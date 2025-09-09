M i l a n o , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - T r e n i t a l i a ( g r u p p o F s ) c o n f e r m a p e r i l s e c o n d o a n n o c o n s e c u t i v o , a t t r a v e r s o i l s u o b r a n d R e g i o n a l e , l a p a r t n e r s h i p c o n X F a c t o r , l o s h o w S k y O r i g i n a l p r o d o t t o d a F r e m a n t l e c h e r i p a r t e i l p r o s s i m o 1 1 s e t t e m b r e . P e r a n n u n c i a r e l a c o l l a b o r a z i o n e , è s t a t o s v e l a t o o g g i a l l a s t a z i o n e d i M i l a n o C e n t r a l e u n t r e n o R e g i o n a l e c o n l i v r e a d e d i c a t a , c h e r i p o r t a i l m e s s a g g i o " X F a c t o r A c c e n d e i l t a l e n t o . V i a g g i a c o n l a m u s i c a ” e i v o l t i d e i g i u d i c i e d e l l a c o n d u t t r i c e d e l l o s h o w , c h e s a r à o g n i g i o v e d ì a l l e 2 1 . 1 5 s u S k y e i n s t r e a m i n g s u N o w , s e m p r e d i s p o n i b i l e o n d e m a n d e v i s i b i l e s u S k y G o , e p o i o g n i m a r t e d ì s u c c e s s i v o i n r e p l i c a s u T V 8 . A l l a p r e s e n t a z i o n e , t e n u t a s i i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o d i l a n c i o d e l p r o g r a m m a , h a n n o p a r t e c i p a t o M a r i a A n n u n z i a t a G i a c o n i a , d i r e t t o r e O p e r a t i o n s R e g i o n a l e ; R o b e r t a G r a z i o s i , r e s p o n s a b i l e P r o d u c t M a r k e t i n g d i T r e n i t a l i a ; L u c a C e n t u r i o n i , S k y M e d i a M a r k e t i n g d i r e c t o r ; C h i a r a M a r e l l i , H e a d o f M a r k e t i n g E n t e r t a i n m e n t & O o h a t S k y M e d i a ; R o b e r t a Z a m b o n i , G l o b a l H e a d o f B r a n d e d C o n t e n t & S p o n s o r s h i p F r e m a n t l e ; i q u a t t r o g i u d i c i , A c h i l l e L a u r o , J a k e L a F u r i a , F r a n c e s c o G a b b a n i e P a o l a I e z z i , e l a c o n d u t t r i c e G i o r g i a . " L a p a r t n e r s h i p - s o t t o l i n e a l ' a z i e n d a d e l g r u p p o F s i n u n a n o t a - t e s t i m o n i a l ’ i m p e g n o d i R e g i o n a l e d i T r e n i t a l i a n e l d i a l o g a r e c o n l e n u o v e g e n e r a z i o n i e n e l p r o m u o v e r e u n a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e i n c o s t a n t e e v o l u z i o n e . U n a c o l l a b o r a z i o n e c h e u n i s c e q u e s t i d u e a s p e t t i g r a z i e a i n i z i a t i v e v o l t e a d i f f o n d e r e l a m u s i c a s u t u t t o i l t e r r i t o r i o i t a l i a n o " . R e g i o n a l e d i T r e n i t a l i a , i n f a t t i , a c c o m p a g n e r à g l i a s p i r a n t i c o n c o r r e n t i n e l l o r o v i a g g i o v e r s o M i l a n o p e r p a r t e c i p a r e a l l e A u d i z i o n i d e l l o s h o w . I n o l t r e , o g n i v e n e r d ì d a l 2 4 o t t o b r e a l 2 8 n o v e m b r e , i n o c c a s i o n e d e g l i s h o w c a s e ' M u s i c T r a c k s ' , o s p i t e r à i n s t a z i o n e a M i l a n o C e n t r a l e g l i a r t i s t i e l i m i n a t i n e l c o r s o d e i L i v e s h o w , o f f r e n d o l o r o l a p o s s i b i l i t à d i e s i b i r s i n e l l a p r i m a p e r f o r m a n c e u f f i c i a l e d o p o l ’ u s c i t a d a l p r o g r a m m a . Q u e s t a s a r à a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r m o s t r a r e a l p u b b l i c o d i X F a c t o r 2 0 2 5 l ’ a m m o d e r n a m e n t o d e l l a f l o t t a d e l R e g i o n a l e , c h e a c c o m p a g n a q u o t i d i a n a m e n t e c h i v i a g g i a p e r m o t i v i d i s t u d i o , l a v o r o o t e m p o l i b e r o . D a l 1 ° a l 1 5 o t t o b r e , i n f i n e , g l i i s c r i t t i a l p r o g r a m m a X - G O p o t r a n n o p a r t e c i p a r e a l c o n c o r s o ' D i r e z i o n e X F a c t o r ' e v i n c e r e i l b i g l i e t t o p e r a s s i s t e r e a l l a f i n a l e , c h e s i t e r r à i n p i a z z a d e l P l e b i s c i t o a N a p o l i . C o n q u e s t a e a l t r e p a r t n e r s h i p , T r e n i t a l i a " r i b a d i s c e i l s u o i m p e g n o n e l c o n n e t t e r e l e p e r s o n e c o n i p r i n c i p a l i e v e n t i m u s i c a l i , s p o r t i v i e c u l t u r a l i , n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e d e l l a p r o m o z i o n e t u r i s t i c a " .