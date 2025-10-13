R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - D o p o i l t o n f o n e l l e M a r c h e e i n C a l a b r i a , l a v i t t o r i a l a r g a c h e s e r v i v a a l c e n t r o s i n i s t r a è a r r i v a t a . E u g e n i o G i a n i c o n f e r m a i l b i s i n T o s c a n a c o n u n d i s t a c c o d i q u a s i 1 5 p u n t i d a l l o s f i d a n t e A l e s s a n d r o T o m a s i d i F d i : 5 4 a 4 1 , a s p o g l i o a n c o r a i n c o r s o . I l P d s f i o r a i l 3 5 % e s i c o n f e r m a d i g r a n l u n g a p r i m o p a r t i t o . C r e s c e A v s a l 7 % e f u n z i o n a C a s a R i f o r m i s t a v i c i n a a l 9 % . F a t i c a i n v e c e i l M o v i m e n t o 5 S t e l l e c h e s i f e r m a a t t o r n o a l 5 % . " P e r l a m i a c o m u n i t à è s t a t o u n p e r c o r s o s o f f e r t o " , d i c e G i u s e p p e C o n t e r i c o r d a n d o c h e i 5 S t e l l e e r a n o a l l ' o p p o s i z i o n e d e l l a p r e c e d e n t e g i u n t a G i a n i . M a l a v i t t o r i a " n e t t a e s c h i a c c i a n t e " , a g g i u n g e , c o n f e r m a " l a b o n t à d e l p r o g e t t o " . U n i c o n e o n e l l a g i o r n a t a , l ' a s t e n s i o n i s m o i n c r e s c i t a . A F i r e n z e p e r f e s t e g g i a r e i l b i s d i G i a n i a r r i v a n o E l l y S c h l e i n e i l e a d e r d i A v s , A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i . L a s e g r e t a r i a P d p u ò i n c a s s a r e l a p r i m a v i t t o r i a d e l l a t o r n a t a e l e t t o r a l e d ' a u t u n n o . " A v o l t e s i p e r d e , a v o l t e s i v i n c e . C h i s i e r a a f f r e t t a t o a d e c r e t a r e l a f i n e , l a m o r t e , d i q u e s t a c o a l i z i o n e o g g i s i d e v e r i c r e d e r e n e t t a m e n t e . S i a m o a p p e n a a l l ' i n i z i o d i q u e s t a s f i d a , c o n t i n u e r e m o a n u t r i r e q u e s t a c o a l i z i o n e c o n i d e e e i m p e g n o e s o n o c e r t a c h e i r i s u l t a t i c o n t i n u e r a n n o a d a r r i v a r e " . " Q u e s t o è s o l o l ' i n i z i o p e r u n a c o a l i z i o n e c u i a b b i a m o l a v o r a t o t a n t o e c h e p o r t e r e m o a v a n t i " , i n s i s t e S c h l e i n r i v o l g e n d o s i i n d i r e t t a m e n t e a c h i , a n c h e n e l P d , h a a v a n z a t o d u b b i s u l l ' e f f i c a c i a d e l l a c o a l i z i o n e - d e l l ' a l l e a n z a c o n i 5 S t e l l e , i n p a r t i c o l a r e - d o p o l e b a t o s t e d i M a r c h e e C a l a b r i a . L a m i n o r a n z a r i f o r m i s t a t i e n e i l p u n t o . " L a c a n d i d a t u r a d e l n o s t r o E u g e n i o G i a n i - s c r i v e P i n a P i c i e r n o s u i s o c i a l - è s t a t a l a s c e l t a m i g l i o r e , i n g i u s t a m e n t e s o t t o p o s t a a i r a g g i X d a f o r z e c h e h a n n o p e s a t o p o c o n e l l e s c e l t e e l e t t o r a l i d e i t o s c a n i " . E F i l i p p o S e n s i : " N e l c e n t r o s i n i s t r a b e n e m e s s a g g i e p r o p o s t e r i f o r m i s t e , m e n o i l p o p u l i s m o . B e n e " . S c h l e i n s u o n a u n a l t r o s p a r t i t o . Q u e l l o ' t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i o ' , p e r i n t e n d e r s i . " N o i s t i a m o c o s t r u e n d o l ' u n i t à d e l l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a e d a l ì s i r i e s c e a d a l l a r g a r e , t