R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ G r a n d e s o d d i s f a z i o n e p e r l a n e t t a v i t t o r i a d i E u g e n i o G i a n i a l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i . U n r i s u l t a t o c h e p r e m i a i l b u o n g o v e r n o , l a s e r i e t à e l a c r e d i b i l i t à d i u n p r o g e t t o p o l i t i c o c a p a c e d i t e n e r e i n s i e m e e v a l o r i z z a r e i t e r r i t o r i , u n t r a t t o d i s t i n t i v o d e l l a v o r o p o r t a t o a v a n t i d a l p r e s i d e n t e G i a n i i n q u e s t i a n n i . È u n a v i t t o r i a c h e c o n f e r m a l a f o r z a e l a r a d i c a t a p r e s e n z a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , i l s u o r u o l o d i g u i d a a l i v e l l o r e g i o n a l e e n e l l e c o m u n i t à l o c a l i . M a s o p r a t t u t t o o g g i v i n c e i l c a m p o l a r g o , c h e s i d i m o s t r a a n c o r a u n a v o l t a l a s t r a d a g i u s t a : u n ’ a l l e a n z a p l u r a l e e a p e r t a , c a p a c e d i p a r l a r e a l P a e s e r e a l e " . C o s ì l a s e n a t r i c e t o s c a n a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o Y l e n i a Z a m b i t o . " A l l o s t e s s o t e m p o , l a b a s s a a f f l u e n z a c i r i c h i a m a a u n a r e s p o n s a b i l i t à c o m u n e : q u e l l a d i r a f f o r z a r e l ’ e s e r c i z i o d e m o c r a t i c o , d i r i c o s t r u i r e u n l e g a m e d i f i d u c i a t r a c i t t a d i n i e i s t i t u z i o n i , d i f a r s e n t i r e a t u t t i c h e l a p a r t e c i p a z i o n e c o n t a . C o n t i n u e r e m o s u q u e s t a s t r a d a , t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i , p e r a l l a r g a r e i l c o i n v o l g i m e n t o e d a r e f o r z a a u n p r o g e t t o d i P a e s e c h e m e t t a a l c e n t r o l e p e r s o n e , l a b u o n a a m m i n i s t r a z i o n e e l a s p e r a n z a d i u n ’ I t a l i a m i g l i o r e " , c o n c l u d e .