - c o n i u g a t i c o n l ' i m m u n o t e r a p i a i n p r i m a l i n e a " . I l c o n v e g n o A d v a n c e d I n t e r n a t i o n a l B r e a s t C a n c e r C o u r s e a p p r o f o n d i s c e i n o l t r e i l r u o l o d e l l a p r e v e n z i o n e a t t r a v e r s o s t i l i d i v i t a s a n i , f o n d a m e n t a l e a n c h e p e r l e p a z i e n t i c h e h a n n o g i à r i c e v u t o u n a d i a g n o s i d i t u m o r e d e l s e n o . " I c o r r e t t i s t i l i d i v i t a h a n n o u n i m p a t t o s u i r i s u l t a t i c l i n i c i d e l l e c u r e - e v i d e n z i a G u a r n e r i - A d e s e m p i o , l ' a t t i v i t à f i s i c a p u ò r i d u r r e i l r i s c h i o d i r e c i d i v a n e l l e p a z i e n t i c o n m a l a t t i a i n s t a d i o i n i z i a l e e p u ò m i g l i o r a r e l a s o p r a v v i v e n z a n e l l a f a s e m e t a s t a t i c a . V i s o n o t i p i p a r t i c o l a r i d i d i e t a i n g r a d o d i i n f l u i r e s u l l ' e f f i c a c i a d e l l a c h e m i o t e r a p i a . P i ù i n g e n e r a l e , è d i m o s t r a t o c h e , s o p r a t t u t t o n e i t u m o r i a r e c e t t o r i o r m o n a l i p o s i t i v i , i l c o n t r o l l o d e l p e s o c o r p o r e o a t t r a v e r s o l ' a l i m e n t a z i o n e c o r r e t t a e l ' a t t i v i t à f i s i c a c o s t a n t e è a s s o c i a t o a r i s u l t a t i c l i n i c i m i g l i o r i . I l t e s s u t o a d i p o s o , i n f a t t i , è s e d e d i p r o d u z i o n e e s t r o g e n i c a e p u ò l i m i t a r e l ' e f f i c a c i a d e l l a t e r a p i a o r m o n a l e " .