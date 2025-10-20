R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i è c o n c l u s a i e r i l ’ u n d i c e s i m a e d i z i o n e d i S t a t i s t i c A l l , i l F e s t i v a l d e l l a S t a t i s t i c a e d e l l a D e m o g r a f i a p r o m o s s o d a l l ’ I s t i t u t o N a z i o n a l e d i S t a t i s t i c a - I s t a t , d a l l a S o c i e t à I t a l i a n a d i S t a t i s t i c a - S i s e d a l l a S o c i e t à S t a t i s t i c a C o r r a d o G i n i , c o n i l p a t r o c i n i o d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a , d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o , d e l l a R e g i o n e V e n e t o , d e l l a C i t t à d i T r e v i s o e d e l l a F e r p i - F e d e r a z i o n e R e l a z i o n i P u b b l i c h e I t a l i a n a . D a l 1 6 a l 1 9 o t t o b r e l a r a s s e g n a , u n i c a a l m o n d o p e r l e s u e c a r a t t e r i s t i c h e , h a t r a s f o r m a t o T r e v i s o i n u n l a b o r a t o r i o d i f f u s o d i a n a l i s i e c o n f r o n t o s u i t e m i p i ù u r g e n t i d e l n o s t r o t e m p o , r e g i s t r a n d o n u m e r i s i g n i f i c a t i v i : o l t r e 2 . 0 0 0 p r e s e n z e t r a c u r i o s i , a p p a s s i o n a t i e d e s p e r t i , u n m i g l i a i o d i b a m b i n i e r a g a z z i c o i n v o l t i , 4 . 0 0 0 s p e t t a t o r i i n d i r e t t a s t r e a m i n g , o l t r e 1 0 . 0 0 0 v i s u a l i z z a z i o n i e c e n t i n a i a d i i n t e r a z i o n i s u i c a n a l i s o c i a l . C u o r e t e m a t i c o d e l f e s t i v a l è s t a t o “ I l f a t t o r e u m a n o . L a v o r o , s o c i e t à , i n t e l l i g e n z e a r t i f i c i a l i : l a r i v o l u z i o n e d e i d a t i ” , u n f i l o c o n d u t t o r e c h e h a g u i d a t o o l t r e 1 0 0 r e l a t o r i i m p e g n a t i i n p i ù d i 1 0 0 a p p u n t a m e n t i t r a t a l k , l a b o r a t o r i , C a f f è e S p r i t z S t a t i s t i c i , s p e t t a c o l i e i n c o n t r i i s t i t u z i o n a l i d i s t r i b u i t i n e i l u o g h i s i m b o l o d e l l a c i t t à : P i a z z a d e i S i g n o r i , L o g g i a d e i C a v a l i e r i , T e a t r o M a r i o D e l M o n a c o , C a m p u s T r e v i s o d i C a ’ F o s c a r i , l ’ I s t i t u t o T e c n i c o E c o n o m i c o R i c c a t i - L u z z a t t i e l a B i b l i o t e c a B R a T . Q u e s t a e d i z i o n e h a s c e l t o d i d a r e c e n t r a l i t à a l l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i e h a t o c c a t o , t r a g l i a l t r i , q u e s t i o n i c r u c i a l i c o m e l e t r a s f o r m a z i o n i d e l m e r c a t o d e l l a v o r o , l a s o s t e n i b i l i t à d e i s i s t e m i d i w e l f a r e o l ’ i m p a t t o d e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . S u l p a l c o o s p i t i d ’ e c c e z i o n e d a s t u d i o s i , t r a e c o n o m i s t i , s o c i o l o g i , g i o r n a l i s t i , r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i e d e l m o n d o p r o d u t t i v o , m o m e n t i s c i e n t i f i c i e d e v e n t i s e r a l i d i a l t o p r o f i l o i n g r a d o d i c o n i u g a r e c u l t u r a e i n t r a t t e n i m e n t o , e m o l t i s s i m e a t t i v i t à p e r r a g a z z i e b a m b i n i . N o n a c a s o a n c h e q u e s t a e d i z i o n e h a v i s t o u n a f o r t e p a r t e c i p a z i o n e d e i g i o v a n i , s e g n a l e d i u n ’ e r e d i t à c u l t u r a l e i n c o s t r u z i o n e , f o n d a t a s u l v a l o r e d e l l a c o n o s c e n z a . S t a t i s t i c A l l h a c o n f e r m a t o , q u i n d i , l a s u a t r a d i z i o n e d i l u o g o a p e r t o d i d i a l o g o t r a r i c e r c a , i s t i t u z i o n i e c i t t a d i n i , d o v e i d a t i n o n s o n o n u m e r i a s t r a t t i , m a s t r u m e n t i c h e r a c c o n t a n o l a s o c i e t à e o r i e n t a n o l e d e c i s i o n i . R i s u l t a t o q u e s t o r e s o p o s s i b i l e d a l l a p r o f e s s i o n a l i t à d e l l a t a s k f o r c e , d a i v o l o n t a r i , d a g l i a n i m a t o r i d e i l a b o r a t o r i p e r b a m b i n i e s t u d e n t i , d a i m e d i a p a r t n e r e d a i p a t r o c i n i , s p o n s o r , p a r t n e r e c o l l a b o r a z i o n i , c h e a n n o d o p o a n n o h a n n o c r e d u t o n e l p r o g e t t o .