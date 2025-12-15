( T e c n o l o g i a ) - I l r u o l o c r e s c e n t e d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e ( I A ) n e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i e f o r m a t i v i è s t a t o a l c e n t r o d e l t a v o l o t e c n i c o " I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e – E c o n o m i a r e a l e " , t e n u t o s i n e l l a S a l a I s m a p r e s s o i l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a s u i n i z i a t i v a d e l S e n a t o r e M a s s i m o G a r a v a g l i a . L ' e v e n t o h a o f f e r t o a d A c e r l ' o c c a s i o n e p e r r i b a d i r e l a c e n t r a l i t à d e l l a p r o p r i a m i s s i o n e " B r e a k i n g b a r r i e r s b e t w e e n p e o p l e a n d t e c h n o l o g y " , o r i e n t a t a a l l o s v i l u p p o d i i n i z i a t i v e p e r l e P i c c o l e e M e d i e I m p r e s e ( P M I ) e i l s e t t o r e e d u c a t i v o . N e l c o r s o d e l l ' i n i z i a t i v a è i n t e r v e n u t a C r i s t i n a P e z , C o m m e r c i a l D i r e c t o r B 2 B a n d E d u c a t i o n d i A c e r E M E A , l a q u a l e h a f o r n i t o u n q u a d r o c h i a r o s u l l ' a v a n z a m e n t o d e l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e n e l m e r c a t o h a r d w a r e . " L a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e è i n a t t o : s e c o n d o i l m o n i t o r a g g i o s u l l ’ I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y d i C O N T E X T , i n E u r o p a i l 4 4 % d e i p c v e n d u t i o g g i è s t r u t t u r a t o c o n u n ' c h i p s e t ' A I R e a d y d i n u o v a g e n e r a z i o n e p r o g e t t a t o p e r i n t e r a g i r e c o n l ’ I n t e l l i g e n z a d i g i t a l e , m e n t r e i n I t a l i a i l r a p p o r t o è s u p e r i o r e a d u n p c s u t r e r i s p e t t o a l 2 5 % d e l l ’ a n n o s c o r s o , " h a a f f e r m a t o P e z i n a p e r t u r a . C r i s t i n a P e z , C o m m e r c i a l D i r e c t o r B 2 B a n d E d u c a t i o n d i A c e r E M E A S e c o n d o l a v i s i o n e d i A c e r , l a m e r a d i s p o n i b i l i t à d i t e c n o l o g i a I A - R e a d y n o n è s u f f i c i e n t e . L ’ i n n o v a z i o n e d i v e n t a " d a v v e r o u t i l e q u a n d o n a s c e d a l c o n t a t t o c o n c h i o g n i g i o r n o v i v e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i e f o r m a t i v i " . L ' e c o s i s t e m a d e i p a r t n e r è f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e u n a c o n o s c e n z a d i r e t t a d e l l e e s i g e n z e t e r r i t o r i a l i e p e r t r a s f o r m a r e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d a c o n c e t t o a s t r a t t o a s t r u m e n t o c o n c r e t o c a p a c e d i a u m e n t a r e p r o d u t t i v i t à , s i c u r e z z a e c o l l a b o r a z i o n e . L a c o l l a b o r a z i o n e c o n i p a r t n e r s i e s t e n d e a l l a r e a l i z z a z i o n e d i p r o g e t t i p i l o t a e a l l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a , r i t e n u t i e s s e n z i a l i p e r r e n d e r e l ' I A u n a c c e l e r a t o r e . U n e s e m p i o c i t a t o è q u e l l o d i C i e f f e M i l a n o , a z i e n d a a r t i g i a n a l e d i a l t a g a m m a c h e h a i n t e g r a t o g l i s t r u m e n t i I A s e n z a s n a t u r a r e l a p r o p r i a i d e n t i t à p r o d u t t i v a . " L a f o r m a z i o n e c o n t i n u a e l e s p e r i m e n t a z i o n i s u l c a m p o s o n o c i ò c h e p e r m e t t e a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d i d i v e n t a r e u n s t r u m e n t o d e t e r m i n a n t e i n o g n i a m b i t o a z i e n d a l e , " h a d i c h i a r a t o P e z . P a r a l l e l a m e n t e a l m o n d o a z i e n d a l e , l ' a p p l i c a z i o n e d e l l ' I A n e l s e t t o r e e d u c a t i v o r i s p o n d e a l l e t r a s f o r m a z i o n i r i c h i e s t e d a l m e r c a t o d e l l a v o r o . L a P e z h a r i c h i a m a t o i d a t i d e l W o r l d E c o n o m i c F o r u m : " S e c o n d o i l W o r l d E c o n o m i c F o r u m , i l 6 0 % d e i b a m b i n i , c h e o g g i f r e q u e n t a n o l e s c u o l e p r i m a r i e , i n f u t u r o f a r a n n o l a v o r i c h e o g g i n e m m e n o e s i s t o n o e p r o p r i o p e r q u e s t o l a s c u o l a d e v e e s s e r e i n g r a d o d i f o r n i r e u n ’ a l f a b e t i z z a z i o n e d i g i t a l e a d e g u a t a . " L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e o f f r e n u o v e o p p o r t u n i t à p e r u n a p p r e n d i m e n t o p e r s o n a l i z z a t o e i n c l u s i v o , m a d e v e e s s e r e g e s t i t a c o n c a u t e l a . L a t e c n o l o g i a , i n f a t t i , n o n d e v e s o s t i t u i r e i l d o c e n t e , m a s u p p o r t a r l o . " G l i s t r u m e n t i t e c n o l o g i c i n o n s o s t i t u i s c o n o i l d o c e n t e ; l o l i b e r a n o , g l i r e s t i t u i s c o n o t e m p o e g l i p e r m e t t o n o d i a v e r e u n a v i s i o n e p i ù p r e c i s a d e i p r o g r e s s i d e g l i a l u n n i , " h a p r e c i s a t o C r i s t i n a P e z , C o m m e r c i a l D i r e c t o r B 2 B a n d E d u c a t i o n d i A c e r E M E A . I n q u e s t o c o n t e s t o , l ' a s c o l t o d e l l e e s i g e n z e d e l l e s c u o l e è c r u c i a l e , c o m e d i m o s t r a t o d a l l o s v i l u p p o d i d i s p o s i t i v i A c e r c o n v e r t i b i l i n a t i d a c o n f r o n t i d i r e t t i c o n d o c e n t i . L ' i n t e r v e n t o s i è c o n c l u s o r i b a d e n d o i t r e p i l a s t r i c h e g u i d a n o A c e r n e l l o s v i l u p p o t e c n o l o g i c o p e r i m p r e s e e s c u o l e : p r o s s i m i t à , a s c o l t o e f o r m a z i o n e , e l e m e n t i c h i a v e p e r r e n d e r e s o s t e n i b i l e e r e a l m e n t e u t i l e o g n i p e r c o r s o d i i n n o v a z i o n e .