u t t e l e f o r z e b e n e f i c i a n o d i q u e s t a u n i t à . H o v i s t o u n o t t i m o r i s u l t a t o p e r C a s a r i f o r m i s t a , u n g r a n d e r i s u l t a t o p e r A v s " m e n t r e M 5 S " m i p a r e i n l i n e a c o n i r i s u l t a t i c h e l o r o h a n n o a l l e r e g i o n a l i " . Q u a n t o a l c e n t r o d e s t r a , p e r S c h l e i n " n o n r i e s c e a f a r e a l t r o c h e s c a m b i a r s i v o t i : u n a v o l t a e r a f o r t e F o r z a I t a l i a , p o i l a L e g a , o r a F d I m a n o n s i a l l a r g a n o " . E c ' è i l " c r o l l o d e l l a L e g a " c h e a v e v a i l g e n e r a l e V a n n a c c i i n c a m p o . " S e q u e s t o è l ' e f f e t t o V a n n a c c i s p e r i a m o c h e p r o s e g u a " , l a b a t t u t a d e l l a s e g r e t a r i a d e m . P e r i p e n t a s t e l l a t i l e c o s e n o n s o n o a n d a t e b e n i s s i m o . M a s t a v o l t a , c o n l a s f i d a d i R o b e r t o F i c o i n C a m p a n i a a l l a p o r t e , n o n a r r i v a n o s m a r c a t u r e d a l M o v i m e n t o . " I l r i s u l t a t o , a l d i l à d e l l a s o g l i a d i s o d d i s f a z i o n e p i ù o m e n o r a g g i u n t a , è i m p o r t a n t e - s o t t o l i n e a C o n t e - r i s p e t t o a u n p r o c e s s o , u n a p r o s p e t t i v a i n c u i i l M o v i m e n t o 5 S t e l l e , p u r c o n d i f f i c o l t à , h a p a r t e c i p a t o e h a c o n t r i b u i t o a d e f i n i r e n u o v i o b i e t t i v i s t r a t e g i c i r i s p e t t o a l l a p r e c e d e n t e g i u n t a G i a n i ' ' . B o n e l l i e F r a t o i a n n i c h i e d o n o d i s t r i n g e r e i b u l l o n i d e l l a c o a l i z i o n e . " L a T o s c a n a i n s e g n a : n o n d o b b i a m o a v e r e t e n t e n n a m e n t i n e m m e n o a l i v e l l o n a z i o n a l e , è i l m o m e n t o d i s e d e r s i e d i c o s t r u i r e u n p r o g r a m m a p e r l ' a l t e r n a t i v a . N o n b i s o g n a p i ù f u g g i r e e p r e n d e r c i q u e s t a r e s p o n s a b i l i t à " , l ' i n v i t o d i B o n e l l i . E F r a t o i a n n i s i a s s o c i a : " E ' a r r i v a t o i l t e m p o d i d a r e s t a b i l i t à a l p r o f i l o d i u n ' a l t e r n a t i v a d i u n a c o a l i z i o n e , d i r i e m p i r l a d i c o n t e n u t i , d i c o m i n c i a r e a c o s t r u i r e a s s i e m e i l d e t t a g l i o d e l l a t r a m a d i u n ' a l t e r n a t i v a p o s s i b i l e e n e c e s s a r i a " . U n a c o a l i z i o n e d i c u i o r m a i , d i f a t t o , f a p a r t e a n c h e I t a l i a V i v a d i M a t t e o R e n z i c h e i n T o s c a n a s i è p r e s e n t a t a c o n C a s a R i f o r m i s t a n e l l i s t i n o G i a n i . " U n a g r a n d e v i t t o r i a p e r E u g e n i o G i a n i e i l c e n t r o s i n i s t r a , e v v i v a . E h o l ' i m p r e s s i o n e c h e C a s a R i f o r m i s t a s i a p r o p r i o u n a b e l l a i d e a " , t w i t t a a c a l d o R e n z i . E p o i q u a n d o i d a t i s i s o n o f a t t i p i ù c o n c r e t i , r i v e n d i c a : " Q u i n d i C a s a R i f o r m i s t a i n T o s c a n a è l a t e r z a l i s t a i n a s s o l u t o d o p o P d e d o p o F r a t e l l i d ' I t a l i a . S i a m o d a v a n t i a F o r z a I t a l i a , a l l a L e g a , a A v s , a l M o v i m e n t o C i n q u e S t e l l e . S p e r o c h e f i n a l m e n t e s i a c h i a r a l a d i f f e r e n z a t r a c h i p r e n d e v o t i e c h i p a r l a d i s o n d a g g i ' ' .